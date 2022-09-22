Истерика у ребенка: 7 советов родителям

Для любого родителя истерика ребенка – настоящая проблема, с которой сложно совладать без гнева и крика. Но психологи рекомендуют посмотреть на нее с другой стороны. Даже в детском истеричном плаче можно увидеть плюсы, если правильно понимать причины.

Чтобы бороться с истерикой маленького ребенка, необходимо выявить ее источник. В большинстве случаев малыш не может спокойно выразить эмоции и таким неприятным способом пытается привлечь внимание взрослых. Если придерживаться рекомендаций детских психологов, можно управлять капризами без угроз и нервного срыва у родителей.

Причины истерики у маленького ребенка

Плач и крики малыша не появляются без определенного раздражителя. Они возникают при нежелании выполнять просьбы взрослых, при отказе от покупки новой игрушки или сладостей. На деле причины истерик просты и понятны:

Эмоциональная перегрузка нервной системы и переутомление от новых впечатлений, большого количества людей в супермаркете.

Плохое самочувствие, слабость.

Негативная атмосфера или реакции на плохое настроение родителей, сверстников.

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Ребенок знает, чего он хочет, но не может правильно выразить словами причину слез и истерики. Прежде чем ругать малыша, проанализируйте ситуацию, найдите, что стало спусковым механизмом и спровоцировало срыв. Это поможет действовать правильно и спокойно.

Психологи уверены, что истерика ­– нормальная реакция ребенка на многие ситуации. Так маленький человек выплескивает негативные эмоции и усталость, не накапливая в себе гнев и раздражение. Взрослые постоянно подавляют подобные эмоции, что приводит к нервным срывам, скандалам с окружающими.

Инструкция для родителей

Когда вы начнете искать и понимать причины истерики у ребенка, появится четкий алгоритм действий. Психологи выделяют несколько вариантов, как правильно поступать родителям в подобной ситуации.

Исключите соблазны

Если малыш постоянно устраивает истерики в магазине при виде сладостей и игрушек, старайтесь не проходить мимо полок с соблазнами, смените место для совершения покупок. Негативная реакция начинается только на визуальные раздражители, поэтому их лучше полностью исключить.

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Переключайте внимание

На начальном этапе истерики остановить плач можно, если отвлечь малыша интересным событием. Быстро привлеките внимание к другой игрушке, человеку, животному, скажите веселым и бодрым голосом «Смотри какая птичка, кошка, машина».

Добейтесь согласия

Маленькие дети сильно реагируют на строгое родительское «нет». Чтобы смягчить ситуацию и не спровоцировать истерику, пообещайте, что обязательно выполните его желание в следующий раз. Но не обманывайте: в противном случае он перестанет вам верить, и метод не будет работать.

Действуйте по обстановке

Часто истерика начинается, когда родители резко прерывают интересную игру или занятие. Если малыш занят машинкой или куклой, предложите ему пойти на улицу вместе с игрушкой, чтобы любимый персонаж ребенка отправился в путешествие в магазин, к бабушке в гости.

Не забывайте предупреждать

Приучитесь уважать время малыша с детства. При интересных занятиях обязательно предупредите, что через 10 минут вам нужно выходить в детский сад или отправляться домой. Это даст возможность спокойно закончить игру, переключает внимание и вырабатывает в ребенке ответственность.

Предлагайте альтернативу

Не говорите строгое «нет»: многие конфликты легко перевести в более спокойное русло. Если ребенок хочет взять игрушку на прогулку, или просит конфеты в магазине, предлагайте альтернативу из вариантов, которые подходят вам: «Ты хочешь мишку или куклу взять с собой?». Малышу останется выбирать между двух вариантов.

Применяйте фантазию

Если кроха отказывается спать днем, предложите положить поиграть в детский сад и уложить игрушки. Пусть он покажет куклам, как нужно закрывать глазки и укрываться. Многие неинтересные занятия можно перевести в игру и решить без слез.

Детские истерики обязательно имеют под собой причину, которая важна для ребенка. Учитесь понимать его эмоции и не игнорировать требования. Переключайте внимание, предлагайте другие варианты для выбора. Постепенно малыш научится реагировать на многие вещи спокойно без крика и слез. опубликовано econet.ru

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