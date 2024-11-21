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Истинные желания, которые стоят за негативными эмоциями

Автор: Econet 21 ноября 2024 6444
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Механизм возникновения негативных эмоций может быть сложным. Ведь если мы злимся, это не значит, что мы злы по своей природе. Или, когда нами овладевают печаль и апатия, это не характеризует нас как меланхоличного человека. Вот какие желания могут стоять за проявлением отрицательных эмоций.

Истинные желания, которые стоят за негативными эмоциями

Не все негативные эмоции действуют разрушающе на человека. Часто они служат сигналами, говорящими нам о том, что нужно поберечь себя, отдохнуть. Или, наоборот, транслируют нашу силу и стремление к победе.

Расшифровка негативных эмоций

Злость

Когда человек не получает желаемого, в нем неосознанно рождается чувство злости, которое помогает подсинить себе кого-то другого.

Выходит, что злость помогает контролировать ситуацию. Это чувство дает победить в споре, отомстить за свои промахи и поражения. Гнев можно применить для защиты своих границ. С его помощью мы транслируем противнику, что он должен отступить. Если же мы злимся на себя, это может быть попыткой заставить себя действовать. Злость - метод наказания себя за ошибки.

Печаль, тоска

Это чувство помогает выразить недовольство собой, своими действиями. Или проявить свое разочарование окружающими, событиями. Возможна и такая форма сострадания. 

Раздражение

Ослабленная форма злости. Появляется в ситуациях, когда что-то (или кто-то) заставляет вас нервничать. Раздражением мы пытаемся остановить то, что нам мешает. Дает возможность прекратить стагнацию и дать толчок к действию. За этим чувством кроется стремление удержать контроль над ситуацией.  

Вина

Форма самонаказания. В некоторых случаях позволяет нам уйти от ответственности за свои ошибки и провалы. Что-то вроде: «Да, я чувствую себя виноватым, каюсь, и на этом точка. Можно больше ничего не предпринимать». Чувство – деструктивная эмоция, она говорит, что пора что-то менять в себе. Либо причины кроются в воспитании, либо мы в самом деле поступили плохо. Важно выяснить причину неприглядного поступка и простить себя.

Разочарование

Проявляется в виде неудовольствия, когда мы не получаем желаемого.

Истинные желания, которые стоят за негативными эмоциями

Страх или беспокойство

Связаны с инстинктом самосохранения. Страх создает вероятные сценарии негативных событий. Его задача - предупредить о том, что возможна опасность, подготовить нас к правильной реакции на ситуацию. И игнорировать страх будет довольно неосмотрительно.  

Отчаяние

Овладевает человеком, когда многочисленные попытки и усилия были предприняты впустую.  

Апатия

Пассивная форма бунта против чего-то. Проявляется у тех людей, которые не имеют энергии или возможности протестовать в открытую. Так мы тихо демонстрируем силу и несогласие.

Депрессия

Своеобразная форма удержания контроля. Человек абстрагируется от действий, погружается в равнодушное состояние. В результате люди вынуждены взять на себя ваши обязанности. В некоторых случаях депрессия выступает пассивным способом проявления ярости. Может стать эффективным средством манипуляции другими людьми, рождая чувство вины у того, к кому адресована.

Уныние

Сигнализирует, что пришло время встать на паузу и отдохнуть. Возможна бессознательная потребность отказаться от дела, принятия решения, действия.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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