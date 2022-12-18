Хронические заболевания детей как следствие невроза родителей!

В настоящей статье хочу осветить тему, которая в настоящее время является актуальной как никогда ранее. Сразу предупреждаю, что эта статья является моим сугубо личным мнением, основанным на изучении материалов, которые не имеют широкого распространения в «официальной» науке и образовании, однако используются большинством эффективных психологов, психотерапевтов и целителей, а также на моих личных наблюдениях.

В 1990 г. итальянский нейробиолог Джакомо Риццолатти, который в настоящее время работает в Пармском университете директором Института неврологии – открыл зеркальные нейроны. В общих чертах роль зеркальных нейронов заключается в том, чтобы считывать и транслировать невербальную информацию между взаимодействующими субъектами. Эти нейроны делятся на группы, включая двигательные и эмоциональные.

Чем выше уровень тревожности родителей – тем более больны и тревожны дети

То есть если один человек что-то делает, то у другого человека, который лишь наблюдает за действиями первого, включаются те же самые зоны мозга, которые отвечают за те же самые действия. При наблюдении за человеком, имеющим определенное эмоциональное состояние, у второго возникает похожее состояние. Также экспериментальным путем доказано, что для включения определенных зон мозга достаточно просто мысленно представить действие/эмоцию без физической реализации этих действий.

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Каково же влияние зеркальных нейронов на формирование хронических заболеваний детей, вследствие тревожных расстройств, фобий и неврозов родителей? Попробую объяснить это на Вашем примере.

Представьте себе ситуацию, в которой Вы говорите своему ребенку какую-нибудь чушь типа «не пей холодную воду – горло заболит», «не смотри в монитор – глаза испортишь», «не гуляй долго на улице – простудишься» и т.д. И заметьте - какие образы в это время рисует Ваше воображение. Если Вы представляете здорового и веселого ребенка можете дальше эту статью не читать – у Вас всё в порядке. А вот если Вы представляете образ уже заболевшего ребенка (украденного/изнасилованного/убитого) то в Вашем мозге приходят в возбуждение зоны мозга, которые отвечают за болезненные состояния.

Было бы не так страшно, если этот процесс завершился бы там же где и начался - в Вашем мозге. Но взаимодействие двух людей это открытая система. Более того, взаимодействуя с родителем - ребенок копирует его поведение в качестве образца для дальнейшей жизни и в большей части копирует его без критики, так как, этот процесс заложен природой. Говоря языком НЛП и гипноза - между родителем и ребенком существует очень сильный раппорт.

То есть, в мозге ребенка автоматически включаются те же зоны, которые отвечают за болезни/страхи/тревожные состояния. Ну и, соответственно, запускается процесс заболевания/страха/тревоги, который изначально произойти не должен был, но был запущен прямым внушением родителя и сделанными ребенком выводами, которые ввиду развития, редко бывают правильными.

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Адаптационные механизмы психики ребенка слабее, чем у взрослого – поэтому какая-нибудь фобия или невроз родителя может легко стать астмой, диабетом или аллергией для ребенка. При этом неважно изображает ли родитель спокойствие или нет – главное это возбуждение зон в головном мозге.

Чем выше уровень тревожности родителей – тем более больны и тревожны дети. Не верите – понаблюдайте! Зачастую свои неврозы такие родители «прикрывают» словами – забота и гиперопека.

Именно из-за отрицания психосоматической природы, большинство заболеваний считаются неизлечимыми. А их исчезновение считается «спонтанной ремиссией».

Задумайтесь над этой информацией и осознайте всю ответственность за счастье и здоровье своих детей.опубликовано econet.ru.

Автор Руслан Давлетов

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