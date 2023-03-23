Иммунитет к проблемам: от чего зависит жизненная стойкость

Почему разные люди по-разному переживают трудности и невзгоды? Что такое жизнестойкость и как ее можно развить? Как эмпатия может помочь в развитии жизнестойкости? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти в статье.

Многие проблемы в отношении человека к сложной ситуации начинаются с восприятия того, что с вами происходит. Есть огромная разница между понятиями что происходит с ВАМИ и тем, что это просто происходит. Именно уверенность в том, что проблемы или трудности происходят именно с «вами» в большинстве случаев и являются основной причиной катастрофических последствий: повышенной тревожности, беспричинного беспокойства, тревоги или развития чувства вины. Ваша свобода всегда зависит от выбора пути, помогая осознать уровень личной ответственности.

От чего зависит жизнестойкость?

Когда вы стоите в очереди в кассу, отвечая на телефонный звонок, большинство скажут: «Я застрял в очереди», мало кто скажет: «Стою в очереди». Казалось бы – мелочь. Но именно акцентирование на местоимении «Я», дает начало крупным психологическим проблемам. Уверенность в том, что событие происходит именно с вами, а не просто происходит, гиперболизирует наше «эго». Словно вселенная развивалась именно для того, чтобы спустя миллиарды лет что-то произошло именно с вами. Когда случается то или иное событие, вы «плывете» по течению, чувствуя, что выбор вам навязали. Именно в таких моментах и проявляется жизнестойкость.

В одной из своих статей Мария Конникова описывает жизнь ребенка, который брал с собой в качестве перекуса просто хлеб, колбасные деликатесы, для него – были недоступны. Этот ребенок являлся членом группы Н. Гамерзи, который занимался анализом поведения жизнестойких детей.

Многие стойко переносят удары судьбы. Переживая катастрофы, стихийные бедствия, войны – многим удается выйти из таких передряг без каких-либо потерь и стать сильнее. А кого-то выбивает из колеи сломанный каблук или спустившее колесо автомобиля. Зачастую проявляя предельную жизнестойкость в критических ситуациях, некоторые люди раскисают от серой и пресной повседневной жизни. А другие, наоборот, в случае серьезных жизненных катаклизмов впадают в ступор и оказываются неспособными к действиям.

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Роль случая в жизненной стойкости

Благодаря работам Гамерзи, психологи стали обращать внимание на то, что именно делает людей сильнее, а не то что делает их уязвимыми. Конникова отмечает, что хотя случай и играет роль в жизни жизнестойких детей, все же большую роль играет сам характер таких детей. Все жизнестойкие дети считали, что они могут управлять своей судьбой, а не обстоятельства или случай.

Ричард Дж. Дэвидсон, исследовал мозговую активность буддийских монахов, чтобы понять степень эмоциональной и неврологической эффективности медитаций, как способ развития жизнестойкости. В своей книге «Как эмоции управляют мозгом», он отмечает, что несмотря на общие рекомендации справляться с невзгодами нужно как можно быстрее, это может привести к черствости человека. У тех, кто не позволяет себе погоревать, снижается способность к эмпатии.

Поэтому он предлагает осознанную концентрацию в качестве способа развития жизнестойкости. Восстановление от негативных событий при этом происходит медленнее, но дополнительное время человек использует для созерцания и исцеления, не позволяя себе глубоко погрузиться в страдания и переживания.

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Дэвидсон предлагает использовать визуализацию, повесив картину или плакат с изображением катастрофы, для развития эмпатии и увеличение степени жизнестойкости с помощью нее. Однако такой способ подходит не всем. Тем людям, которые чрезвычайно медленно восстанавливают душевное равновесие такой вариант не подойдет и может оказать обратное действие.

Все описанные методы исследований направлены на самопознание. Если мы будем понимать, как работает наш мозг, мы станем более устойчивы к негативным событиям. Для того, чтобы лучше взаимодействовать с окружающим миром и понимать, как именно вы реагируете на те или иные события, чаще размышляйте и анализируйте свои эмоции. Вы не обладаете экстрасенсорными способностями, чтобы предсказать, что произойдет в тот или иной момент. Но именно в ваших силах изменить отношение к ударам судьбы, развивая жизненную стойкость.опубликовано econet

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