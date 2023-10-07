Иных людей мы просто не поймём никогда. Они мыслят и поступают иначе. Но выводы сделаем. Такие люди есть. Это первое. И обижаться на них не надо. Они такие, какие есть. И третье - не надо у них ничего просить и ничего брать не надо.

Иных людей мы просто не поймём никогда.

Они мыслят и поступают иначе.

Но выводы сделаем. Такие люди есть. Это первое. И обижаться на них не надо. Они такие, какие есть.

И третье - не надо у них ничего просить и ничего брать не надо.

…Мы с бабушкой Розой приехали в южный город, к её родственникам. Я была совсем маленькая. Может, лет двух с половиной - у меня ведь в октябре день рождения, а было начало лета.

Я запомнила огромные деревья в саду. Это была черешня: красная, розовая, желтая! Прямо на деревьях росли ягодки, можете себе представить? Огромный сад, громадные деревья… Я же крошечная была. Все казалось огромным.

Там была большая девочка. Очень большая. Ей было много лет, двенадцать. Можно сказать, пожилая такая девочка с длинными волосами.

Девочка ела черешню из дуршлага. Помытую и заманчивую. Я встала рядом и стала смотреть, как девочка ест ягодки.

Девочке велели угостить меня поскорее! Ее мама заглянула в комнату и велела. И девочка стала мне тоже давать ягодки.

Сама она выбирала самые сочные и большие ягоды. А мне давала маленькие и неспелые черешни. Но все равно очень вкусные, замечательные! Я ела и косточки в руку сплёвывала аккуратно. Медленно ела, не как девочка.

Ела и удивлялась: у этой девочки так много черешни! И в дуршлаге, и на деревьях в саду. Почему она мне даёт самые плохие ягодки? Ведь ягодок много!

Вечером я у бабушки спросила про это. Как могла, так и спросила. Бабушка Роза гневно сверкнула глазами и мрачно ответила, что есть такие люди. Бывают такие. Она на войне встречалась с таким явлением и с такими людьми.

И на следующий день бабушка Роза купила ведро черешни. Это стоило копейки. Заволокла его в дом к родственникам и намыла целую кучу. Ничего не поясняя удивлённым родственникам, которые говорили, что черешни завались! Кушайте, пожалуйста! Зачем покупать?

Наверное, бабушка так сделала для воспитания девочки. Я ела мытые ягодки из эмалированной кружечки и размышляла о «других людях».

Которые дадут вам самое плохое и маленькое, даже если у них огромный сад, а на деревьях растут золотые яблоки и рубиновые вишни…

Это просто такие люди.

Другие. И не за что их осуждать.

Но и просить у них ничего не надо. И брать не надо. Скажите «спасибо» и отойдите, чтобы не мешать им есть черешню. Это же их черешня. И их правила жизни.опубликовано econet

©Анна Кирьянова

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