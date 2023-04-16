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Хороший критерий выбора, когда не знаешь, стоит идти куда-то или нет

Источник: facebook.com 16 апреля 2023 5972
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Простой способ, который поможет безошибочно решить ваши ли это люди.

Хороший критерий выбора, когда не знаешь, стоит идти куда-то или нет

Если Равшана, моя подруга из Узбекистана, узнает, что я собираюсь на какое-то мероприятие или в гости, то всегда меня спрашивает: «Будет ли тебе там кого обнять?» - «Да, джан, будет». – «Хорошее мероприятие, иди».

Главное в этой жизни - чтобы было, кого обнять

Она меня долго этому учила: не ходить туда, где не смогу никого искренне обнять. Ни мужчин, ни женщин, ни детей. Где не мои люди, где в воздухе другие интересы.

Хороший критерий, когда не знаешь, стоит идти или нет.

И ее голос звучит в моей голове всякий раз, когда я принимаю решение. И всякий раз потом я убеждаюсь, что сделала правильный выбор.

Получила от нее сегодня сообщение: «Тебе завтра будет кого обнять?» - «Будет», - отвечаю. – «Это хорошо, значит, тогда и праздник будет».

И это такая правда. Главное в этой жизни - чтобы было, кого обнять.опубликовано econet

©Тамрико Шоли

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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