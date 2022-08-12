Свое счастье легко не заметить, проморгать... А если рядом с вами сейчас находится человек, который ценит вас, доверяет, выполняет свои обещания, кто верен и честен? Держите его обеими руками и не отпускайте. Ведь судьба в его лице сделала вам щедрый подарок.

Идите навстречу к тому, кто действительно вас ценит и уважает, а не к тому, кто считает, что игнор сделает ваш интерес к нему еще сильнее. Идите к тому, кто будет относиться к вам так, словно вы особенная, а не к тому, кто считает, что вы просто одна из многих и такая же, как и все его предыдущие.

Не ждите, что ваша судьба вас найдет сама

Идите к тому, кто готов выбирать вас изо дня в день, а не к тому, кто никак не может окончательно определиться и выбрать между вами и другими.

Идите к тому, кто безгранично верит в вас и ваши силы. К тому, кто всегда поддержит и даст хороший совет, если вы его об этом попросите.

Идите к тому, кто полностью доверяет вам и кому так же доверяете и вы.

Идите к тому, кто ищет компромиссы и никуда не уходит, пока вы вместе не решите все ваши конфликты и ссоры.

Идите к тому, кто знает, что просто так ничего не бывает и поэтому он готов работать над вашими с ним отношениями, прикладывая усилия.

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Идите к тому, кто выполняет свои обещания, ведь для него это не просто пустой звук и слова, брошенные на ветер.

Идите к тому, кто также всегда идет вам на встречу и встречает вас уже на середине пути.

Идите к тому, кто уверен в вас, а вы уверены в нем.

Идите навстречу к тому, кто не откажется от вас и ваших отношений, как только возникнут какие-то проблемы или "подвернется" кто-то получше и удобнее.

Идите навстречу к тому, кто понимает, что такое терять и не хочет из-за своей гордости, прихоти или эгоизма потерять действительно близкого и любимого человека.

Идите к тому, кто не будет манипулировать вашими чувствами и играть во все эти игры, ведь ему это просто ни к чему.

Идите к тому, кто не будет изменять, как только подвернется удачный случай.

Идите к тому, кто не ревнует вас к каждому столбу и не закатывает истерик на каждом шагу.

Идите к тому, кто принимает вас со "всеми потрохами" и "скелетами в шкафу", ведь и у него самого их тоже хватает.

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Идите к тому, кто видит все ваши недостатки или комплексы, но его это не останавливает и вовсе не пугает, а скорее наоборот - вы помогаете друг другу стать еще лучше и это еще больше вас сближает.

Идите к тому, кто понимает ваши мечты, стремления и желания и хочет помочь вам их осуществить, а вы ему - осуществить все его заветные мечты.

Идите к тому, кто смотрит с вами в одном направлении и для кого ваши потребности так же важны, как и его собственные.

Оставайтесь только с тем человеком, который заставляет вас увидеть и понять свою ценность, а не с тем, кто заставит вас усомниться в этом.

Вот такому человеку действительно стоит идти на встречу... Не упустите его, удачи вам!опубликовано econet.ru.

Авто Кирста Виктория

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