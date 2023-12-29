Исполнение желаний

Вся наша жизнь – это в той или иной мере исполнение каких-то наших желаний: поесть, поехать, найти, поцеловать и т. д. Исполнение каждого желания обслуживается доминантой в нашем мозгу.

Например, самое простое желание: «Я хочу есть. Хочу быть сытой». Проведем небольшой анализ. Какие есть способы реализации задуманного?

Найти кафе и перекусить.

Заказать еду домой.

Самой приготовить.

Попросить кого-нибудь приготовить и т.д.

Как правильно загадывать желания?

Главное, чтобы цель была достигнута, чтобы желание исполнилось и я стала сытой.

Выбор. Пойду в кафе и поем.

Вся наша жизнь – это в той или иной мере исполнение каких-то наших желаний: поесть, поехать, найти, поцеловать и т. д.

Исполнение каждого желания обслуживается доминантой (Ухтомского) в нашем мозгу. Центром возбуждения (энергии).

В зависимости от того, какая доминанта в голове на данный момент самая активная, так человек и действует. Помните как когда ну, очень хочется в туалет? Вам тогда до секса? Или до спасения мира? И чем больше растягивается мочевой пузырь, тем яростнее фигачит наша доминанта мочевого пузыря. Мотивация зашкаливает.

Но если в ретикулярной формации нет какой-то доминанты (незачем тратить энергию), то 90% вероятность того, что это делаться не будет. Такое желание не исполнится. В этом плане наш мозг очень энергоэкономный или можете это называть ленью. Если нет "зачем?" это делать, то и делать мы этого не будем. Нужны смыслы.

Ну, а если желаемое еще и опасно (для жизни), то организм, мозг и мы в целом в здравом уме будем этого избегать.

Тридцатилетняя девушка желающая создать семью боится секса (дефлорации), боится родов (бывает умирают), боится измены (папа изменял) и ещё бывает много других страхов. Но согласитесь, что мозг сделает все, чтобы этого страдательного ужаса с замужеством избежать. И поэтому девушка несознательно будет избегать любых знакомств. Её мозг просто выключит у нее все сексуальные сигналы, и эта девушка станет незаметной для самцов. Так бывает.

Поэтому когда мы чего-то хотим, то, во-первых, обязательно нужно проверять желаемое на экологичность. Если желание исполниться, если мы получим желаемое то, что потеряем?

Например, если девушка молоденькая родит, то возможно ей придется взять академ. Может быть, ей захотеть сначала получить образование, если оно планируется, а потом уже планировать малыша?

В общем, желательно, чтобы все «жертвы» при получении желаемого были решаемые. Например, погашение малой суммы по кредиту легко. Если нелегко, то начнутся проблемы. И по здоровью тоже.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Во - вторых, нужно разбираться с возможными страхами. Если вы не любите публичность, то зачем мечтать об известности? Человек от реализации задуманного должен получать положительные эмоции. Что вы будете чувствовать, когда ваше желание исполниться?

Удовлетворение?

Спокойствие?

Удовольствие?

Если реализация желаемого принесет вам больше плюсов, то тогда нужно создать у себя в голове доминанту. Объяснить мозгу, почему нам это важно.

Это можно сделать, поглощая множество информации о желаемом. Тогда образуется информационная доминанта, и она начнет работать на реализацию задуманного.

Или можно объяснить мозгу чего мы хотим через образы и символы. Делать это нужно в особом состоянии сознания, в очень расслабленном состоянии.

Здесь важны эмоции. В принципе сойдут любые. Все знают, как создаются фобии? Мозг на пике страха создает стойкую доминанту опасности и вот вам фобия или бывает у кого-то формируется мания. Но то, что это доминанта, думаю понятно.

Хорошо работают эмоции интереса и азарта, радости и удовольствия.

Когда такая доминанта сформирована, то, во-первых, появляются так называемые психологические фильтры (пассивное внимание).

В мире вокруг нас тонны информации и мы, конечно же, не можем её всю объять. Тем более, что объем человеческого внимания даже уже измерили, он равняется примерно 5-7 впечатлений за раз.

А впечатлений вокруг миллионы. Но мы выберем те 5-7 впечатлений из миллиона, которые важны для господствующей доминанты. А это очень важно для реализации, для исполнения вашего желания. Всегда есть выбор, какое действие совершить и какую информацию начать поглощать. В общем, внимание у нас избирательное.

И во - вторых, все доминанты через лимбическую систему обслуживаются энергией, соответствующим настроем, верой в то, что я это получу и самое главное - мотивацией.

Ну, а дальше уже начинают действовать внесознательные инстанции и мы приходим к желаемому, кто-то раньше, кто - то позже, но приходим.опубликовано econet

Автор Наталья Обердерфер

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet