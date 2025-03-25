Когда у ребенка подорвано или разрушено доверие к фигуре значимого взрослого в результате его непосредственного поведения и пренебрежения ребенком, то ребенок испытывает замешательство относи­тельно того «Где мое место и принадлежность и чего я могу ожидать от мира в целом». Это чувство рассоединенности или недостатка причастности приводит к возрастанию внутреннего стыда и изоляции.

В этой статье вы узнаете как ведут себя взрослые, которых стыдили в детстве. А также как взрослые люди строят отношения, в основу личности которых заложен стыд.

Люди, которых стыдили в детстве

Характеристика взрослых, которых стыдили в детстве

Характеристика взаимоотношений взрослых, в основу личности которых заложен стыд:

Как нас стыдили в детстве?

Характеристика взрослых, которых стыдили в детстве

1. Взрослые, которых стыдили, когда они были детьми, боятся быть уязвимыми и страшатся самораскрытия (боятся раскрыться перед другими).

2. Взрослые, которых стыдили в детстве, могут страдать от крайней застенчивости, смущения, замешательства и от чувства неполноценности по сравнению с другими. Они не считают, что они делают ошибки. Вместо этого они считают, что они сами являются ошибкой.

3. Взрослые, которых стыдили в детстве, боятся близости и склонны избегать обязательств, находясь во взаимоотношениях. Такие взрослые часто говорят, что у них такое чувство: будто одна нога всегда за дверью, чтобы убежать.

4. Взрослые, которых стыдили в детстве, могут казаться или очень высокомерными и эгоцентричными, или самоотверженными и бескорыстными.

5. Взрослые, которых стыдили в детстве, могут чувствовать, что «что бы я ни делал, это не имеет значения, я есть и всегда буду никчемным и нелюбимым».

6. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто занимают оборонительную позицию, когда получают хотя бы незначительную отрицательную обратную связь. Они испытывают чувство крайнего унижения, если их вынуждают взглянуть на свои ошибки и несовершенства.

7. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто обвиняют других за обвинения в свой адрес.

8. Взрослые, которых стыдили в детстве, могут страдать от разрушающего их чувства вины. Эти люди постоянно извиняется. Они берут на себя ответственность за поведение окружающих их людей.

9. Взрослые, которых стыдили в детстве, чувствуют себя чужаками. Они ощущают всеохватывающее чувство одиночества в течение всей своей жизни, даже если их окружают те, кто по-настоящему их любит и заботится о них.

10. Взрослые, которых стыдили в детстве, проецируют свои взгляды и свое отношение к себе на других. Они как «ясновидцы» читают мысли, которые явно им не льстят, и постоянно чувствуют, что другие их осуждают.

11. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто злятся на других и осуждают в них те качества, которых они стыдятся в себе. Это может привести к тому, что они будут стыдить других.

12. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто чувствуют себя безобразными, порочными и несовершенными.

13. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто ощущают контроль, как извне, так и изнутри. Блокируются нормальные спонтанные проявления.

14. Взрослые, которых стыдили в детстве, чувствуют, что они должны все делать идеально или не делать вообще. Это внутреннее убеждение часто приводит к тревоге при выполнении чего-либо, а также к оттягиванию, затягиванию и проволочкам.

15. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто испытывают депрессию.

16. Взрослые, которых стыдили в детстве, врут себе и другим.

17. Взрослые, которых стыдили в детстве, блокируют чувство сты­да посредством различного рода компульсивного поведения, такого как трудоголизм, нарушения в приеме пищи, покупки, злоупотребление химическими веществами, азартные игры.

18. Взрослые, которых стыдили в детстве, вместо дружбы несут тяжелое бремя чужих проблем.

19. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто компульсивно уходят в копание в прошлых взаимоотношениях, в событиях прошлого, в интеллектуализацию, чтобы защититься от боли.

20. Взрослые, которых стыдили в детстве, часто застревают в зависимости или становятся ее ярыми противниками.

21. Взрослые, которых стыдили в детстве, не имеют ощущения эмоциональных границ, они чувствуют, что другие люди постоянно вторгаются в их пределы. Они часто строят фальшивые границы путем возведения стен из ярости, ублажения и изоляции.

Характеристика взаимоотношений взрослых, в основу личности которых заложен стыд:

1. Мы теряем себя в любви.

2. Когда мы спорим, мы сражаемся ни на жизнь, а на смерть.

3. Мы тратим огромное количество энергии, пытаясь догадаться, что у других на уме. Когда мы разговариваем со своим партнером о его чувствах и нуждах, то мы часто говорим с самим собой, а не с ним.

4. Мы платим высокую цену за то хорошее, что с нами было.

5. Мы, беря на себя обязательства, зачастую подписываем два контракта: один сознательно, другой – бессознательно.

6. Мы обвиняем и нас обвиняют.

7. Мы хотим, чтобы он/она ушли, а потом боремся за то, чтобы они вернулись.

8. Мы знаем, что все будет по-другому, но ожидаем, что все останется по-старому.

9. Мы часто чувствуем, что наши партнеры контролируют наше поведение.

10. В других нас часто привлекают те эмоциональные характеристики, в обладании которыми мы отказали себе.

11. Мы часто создаем треугольники во взаимоотношениях.

12. Мы стремимся получить от наших партнеров любовь, которую не получили в детстве, полном стыда.

Как нас стыдили в детстве?

Ниже следуют примеры взаимодействия между детьми и взрослыми, с которыми они росли, в результате чего у детей могло возникнуть чувст­во стыда.

1. Ребенок может испытывать чувство стыда, когда родители и другие взрослые, воспитывающие его, посредством слов или/и поведения давали ему понять, что он нежеланный. Ребенок может получить такое сообщение еще в младенчестве через ощущение того, как к нему прика­саются, как его держат, и как с ним взаимодействуют ухаживающие за ним взрослые.

2. Когда ребенка стыдят и унижают публично, это откликается в нем усилением чувства стыда.

3. Когда проявляется неодобрение по отношению к ребенку, как таковому, а не к определенному проступку или его поведению. Пример: «Ты – очень плохой мальчик». А не «Толик, мне не нра­вится, когда ты бьешь сестренку. Я понимаю, что тебе трудно, и ты не можешь добиться от неё желаемого, но я не хочу, чтобы ты опять бил её».

4. Когда для того, чтобы его принимали, ребенку приходится скры­вать какую-либо часть себя, формируется стыд. Примеры: Необходимость скрывать ошибки, потребности, радости, горести, болезнь, успех, слезы.

5. У ребенка формируется стыд, когда нарушаются эмоциональные и физические границы ребенка, что происходит при физическом или сексуальном оскорблении в прямой или скрытой форме. У ребенка не мо­жет развиться собственная личность, если между родителями и ребенком не существует четких границ. Физическое или сексуальное оскорбление, – исходящее от окружающих ребенка людей, ведет к чувству, что «я не достоин любви, меня не принимают таким, какой я есть. Меня можно любить меньше, когда …”. Кроме того, ребенок растет в мире секре­тов, чувствуя, что «я постоянно должен скрываться и прятаться от глаз других людей».

6. Когда дети чувствуют, что им негде уединиться, некуда спря­таться, то они вырастают с всепоглощающим чувством неадекватности и думают: «Должно быть, я на самом деле плохой человек». Примеры: Родители, которые роются в вещах своих детей, подслушивают их телефонные разговоры, читают их письма или делают заявления типа: «Я знаю, что ты думаешь», « Если бы ты меня любил, ты бы мне обо всем рассказывал».

7. Если взрослые относятся безразлично или игнорируют важные для детей события или подарки, ребенок испытывает сильное чувство стыда. Примеры: Ребенок целый день трудится, делая для мамы рисунок. Мать не находит времени, чтобы взглянуть на него, убирает его, прячет в куче других вещей или говорит: «И что мне с этим делать?» Когда ро­дители упорно не посещают важные для ребенка мероприятия, не играют с ним в мяч, не ходят на вечеринки, организуемые для родителей с деть­ми или на спектакли, то у ребенка развивается чувство, что он или она просто не очень важны.

8. Когда, сравнивая, ребенок чувствует, что его родители чем-то отличаются от других, обладающих властью фигур в окружающем мире, ребенок может начать ощущать стыд по отношению к своей семье, а через это начать стыдиться себя. Это чувство отличия иногда приводит к расколу, ребенок разрывается, пытаясь быть верным семье и окружающему миру. Это приводит к тому, что ребенок начинает скрывать какую-то часть своего мира и таким образом часть себя от другой своей части. Примеры: Дети, родители которых являются иммигрантами, чья речь, обычаи и привычки отличаются от внешнего мира, в котором живет семья. Дети национальных меньшинств, где в окружающем их мире, цвет кожи стал отож­дествляться с такими отрицательными качествами, как порочность, лень, бессилие или беспомощность. Дети, живущие в нищете, где недостаток денег или вещей заставляет их считаться неприемлемыми для общества.

9. Когда ребенок чувствует, что родители или члены семьи имеют какой-то дефект или недостаток по сравнению с другими фигурами взрослых в его мире; у ребенка развивается стыд. Пример: Дети из семей, где один из членов алкоголик или нарко­ман, чье поведение ставит ребенка в неловкое положение и смущает. Дети из семей, где один из ее членов умственно или физически неполно­ценен и где это отличие никогда не обсуждается, или же ребенок не может выразить свое чувство смущения и неловкости по этому поводу.

10. Когда у ребенка подорвано или разрушено доверие к фигуре значимого взрослого в результате его непосредственного поведения и пренебрежения ребенком, то ребенок испытывает замешательство относи­тельно того «Где мое место и принадлежность и чего я могу ожидать от мира в целом». Это чувство рассоединенности или недостатка причастности приводит к возрастанию внутреннего стыда и изоляции.

11. Когда ребенок растет с взрослыми, испытывающими чувство стыда и собственного бессилия в мире, у ребенка также развивается чувство стыда. Стыд заразен.

12. Когда ребенка вынуждают чувствовать себя нежелательным, нелюбимым, порочным или никчемным в более широком контексте школьно­го мира или общества, у такого ребенка развивается парализующий его стыд. Пример: Дети, испытывающие трудности при обучении чтению по причине не обнаруженной неспособности к обучению, чувствуют себя ле­нивыми или глупыми благодаря поведению и высказываниям взрослых. Дети, которые из-за невнимания и пренебрежения дома приходят в школу в не­подобающем виде и гигиеническом состоянии. В школе и в окружающем их обществе они оказываются в изоляции, терпят насмешки и взгляды, полные отвращения. К некоторым детям добронамеренные взрослые испыты­вают сочувствие, что усиливает их чувство ненадежности и неувереннос­ти, отсутствия уважения к себе и бессилия в окружающем мире.

13. Когда ребенка постоянно обвиняют за поступки и эмоциональ­ное состояние взрослых, несущих ответственность за воспитание ребен­ка, и когда ребенок никак не может понять, что от него ожидают, не говоря о том, чтобы выполнять эти ожидания, у него развивается калечащее его чувство вины и стыда. Пример: ребенок чувствует: «Если бы я был умнее, сильнее, симпатичнее, тогда бы мои родители меньше пили, были бы счастливее и реже по­гружались в депрессию».

14. Когда ребенок не может жить в соответствии с ожиданиями растящих его взрослых из-за того, что эти ожидания непоследователь­ны или нереалистичны для этого конкретного ребенка в силу его возрастных способностей и особенностей или из-за того, что он прос­то человек, то ребенок чувствует себя никчемным, нелюбимым, не­удачником, ошибкой. Таким образом, образуется и увековечивается ядовитый стыд, лишающий человека силы.

15. Когда родители или взрослые, занимающиеся воспитанием ре­бенка, используют в качестве дисциплинарной меры в ответ на поведе­ние ребенка молчаливое отвращение, ребенок чувствует, что он весь, все его существо – плохое, порочное, Когда молчаливое отвержение используется как наказание, то для ребенка вероятность восстановления и исправления взаимоотношений очень мала. Ребенок остается с чувством непоправимой вины за свое поведение и с парализующим его стыдом. Пример: Толик приносит из школы домой записку, в которой го­ворится, что он подрался на перемене. Вечером он показывает запис­ку родителям. Они читают записку и смотрят на Толика с отвращением. Со вздохом они кладут записку на стол текстом вниз. Родители Толика уходят, оставляя его одного в комнате. То, что произошло в школе, не обсуждается. Завершения нет.опубликовано econet

Отрывок из книги Джейн Миддлтон-Моз "Стыд и чувство вины"

Автор Светлана Маркарян

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