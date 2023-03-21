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«Испанский стыд»: Если стыдно за других — вы особенный человек с личной миссией

Источник: zen.yandex.ru 21 марта 2023 6420
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Эта тягостная доля - стыдиться за других, - прямое указание, что в жизни ваше дело - беречь, защищать, помогать, спасать, лечить, восстанавливать справедливость. Это ваше предназначение.

«Испанский стыд»: Если стыдно за других — вы особенный человек с личной миссией

Кто-то ведёт себя развязно, отвратительно; хамит официанту, нагло лжёт, хвастается, рассказывает сальные анекдоты… Или кого-то уличили в воровстве, разоблачили публично… Кто-то неуместно оделся в юношеские одежды, а сам давно на пенсии; кто-то шумно втягивает в себя суп, как испорченный насос… И им не стыдно ни капельки, этим людям. Почему-то стыдно вам. Даже если это в кино происходит - вы отворачиваетесь и стараетесь пропустить неприятный момент. Окружающие хохочут или возмущаются, а вам стыдно. Что за дикость?

"Испанский" стыд - это проявление эмпатии

Это «испанский стыд»; именно испанцы придумали название для выражения этого странного чувства. Стыд за другого некоторые психологи считают проекцией; дескать, вы когда-то попадали в подобное положение, вас устыдили или посмеялись над вами, вот подсознание вам и напомнило момент стыда; вашего стыда, личного. Но вы никогда не хрюкали во время еды; вас не уличали в краже, вы не кричали нецензурно на обслуживающий персонал! Так что такое объяснение пусть психологи оставят для себя; может, у них есть такие личные воспоминания.

Это проявление эмпатии, вот что такое «испанский стыд». Это особое уникальное качество, которое присуще немногим. Сейчас учёные подтвердили, что у эмпатических личностей мозг устроен особым образом. Они могут полностью понимать эмоциональное состояние других людей, буквально «считывать» эмоции и даже мысли. Но мало того, что вы эмпат. У вас есть ясное ощущение и осознание того, что Кант называл «нравственным законом». Вы мгновенно отличаете добро от зла, справедливость от несправедливости. Вы обладаете также и милосердием; в вас нет жестокости и наслаждения страданиями даже врагов… Вы особенный человек со своей личной духовной миссией, вот в чем дело.

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«Испанский стыд»: Если стыдно за других — вы особенный человек с личной миссией

И эта тягостная доля - стыдиться за других, - прямое указание, что в жизни ваше дело - беречь, защищать, помогать, спасать, лечить, восстанавливать справедливость. Это ваше предназначение. Например, человек имеет абсолютный музыкальный слух и не знает об этом. Но каждая фальшивая нота заставляет его болезненно морщиться, ему физически невыносимо слышать фальшь! Это потому, что он одарён абсолютным слухом. Его предназначение - музыка, это ясно. Так же и предназначение тех, у кого есть «испанский стыд», - творить добро и защищать справедливость. Милосердно защищать. Это ваша миссия.

К вам часто обращаются за помощью; незнакомые люди раскрывают вам душу; вы можете утешить и поддержать буквально несколькими словами? Вы способны на порыв души, на доброе участие? Вы догадываетесь, что кому-то тяжело или неловко и деликатно переводите разговор на другое? Вы особенный человек, это надо помнить. С абсолютным слухом души. И надо искать свой путь. Это непросто, но главный признак развитой души есть, - и путь вы найдёте.опубликовано econet

Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ua/

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