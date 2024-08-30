Иногда надо отдать то, что у вас вырывают

Если на вас нападают, травят, отнимают что-то - да отдайте вы им то, что они с такой яростью отнимают. Если, конечно, можно это отдать и найти что-то получше. Если грабителя два, а шапка одна - пусть хватают шапку. А потом увидите, что будет.

Если вы не слишком дорожите тем, чего домогаются от вас другие, - отдайте им это. Не вступайте в бой за сомнительные трофеи. Пусть "победитель" вдоволь насладится своим триумфом. Ведь только время все расставит по своим местам и покажет, стоило ли тратить силы и нервы на то, что не имеет абсолютно никакой цены. А кто-то из-за этого передерется, возможно...

Не держитесь за то, что вам не нужно

Одна женщина применила очень остроумный способ на работе; Макиавелли бы восхитился. Хотя женщина совершенно не желала интриговать или мстить.

Она была добрая и уступчивая, не любила конфликты - вот её и стали выживать с должности. Устроили травлю, писали доносы, клеветали, демонстративно не выполняли распоряжения… Начальников тоже можно травить. И ещё как! Если собралась группа недоброжелателей в коллективе, могут затравить начальника до болезни или до увольнения.

Особенно лютовали две мощных дамы. Сцилла и Харибда, два чудовища из «Одиссеи». Они были уже в возрасте, начальницу в грош не ставили и были готовы на все, чтобы занять ее место. Остальной коллектив они подчинили своему влиянию очень быстро: жалобы и доносы сыпались как из рога изобилия. А начальница получила предложение из другой организации; там оклад был больше и коллектив нормальный. Вот женщина подумала, что здоровье дороже. К тому же, ей сделал предложение ее молодой человек, и ей не хотелось своими тревогами и переживаниями омрачать начало совместной жизни. Она подала заявление об увольнении.

О, как обрадовались две мощных дамы! Они прямо лучились счастьем. А самый главный начальник расстроился и попросил: «Елена Сергеевна, назначьте себе преемника, пожалуйста. И заместителя нового начальника выберите, я на вас полагаюсь!». Елена по доброте душевной решила простить двух мучительниц и сделать им добро на прощанье. Она попросила их вызвать и говорит; мол, уважаемые коллеги, вы обе очень энергичные и сильные сотрудники. Мне предложили кого-то из вас выбрать будущим руководителем, а кого-то - заместителем. Я вас выбрала обеих, вы такие энергичные, что точно справитесь. Но кто будет начальником отдела, а кто - заместителем, решите между собой сами, пожалуйста. Так будет справедливо и вы не обидитесь на меня! Всего доброго и до новых встреч!».

Вот и все. Уже через час Сцилла написала донос на Харибду и отправила по электронной почте в головную организацию. А Харибда в это время звонила главному директору и рассказывала о злоупотреблениях Сциллы. Они тут же напали друг на друга и стали вырывать друг у друга добычу. Началась бойня, иначе не скажешь. А потом они просто разодрались на рабочем месте и обеих уволили.

Нападают на вас, травят, отнимают что-то - да отдайте вы им то, что они с такой яростью отнимают. Если, конечно, можно это отдать и получше найти. Если грабителя два, а шапка одна - пусть хватают шапку. А потом увидите, что будет. Но лучше не смотреть. Неприятное зрелище. От шапки одни клочки останутся. Возможно, и от грабителей тоже. Лучше иногда просто уйти, оставив им добычу - она не принесёт злым счастья…опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

Фото Julia Hetta

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