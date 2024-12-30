Инструкция по закрытию хвостов, или Что нужно успеть сделать перед Новым Годом

Не тащите с собой старые проблемы! Этот груз будет только мешать вам создавать новую счастливую реальность!

Поздравляя друг друга с Новым Годом, мы желаем, чтобы все старое осталось в уходящем году, а взамен в нашу жизнь пришли новые радостные события. Но мало сказать, нужно создать условия — расчистить место, чтобы привлечь эти новые благоприятные обстоятельства. Для этого мы и написали инструкцию по закрытию хвостов, которая подходит для использования и перед Новым Годом, и перед наступлением Дня Рождения, и перед Планетарным Новым Годом. Проведите оставшийся месяц года с пользой и подведите итоги года.

Подведение итогов года. Инструкция

В Новый Год не советуем идти, имея большое количество незавершенных дел. Этот груз будет только мешать вам создавать новую счастливую реальность.

Проведите упорядочивание своих задач, планов

Наверняка у вас есть список дел, написанный вручную в блокноте или в виде заметок в телефоне. Если вы используете планировщик дел — это упрощает задачу.

Если вы не записываете вопросы, которые планируете решить, а держите все в голове, советую вам обзавестись планировщиком, который синхронизируется со всеми устройствами (компьютером, ноутбуком, планшетом, телефоном). Выбор очень велик.

На проекте мы используем планировщик задач Todoist. Есть командные задачи, доступные руководителю, а есть и личные, которые сортируются по папкам (проектам). Каждой задаче можно установить срок выполнения и поставить напоминание, метку. Нужные ссылки, инструкции, документы мы сохраняем на досках в сервисе Trello. А для написания новых материалов, сохранения понравившихся статей, заметок я использую сервис Evernote, в который добавляю новые заметки, блокноты в любое время на любом из моих гаджетов, а также Google Keep, который синхронизируется с гуглдокументами.

Это упрощает жизнь. Если приходит идея или мысли для новой статьи, я тут же записываю в электронный блокнот.

Проверьте задачи на актуальность

Пересмотрите свой список дел. Что из этого еще актуально для вас, а что уже не требует вашего внимания. То, что устарело: планы, идеи, которые вас уже не интересуют, удаляйте безболезненно.

Пересмотрите список недочитанных книг, непросмотренных фильмов. Есть ли среди них те, которые вам уже не интересны, и вы точно в ближайший год не собираетесь читать, смотреть? Если есть, смело вычеркивайте их из списка недоделанных дел — в новую жизнь с чистого листа.

Осознание, что у вас куча незавершенных дел, приводит к унынию и депрессии, ощущению себя неудачником, потому что вам приходится фокусироваться на «недоделках». А они оттягивают энергию на себя. Но и через силу не стремитесь закрывать хвосты.

Посмотрите, что можно делегировать, а где-то просто примите решение и скажите себе: «Этот вопрос, книга, фильм, идея меня больше не интересует. Я закрываю эту задачу». Вы перестаете мысленно к ней возвращаться, высвобождаете энергию для новых планов.

Разбейте сложные задачи на этапы

Если это долгосрочная задача, разбейте ее на этапы, часть из которых завершите в старом году, остальное перенесите в новый, как новые планы.

Например, изучение иностранного языка. Это скорее не цель, а процесс. Нельзя точно сказать, когда вы закончите учить язык. Знания и навыки общения можно совершенствовать постоянно.

Разделите такую задачу на этапы:

просмотр фильма на иностранном языке,

изучение перевода любимой песни,

выполнение заданий обучающего курса по языку.

Как работать с идеями. Читая список, составленный несколько месяцев назад, можно обнаружить, что отсутствует понимание некоторых идей, теряется смысл. Вы вообще не помните о чем это и зачем вы это записали. Удаляйте. А впредь записывайте приходящие мысли подробнее. Обратитесь к тем из них, которые в настоящий момент вызывают у вас резонанс, и сделайте хотя бы шаг в направлении к их реализации.

Все задачи вы закрыть все равно не сможете, но начало будет положено. Вы обеспечите себе отсутствие застоя энергии и в делах, и в мыслях.

Выделите время на закрытие текущих задач

Выделите себе определенное время в день на подведение итогов года. Но так, чтобы это не переросло в «обязаловку», иначе возникнет сопротивление. Выбирайте, что вам в данный момент резонирует, и делайте.

У каждого из нас есть ряд таких задач, которые нужно выполнить, но мы постоянно откладываем: разобраться с какой-то проблемой, заняться лечением. Постарайтесь не убегать, а понять, почему вы уходите от решения вопроса.

Многие утверждают, что не им не хватает времени. На самом деле это отговорка. Лишнее время и не появится, пока вы его не выделите на решение своей задачи.

Избавьтесь от старых вещей

Итальянцы традиционно перед Новым Годом выбрасывают старые вещи, посуду, мебель. Кто вам мешает сделать то же самое. Тем более, что это удачное время для новых приобретений. Перед Новым Годом в магазинах действуют акции, выгодные предложения, предпраздничные скидки.

Поэтому если вы давно хотели заменить микроволновку, убьете двух зайцев сразу: и от старой вещи избавитесь, и новую купите. Ведь вы достойны лучшего.

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Часто перед Новым Годом ломается техника. Это говорит о том, что новая энергия поступает на планету, вытесняя в буквальном смысле старые вещи.Так, у меня в позапрошлом году одновременно сломались старые утюг и блендер. Пока мы раздумывали покупать новые или нет, все решилось за нас.

Простите обидчиков

Если вы с кем-то в ссоре, не медлите с выяснением отношений. Простите всех, кого не простили до сих пор. Оставьте прошлое в прошлом. Если вы не решаетесь на важный разговор, не оттягивайте, не берите эту проблему в новый год.

Конечно, простить по щелчку не получится, но процесс исцеления начнется. Одного вашего желания хватит, чтобы запустить поток энергии прощения — энергии более высокой вибрации.

В новом году вы уже по-другому будете смотреть на мир. И чем меньше задач, груза прошлого, незаконченных дел будет в вашем жизненном багаже, тем проще вам будет построить новую жизнь, привлечь в нее блага, благоприятные события, нужных людей.

Отпустите старые убеждения, паттерны поведения

Постарайтесь закончить незавершенные тренинги или сделайте паузу на время перехода из старого года в новый. Проанализируйте, что происходит сейчас в вашей жизни, что вас раздражает, какие события, качества людей выводят из себя. Разберитесь с этим, найдите жемчужины мудрости и примите теневые аспекты. Станцуйте танец с тенью. Оставьте себе время для интеграции новых осознаний в свою жизнь.

Сфокусируйтесь на новых планах

Перед Новым Годом зафиксируйте для себя завершенные задачи, похвалите себя за проделанную работу, подведите итоги года. Не забывайте и о новых планах, идеях, намерениях. Подумайте, что бы вы хотели привлечь в свою жизнь в 2024 году.

Дайте себе время на размышление об этих проектах, на то, чтобы оформить их в мыслеформы, образы, которые вы в Новый Год запустите во Вселенную.

Желаем вам скорейшего закрытия хвостов, чтобы с легкостью вступить в Новый Год в новую реальность!опубликовано econet

Наталья Прокофьева

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