Инверсивная полярность: почему сбывается то, чего вы не хотите

Инверсивная полярность – это склонность видеть все в мрачном свете и фокусироваться на негативе. Она вырабатывается у человека в детские годы и со временем закрепляется. От инверсивной полярности бывает довольно сложно освободиться. Связана она с неуверенностью в себе и недооцениванием себя.

Случалось ли у вас, вы что-то задумали, а в реальности сбывается все наоборот? И даже уже боитесь о чем-то мечтать, потому что не сбывается, запрещаете себе думать о желаемом, чтобы потом не испытывать разочарование. Или вы во всех подробностях можете сказать, чего вы не хотите, а что вам нужно – не знаете. Знакомо? Давайте разберемся, почему так происходит и можно ли сменить одну полярность – негативную, на другую – со знаком плюс.

Что такое инверсивная полярность, или почему сбывается все наоборот

Инверсивная полярность – это привычка видеть во всем негативное и фокусироваться на нем. Она вырабатывается скорее всего в детском возрасте и со временем укрепляется. И от нее не так просто освободиться.

Инверсивная полярность связана с неуверенностью в себе и недооцениванием себя

Человек не верит, что заслуживает исполнения своих желаний, удовлетворения просьб, достойного отношения к себе.

У него в жизни было мало подтверждений тому, что его желания могут сбыться: не сбылась одна мечта, следом – вторая. Возможно, он не знал, каким образом достичь желаемого или не хватило веры в себя.

Один или все эти факторы влияют на то, у человека формируется убеждение, что мечты не сбываются: то, что я задумал, все равно не получится, не смогу доказать, что мне это нужно, и так далее.

Вторая сторона инверсивной полярности – человек очень хорошо понимает, чего он НЕ хочет и совершенно не представляет, чего хочет.

Это может касаться абсолютно любой стороны жизни и сопровождается дискомфортом. Внутри есть часть, которая знает, что человек достоин лучшего, нежели есть сейчас, но убеждения и жизненный опыт говорят об обратном.

И поэтому он проявляет отрицание: “Не знаю как, но не так”. Не может сам себе признаться, поверить, что заслуживает лучшего обращения, отношения, лучших условий жизни…

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Например, вы говорите: “Я не люблю, когда ко мне проявляют неуважение, пренебрежение, терпеть не могу, когда меня обманывают”.

И если вы сталкиваетесь с таким отношением, вы чувствуете сильный дискомфорт.

Но при этом вы не говорите, что достойны уважения, чтобы с вашим мнением считались, потому что внутри не верите в это.

Что же делать? Как перепрограммировать себя на обратное?

Как перепрограммировать себя на позитивное

Шаг 1. Запишите все свои “нехочухи”

Заведите дневник и записывайте туда все, что вы не хотите. Чем больше, тем лучше.

Таких нехочух может быть много в каждой из сфер жизни: отношения в семье, работа, отдых, ваш внешний вид. Записывайте все.

Запишите также и свои страхи по поводу разочарований от того, что ваши желания могут не сбыться.

Например: “хочу выйти замуж, но боюсь, что мой мужчина не сделает мне предложение.” или “все равно не выиграю в этом конкурсе”, “все равно не получится заработать денег на поездку, как всегда случится какой-то форс-мажор, и деньги придется потратить”.

Шаг 2. Перефразируйте их

Напишите напротив каждого высказывания прямо противоположное.

Например, вместо “Мне не нравится, что я много работаю и у меня нет отдыха – “Я заслуживаю регулярного отдыха, и это нормально. Мне необходимо отдыхать”.

“Я хочу создать семью и заслуживаю этого. Я готова создать семью с любимым человеком, тем, кто разделяет мои чувства и это желание.”

Мозг будет сопротивляться, внутренний критик будет говорить: где это видано, какая наглость. Но это нормально.

Вам нужно время, чтобы привыкнуть к обратной полярности.

Шаг 3. Внедряйте новые установки в жизнь

Когда будете чувствовать дискомфорт и желание сказать, чего вы не хотите и вам не нравится, подумайте об обратном. Какого отношения вы заслуживаете?

Носите с собой ваш дневник с “антихотелками” и подсматривайте туда, если затрудняетесь сразу в уме переписать нехочуху на обратное.

Сначала вы привыкнете думать по-новому, потом начнете выражать, транслировать другим то, что вы хотите.

Спустя какое-то время ум привыкает смотреть в другую сторону, происходит перепрограммирование.

Вы начинаете видеть не только то, чего вы не хотите, но уже моментально включается и то, что вы хотите.

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Шаг 4. Доверьтесь Вселенной

Если вы боитесь мечтать, чтобы не получить обратное, важно понять, что все в вашей голове.

Если вы смогли создать рефлекс того, что ваши желания не сбываются, то сможете и обратное.

Доверьтесь вселенной – прислушивайтесь к сердцу. Если оно радуется, значит все хорошо, если крутит солнечное сплетение – значит, это не ваше желание или не тот путь.

Прислушивайтесь к сигналам тела. Обращайте внимание на знаки вокруг. Научитесь доверять внутреннему голосу, постепенно старая программа уйдет, а ваша уверенность повысится.

Шаг 5. Полюбите себя

Это скорее не шаг, а процесс. Любовь к себе это основа, на которой выстраивается все.

Любовь к себе – это длинный и непростой путь, без принятия и любви не обрести гармонии, удовлетворения, удовольствия от жизни.

И в идеале нужно прийти к ощущению, когда у вас не возникнет даже и налета сомнения, что вы чего-то там не достойны.опубликовано econet

Автор Прокофьева Наталья

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