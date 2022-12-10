Это нормально, если нас не любят. Ненормально, если мы выстраиваем свою жизнь вокруг чужой нелюбви.

Иногда так случается, что нас не любят. Это не смертельно, но очень грустно. Обидно. В миллион раз обиднее, если нас не любят те, кто казалось бы любить обязан: родители, дети, мужья-жены. Ладно, соглашаемся на минималку: уважение и благодарность. Признание заслуг.

Если нас не любят - это нормально

И казалось бы никто нас любить не обязан, и уважать, и ценить, и признавать, но мы почему то ждем. Мы верим, что если все сделаем правильно, сделаем чуть больше, чем должны: остаемся после работы, чтобы переделать отчет за ленивым коллегой, сидим с детьми пятнадцатиюродной племянницы, закрываем рот, когда хочется кричать, в очередной раз собираем обувь в прихожей и выгребаем кошачье дерьмо из-под кровати, копаем ненавистную картошку у свекрови на даче, и делаем вид, что нам очень нравится синтетический свитер, который не подошел прабабушке, но сгодился вам в подарок на день рождения.

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Это нормально, если нас не любят. Ненормально, если мы выстраиваем свою жизнь вокруг чужой нелюбви. Нормально ходить на работу за удовольствием и за деньгами. Ну, или новое платье вывести в люди. Ненормально ходить на работу за любовью коллег или начальника. Нормально встретить симпатичного человека и проявить к нему свою симпатию. Показать заинтересованность. Нормально, если симпатия не окажется взаимной, не у всех хороший вкус. Ненормально тянуть человека в роман, приковывать его к батарее, кормить печеньем, читать стихи, и верить, что это любовь. Нормально помогать близким. Сидеть с детьми, копать картошку, привозить бульон и продукты. Ненормально ждать за это награду.

Бывает так, что ты любишь, а тебя нет. Или любили, но перестали. Это тоже нормально. Ненормально вязнуть в этом состоянии. Нормально разбираться с тем, почему для вас так важно быть нелюбимым.

Нормальный человек, если его не любят, говорит спасибо и идет заниматься своими делами. Картинки рисовать, приседать, деньги зарабатывать, с собачкой гулять. Ненормальный человек, если его не любят, имеет право ничего не делать. А зачем? Его же все равно никто не любит. Нелюбовь вызывает такие же эмоции, как и любовь. Такие же сильные переживания. Такой же трепет в животе. Только быть нелюбимым проще, чем любимым. Потому что когда ты любимый , тебе приходится взаимодействовать с живыми людьми. Не с картинкой у себя в голове, а с живым человеком. Когда тебя не любят - это просто. Когда любят - сложно.

Единственный человек, который будет вас любить до самой смерти - это вы сами. Гулять с вами, дарить подарки, кормить, читать книжки и водить в кино. Вы единственный человек, который обязан заботиться о вас до самой смерти. Со всеми остальными - это как договоритесь.

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А делать? А делать то, что? Разбираться с тем, что стоит за вашей потребностью в нелюбви. Чаще всего это страх перед собственной уязвимостью. Ведь если тебя не любят, то и не разлюбят. А значит не придется еще больше страдать. Вот такая биполярочка: мы очень хотим чтобы нас любили и очень боимся этой любви.

Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.опубликовано econet

Автор Елена Пастернак

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