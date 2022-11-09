Хочу уйти, но не могу: как завершить отношения

Вы чувствуете, что отношения уже не приносят вам былой радости. В душе нарастают разочарование, недовольство и смутное раздражение. Чувства прошли, и вы не видите смысла продолжать дальше взаимоотношения. Как правильно завершить данный этап жизни, не причинив никому боли?

Если ваши отношения зашли в тупик, необходимо постараться закончить их достойно, без обвинений, оскорблений и скандалов. Чтобы после расставания остался не горький осадок в душе, а теплые чувства и воспоминания о былой любви. Как грамотно выйти из закончившихся отношений и без ущерба для обоих? Давайте разбираться.

Расставание без боли? Как это сделать

Не каждой паре даровано счастье обрести гармонию в отношениях. Когда чувства и дут на спад, кто-то один (или оба) начинает задумываться о том, что, возможно, это была ошибка и стоит прекратить отношения. Трагедии в этом нет. Это естественный ход нашей жизни. Но любой разрыв - это непростой и болезненный процесс для обоих, и не важно, кто выступил инициатором.

Пары, которые смогли построить счастливую семью со своей первой любовью, можно буквально пересчитать по пальцам. Либо эти отношения оказались недолговременными, и, повзрослев, оба выбрали другой путь. Либо мы пребываем в поиске второй половинки длительное время, возможно, всю жизнь. Мы знакомимся, строим отношения, разочаровываемся, уходим, и все начинается заново…

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как узнать, что жизнь с любимым в прошлом человеком ведет в никуда?

Как быть, если отношения «висят на шее» грузом, не позволяя вам расти и развиваться?

И как завершить отношения, которые потерпели крах?

Как узнать, что отношения сошли на нет?

Попробуйте проанализировать собственные взаимоотношения по указанным позициям:

Комфорт

Отношения развиваются благополучно, когда вы умеете беседовать на любые темы и даже просто помолчать вдвоем, не чувствуя при этом дискомфорта. Вы поддерживаете один другого в проблемах, оба развиваетесь. А как насчет того, что вы не ищите себе/ему оправданий за определенные поступки и желания? Или все-таки червоточинка имеется?

Интим

Интимная жизнь - важный и приятный компонент отношений между полами. Если вы утратили сексуальное влечение к партнеру и близость происходит редко, то с отношениями у вас что-то не так. Есть и обратная сторона медали: если в ваших отношениях постель — ключевой момент, и вас с партнером ничего кроме этого не связывает, такие отношения вряд ли имеют надежду на перспективу.

Поверхностность

Партнер так и не познакомил вас с родителями, друзьями, не заговаривает о совместном будущем, значит, он не имеет планов на долгосрочные и серьезные отношения. Не стоит тешить себя пустыми иллюзиями в таком случае, а лучше реально смотреть на вещи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Развитие

Отношения — это ежедневный и кропотливый труд, и оба должны принимать участие в построении отношений. Одновременно роль играет и развитие обоих партнеров. Если один «перерос» другого, это ведет к потере общих интересов, взглядов, тем для общения. Отношения по сути держатся на воспоминаниях о былых чувствах. Печально то, что никто не может собраться с духом и первым поднять тему логичного завершения умирающих отношений.

Разрыв - это серьезный жизненный шаг. Он влечет за собой кардинальные перемены во многих сферах. И задача - разобраться, в каком направлении ваша жизнь переменится, если вы такой шаг сделаете.

Когда пора завершать отношения?

Вообразите, что вы уже разошлись со своим партнером. Что вы при этом ощущаете? Если вы с удивлением отмечаете положительные эмоции, то сомнения прочь –пора данные отношения завершить.

Вообразите, что вы остались в этих отношениях. Как вы себя ощущаете? Если имеет место подавленность, разочарование и горечь, то спросите себя: как закончить отношения, приносящие отрицательные эмоции?

Как грамотно выходить из отношений?

Как разорвать привычные отношения? Никто не хочет лишаться покоя и ощущения стабильности (пусть и ложного). И лишить себя все равно близкого человека не так просто. По этой причине мы продолжаем плыть по течению и состоять в ненужных отношениях.

Если вы осознаете, что это конец, не тешьте себя иллюзиями.

Это важно! Свое решение о разрыве необходимо сообщать при личном рандеву. Не по телефону, не в письме или сообщении. Уважайте того, с кем вы провели часть своей жизни (возможно, не самую худшую). Постарайтесь по возможности избежать истерик, обвинений, скандалов, выяснения отношений. Перед решительным шагом следует поговорить с подругой, родителями или тем, кто достоин вашего доверия. Выслушайте, что вам скажут в связи с данным решением. Возможно, вами владеют эмоции, и не следует рубить с плеча. Вы, конечно, не должны пересматривать свое решение, если ваш визави считает его неверным. Но услышать мнение не помешает.

Не нужно стараться окончить отношения в один миг. Попытка все сделать как можно быстрее может быть расценена бывшим возлюбленным так, будто вам безразлично положение вещей. Не следует делать никому больно, важно суметь “сгладить острые углы”. Тривиальная фраза «Давай останемся друзьями» не всегда необходима. Не все могут дружить с бывшими (да и нужно ли это?).

Во время решающего разговора постарайтесь контролировать себя. Не скатывайтесь до обвинений, лучше попытайтесь мягко объяснить, что вы не видите будущего у ваших отношений. Озвучьте собственные планы на перспективу, тем более, если они не связаны с нынешними отношениями. Вероятно, вас станут уговаривать попробовать все сначала, дать еще один шанс отношениям. Не идите на поводу у жалости. Это ваша жизнь. И если вы чувствуете, что нужно ее менять - меняйте. Не поддавайтесь давлению чужого мнения.

Вот еще несколько полезных советов для непростой ситуации разрыва

Помните хорошее. В период ваших отношений непременно были хорошие, светлые минуты, которые не следует забывать. Вспоминайте их с теплотой и благодарностью.

Постарайтесь не стать врагами. У вас много общих знакомых, различных связей (и, возможно, деловых). Не стоит поддаваться стихии разрушения и перечеркивать то хорошее, что еще между вами присутствует.

Не обсуждайте расставание с окружающими. Определенные вещи не предназначены для того, чтобы их выносить на всеобщее обозрение. Не поливайте бывшего грязью, не афишируйте свои обиды и разочарования.

Расставание – это закономерный и естественный этап жизни. Он труден и может быть очень болезненным. Но все проходит, время лечит. И жизнь обязательно подарит вам новые, возможно, более крепкие и счастливые отношения.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet