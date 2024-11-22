Идентификация негативных людей

В отношении негатиных людей есть один главный совет - держаться от них на приличном расстоянии. Но как понять, что рядом с нами находится такая вот негативная персона? Предлагаем 15 характерных особенностей поведения этих людей. На что полезно обращать внимание?

Отнюдь не волею судеб, а лишь по собственному выбору, приходится мне общаться иногда с негативными людьми. Сама себя ощущаю внутри эксперимента. Было бы иначе, уже давно могла съехать до их уровня восприятия жизни, где все мрачно, уныло, и как бы ни было хорошо, все равно плохо. Потому что негатив заразен точно грипп. Даже хуже. Против гриппа есть таблетки. От негатива еще не научились лечить - больной сам должен его осознать в себе и, если хочет другой, разноцветной и полноценной жизни, сам идти к ней, сбрасывая негативные одежды своей личности.

Как распознать негативного человека

Так вот. Что удалось мне узнать о том, что и так понятно было. Только находиться внутри ситуации - совсем другое дело, чем просто знать о ней или наблюдать извне.

1. Негативный человек всегда прав.

2. Если негативный человек не прав, он подожмет губы, опустит глаза, замолчит надолго и будет ждать, когда вы свой взор обратите на пункт первый.

3. Если вы делаете доброе дело для негативного человека, то вы занимаетесь глупостями и попусту тратите время своей жизни - он не оценит. Более того, еще и расскажет, как плохо вы это сделали. Потому что ему все должны. А особенно вы.

4. Если вы не сделаете доброго дела, тоже будете плохим. Но не таким плохим, как если бы вы это доброе дело сделали.

5. Он никогда не попросит вас сделать для него доброе дело - сами должны увидеть и знать. И заодно прочитать его мысли. А если не увидите, он вряд ли вам это простит.

6. Когда вы захотите что-то рассказать негативному человеку - ну, других нет рядом, а рассказать ой как хочется! - про свой поход в магазин, хобби, или просто рассмешить, удивить забавной историей, вас выслушают, предвкушая расправу над вами, и обязательно спросят с оттенком осуждения: «Зачем тебе много сумок (туфель, очков, фенечек…)?», "И что ты в том Вашингтоне (Сан-Франциско, Гавайях, Орландо…) забыла? Везде все одинаково…», "Как ты можешь доверять людям!"

7. Иногда бывает, что вы проявляете чудеса наивности и тотальной неосведомленности в каком-то житейском вопросе. Не расстраивайтесь! Негативный человек обязательно укажет вам ваше место: «Вы же психолог! Вы же книжки пишете! Как вы можете так рассуждать?!»

8. Негативный человек - суперграмотная личность. Он знает все правила грамматики, исторической грамматики, орфографии, орфоэпии и синтаксиса с пунктуацией. Боже упаси спорить с ним и в этом вопросе! "Откуда вы это взяли - «в Украине»?! Всю жизнь было - на Украине! Сколько можно?! Откуда эти новые правила?!», «Какой «гуманоид», Людмила Николаевна?! Гормоноид!", "И что это за слово такое - "клали"? Нет такого слова в русском языке!"

9. Негативный человек может быть добрым от природы, по-братски делиться с вами чем Бог послал, но когда вы его спросите, где можно купить вот эту вкуснятину, - вы ведь тоже хотите его угостить! - он будет тихо про себя улыбаться, важно надувать щеки, но никогда не выдаст вам координаты торговой точки.

10. А еще когда ему приходит забавное СМС, он будет долго про себя читать, смеяться, восклицать «ай да Эдик! ай да сукин сын!», опять заливисто смеяться. В вашем, естественно, присутствии. Но ему и в голову не придет приобщить вас к своему веселью.

11. Само собой, для него все вокруг дебилы, тупицы и недотепы. Само собой, он со знанием дела расскажет вам обо всех недостатках в работе строителей, сантехников, садовников, учителей, медиков и разных прочих трудящихся. Потому приготовьтесь к тому, что с кем-то он обязательно обсуждает ваши человеческие и профессиональные качества.

12. Надо отдать ему должное: у негативного человека всегда есть свой доктор, стоматолог, адвокат, продавец зелени, мясник и молочник. Без сомнения, они самые крутые профи - и негативный человек не жалеет для них самых высоких похвал. Нет, не потому, что они хорошие специалисты, а потому, что они обслуживают именно его.

13. Где бы ни жил негативный человек, все ему будет плохо. В Советском Союзе он ругал коммунистов и ждал светлого времени, когда придут американцы и всех завоюют. Коммунизм закончился - он ругает проклятых капиталистов. Сам перебрался в обетованную Америку - теперь ее ругает, чуть ли не причисляя коммунистов к лику святых.

14. То же касается и времени: самое смутное, самое темное и самое жуткое - настоящее. Все самое лучшее уже случилось и его не вернуть… Можно только вспомнить, всплакнуть и рассказать о нем… Долго и с упоением, почти испытывая оргазм.

15. Ну и конечно же! У негативного человека всегда кто-то крайний. Взять на себя ответственность за все, что с ним случается, - нет, эта ноша непосильна и неподъемна.

Ну ладно, хватит. Думаю, идентификация состоялась. Теперь с этим надо что-то делать, как-то жить.

Есть два выхода.

1. Бегите. Не дайте негативу поглотить вас. Это подтянуть к высоким вершинам позитива очень трудно, а плюхнуться в болото негатива - на раз. Не успеете крикнуть «мама». Негатив засасывает словно трясина.

2. Не можете бежать - ищите смыслы. Если вы остаетесь рядом с негативными людьми, значит, для чего-то хорошего вам это нужно. Найдете ответ - считайте, прививка сделана. Теперь "ничто не сможет вышибить вас из седла»! И - постарайтесь не судить негативного человека. За личиной негативизма чаще всего скрывается ранимый, одинокий, неприкаянный ребенок, нашедший лучшую для себя защиту и душевный комфорт.опубликовано econet

Автор Людмила Шепелева

Иллюстрации Sofia Bonati

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