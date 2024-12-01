Искусство простоты

В нашей жизни присутствует много лишнего: вещей, суеты, ненужных усилий, действий. Как упростить существование и внести в него больше гармонии? Для этого важно понимать саму суть простоты. Настоящая простота предпологает цель и возможность расставлять приоритеты в соответствии с ней.

«Простота» – звучит для нас притягательно. Мы уверены, что можно избавиться от львиной доли проблем, если упростить нашу жизнь. Но есть одно «но». Люди неправильно подходят к процессу упрощения.

Упрощение – не лень

Упрощение в общем ассоциируется с минимизацией любых усилий, но это ошибочное представление.

Ярким примером воплощения упрощения будут монахи; они меньше времени и сил посвящают мирским делам и больше уделяют размышлениям, обучению, молитве, общению с Богом.

На самом деле невозможно совершать меньше действий, поступков в целом; если мы делаем меньше одного, это всегда значит делать больше чего-то иного. Например, если сократить время, которое тратится на профессиональные, социальные, общественные функции, мы станем больше времени проводить в социальных сетях или перед телевизором.

Суть в том, что под упрощением люди понимают сокращение видов деятельности, требующих определенных усилий, и наращивание тех, которые не требуют интеллектуальных и волевых затрат.

По сути, это более приличный вариант описания банальной лени – и в реальности он противоречит сути простоты.

Истинная простота подразумевает наличие цели и возможность расставлять приоритеты в соответствии с ней. Это требует порядка. В голове, действиях, вашей среде. Настоящая простота требует выполнять меньше тех дел, которые отвлекают от цели, и больше тех, которые помогают ее достичь. То есть все составляющие вашей жизни должны в идеале быть в гармонии с целями, к которым вы движетесь.

Поэтому полезно без сожалений избавиться от обязательств, которые лежат на вас тяжким грузом и не способствуют реализации ваших стремлений. Следующим шагом будет замена этих обязательств действиями, которые направлены на достижение желаемого.

Можно значительно упростить свою жизнь, если акцентировать внимание не на количестве или величине усилий, на целостности и единстве.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet