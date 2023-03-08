Игра в молчание - форма насилия?

Люди могут использовать молчание в отношениях по ряду причин. Это не конструктивный метод решения жизненных вопросов и проблем. Некоторые признаки подскажут, что ваш партнер использует молчание как форму психологического насилия. Что делать в таком случае?

Игра в молчание - это отказ от вербального общения с другим человеком. Люди, которые используют молчание и игнорирование, могут даже отказываться признавать присутствие другого человека. Люди используют молчание во многих типах отношений, включая романтические. Иногда это может быть формой эмоционального насилия. Это тот случай, когда один человек использует игнорирование и молчание для контроля и манипулирования другим. В этой статье мы обсудим игру в молчание, почему люди используют её и как можно реагировать на это. Также рассмотрим, как молчание соотносится с насилием.

Деструктивная игра в "молчанку"

Почему люди используют игру в молчание

Люди используют молчание по ряду причин. К ним относятся:

Избегание: в некоторых случаях люди молчат в разговоре, потому что не знают, что сказать, или хотят избежать конфликта.

Коммуникация: человек может использовать молчание, если он не знает, как выразить свои чувства, но хочет, чтобы его партнер знал, что он расстроен.

Наказание: если человек использует молчание, чтобы наказать кого-то или установить контроль или власть над ним, это форма эмоционального насилия.

Как это влияет на отношения

В большинстве случаев использование молчания не является продуктивным способом разрешения разногласий.

Исследования показывают, что и мужчины, и женщины используют молчание в отношениях. Однако ясное и прямое общение очень важно для здоровых отношений. Использование молчания мешает людям разрешать свои конфликты полезным способом.

Когда один партнер хочет поговорить о проблеме, а другой уходит, это может вызвать негативные эмоции, такие как гнев и отчаяние. Согласно исследованию 2012 года, люди, которые регулярно чувствуют себя проигнорированными, также сообщают о более низком уровне самооценки и смысла в своей жизни.

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Из-за этого игра в молчание может оказать влияние на здоровье отношений, даже если человек, который молчит, пытается избежать конфликта.

Человек в паре с партнером, который избегает конфликта, с большей вероятностью продолжит ссору, потому что у него не было возможности обсудить свои обиды.

Это насилие?

Человек может использовать молчание как форму насилия, если:

он намерен причинить боль другому человеку своим молчанием,

молчание длится в течение длительного периода времени,

молчание заканчивается только тогда, когда он решает, что это так,

он разговаривает с другими людьми, но не со своим партнером,

он ищет контакта с другими,

он использует молчание, чтобы обвинить своего партнера и заставить его чувствовать себя виноватым,

он использует молчание, чтобы манипулировать или «улучшить» своего партнера, или чтобы заставить его изменить свое поведение.

Другие виды эмоционального насилия

В дополнение к молчанию, человек может использовать другие виды эмоционального насилия, чтобы контролировать своего партнера, такие как:

контроль деятельности партнера,

требование доступа к телефону, учетной записи электронной почты и другой цифровой информации,

решает, какие вещи партнер носит, что ест или пьет,

изолирует от семьи и друзей,

контроль всех финансов и расходов ,

, контролирует, ходит ли партнер на работу,

унижение перед другими или в социальных сетях,

использование запугивающего поведения, угрожая или выдвигая ультиматумы,

угрожает причинить вред себе, домашним животным или близким,

отказ в проявлении любви и привязанности (например сексуальной активности),

навязывает чувство вины.

Со временем эмоциональное насилие часто перерастает в физическое насилие.

Как реагировать

То, как человек реагирует на молчание и игнорирование, зависит от того, является ли его партнер жестоким или нет.

Если молчание не является частью более широкой модели жестокого обращения, можно попробовать следующие подходы:

Назовите ситуацию

Признайте, что по отношению к вам используют игру в молчание. Например, можете сказать: «Я замечаю, что ты не отвечаешь мне.» Это закладывает основу для более эффективного взаимодействия двух людей друг с другом.

Используйте «Я-утверждения»

Мы можем дать другому человеку знать, что мы чувствуем, используя «Я-утверждения». Например, сказать: «Я чувствую себя обиженным и расстроенным из-за того, что ты не разговариваешь со мной. Я хотел бы найти способ решить эту проблему.»

Этот тип высказывания фокусируется на чувствах и убеждениях говорящего, а не на каких-либо характеристиках, которые он приписывает другому человеку.

Признайте чувства другого человека

Попросите другого человека поделиться своими чувствами. Это дает ему понять, что его чувства важны и значимы, и открывает путь к открытому разговору. Старайтесь не защищаться или переходить в режим решения проблем. Постарайтесь просто выслушать.

Если человек реагирует угрожающе или оскорбительно, важно отстраниться от ситуации, пока он не успокоится. Обратитесь за помощью к врачу, психотерапевту или надежному другу.

Извинись за свои слова или поступки

Человек не должен извиняться или винить себя за то, что другой использует игру в молчание, поскольку молчание — это то, как его партнер решает ответить.

Однако, возможно, придется извиниться, если он сказал или сделал что-то, что действительно могло задеть чувства другого человека и повлечь его отстранение и молчание.

Остыньте и назначьте время для решения проблемы

Иногда человек может молчать, потому что он слишком зол, обижен или подавлен, чтобы говорить. Он может бояться сказать что-то, что ухудшит ситуацию.

В этих случаях всем может быть полезно взять некоторое время, чтобы остыть, прежде чем спокойно обсудить этот вопрос (то есть «взять тайм-аут»).

Избегайте бесполезных мер

Старайтесь не нагнетать обстановку и не провоцировать молчаливого собеседника на разговор. Это может привести к еще большему конфликту.

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Когда обратиться за помощью

Попытка выполнить описанные выше шаги может помочь тем, у кого в остальном здоровые отношения.

Если человек чувствует, что он или его семья находятся в непосредственной опасности, ему следует обратиться за помощью. Если они не находятся в непосредственной опасности, человеку, который считает, что его партнер является жестоким абьюзером, стоит подумать, хочет ли он остаться в отношениях.

Может быть полезным:

оставайтесь на связи со своей семьей и друзьями,

поговорите наедине со специалистом,

обратитесь за советом и поддержкой к организации по борьбе с бытовым насилием.

Может ли помочь консультация?

Пары, которые испытывают трудности в эффективном общении, могут воспользоваться консультацией. Терапевт может помочь партнерам выразить свои чувства, чтобы они могли разрешить конфликты здоровым способом.

Однако терапевты и организации по вопросам насилия в семье, не рекомендуют консультирование тем, кто находится в отношениях с абьюзером.

Потому, что насилие в семье не является продуктом нездоровых отношений. Проблема заключается только в жестоком человеке. В некоторых случаях сосредоточение внимания на проблемах взаимоотношений в терапии может усилить их агрессивное поведение.

Люди, подвергающиеся жестокому обращению со стороны партнера, могут извлечь пользу из индивидуальной терапии. Психотерапевт может помочь им восстановить свою самооценку и понять, что они не несут ответственности за поведение своего партнера.

Люди, применяющие насилие и желающие измениться, могут записаться на программы, помогающие изменить их поведение.

Резюме

Использование молчания - непродуктивный способ общения в рамках отношений. Иногда это может быть формой самозащиты, но в других случаях это указывает на эмоциональное насилие.

Люди, которые регулярно используют или испытывают молчаливое обращение, должны предпринять шаги для его решения.

Если есть другие признаки жестокого обращения, возможно, потребуется обратиться за внешней поддержкой, чтобы оставаться в безопасности.опубликовано econet

Автор Токарева Юлия

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