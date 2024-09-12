Избавляемся прямо сейчас! 12 привычек, которые приводят к бедности

Материальное благополучие позволяет людям чувствовать себя значимыми, уважаемыми и свободными. Главная проблема многих бедных людей – невозможность представить другую жизнь, все состояния бедности. Такие люди считают, что никогда не смогут столько зарабатывать, чтобы полноценно питаться и ежегодно отдыхать за границей. На самом деле все в их руках.

Психология бедности – это убеждения, которые порождают нехватку материальных благ. Рассмотрим основные привычки, избавившись от которых можно изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Привычки, от которых нужно избавляться

Если вы стремитесь быть обеспеченными и свободным, то вам обязательно следует избавиться от следующих привычек:

1. Чувства жалости к себе. Люди, которые психологически настроены на бедность, постоянно жалуются на судьбу, будто им не суждено быть богатыми. Или же жалуются на свою национальность/фигуру/возраст, все что угодно. Жалость к себе – это якорь, который приковывает ко дну и гарантирует вечную бедность.

2. Тотальной экономии. Люди, которые покупают только на распродажах и по скидкам, экономят не только на себе, но и на собственных детях, явно испытывают дисбаланс доходов и расходов. Обеспеченным людям никогда не жалко денег на хорошие вещи, вкусную еду или качественный отдых.

3. Уверенности в том, что радость можно почувствовать только обладая круглой суммой. На практике радости не возникает, даже если жить в огромном особняке, носить дизайнерскую одежду и дорогие часы. Богатым людям радость приносят не деньги, а совершенно другие вещи, которые невозможно купить – здоровье, доверительные отношения с близкими, друзьями и прочие.

4. Привычки заниматься ненавистным делом. Нужно помнить о том, что добиться отличных результатов удастся только в том деле, которое приносит удовлетворение. Других вариантов нет.

5. Привычки тратить больше, чем зарабатывать. Людям с психологией бедности сложно понять, что лучше взять кредит на развитие собственного бизнеса, нежели на покупку машины или недвижимости. Во втором случае долговая яма обеспечена.

6. Поиска мгновенной выгоды. Бедные люди всегда стремятся получить все и сразу, они не хотят рассматривать вариант трудоустройства в крупную компанию на низкую ставку, потому что не понимают, что большую выгоду можно получить, будучи в окружении сотрудников и руководства этой фирмы. Аналогично некоторые молодые люди не понимают, зачем им тратить время на образование, если можно устроиться на работу сразу по окончанию школы (только они не думают о том, что без образования они смогут занимать только низкооплачиваемые должности).

7. Мысли, что простой человек не может «выбиться в люди». Потенциальные неудачники всегда твердят, что в мире процветает коррупция и криминал, что много денег можно только украсть, но не заработать честным путем. Обеспеченные люди, напротив, проявляют креативность и находят выход из любых ситуаций, не обращая внимания на все пороки внешней среды.

8. Сравнения себя с другими. Запомните, вы – личность, не похожая на других. Не допускайте, чтобы внешний мир захватил ваш внутренний.

9. Отстранения от собственной семьи. Неудачники стремятся минимизировать общение со своими родными, но ведь именно семья – основная поддержка и опора, именно эти люди помогут пережить наиболее сложные периоды в жизни, и не потерять верю в свои силы.

10. Нежелание брать на себя ответственность. Многие из тех, кто живут бедно, не хотят ничего предпринимать для изменения ситуации, они всегда находят причину – не те времена сейчас, нестабильность, не то правительство, не такие родители или начальник. У них на все находятся отговорки.

11. Привычки занижать потребности. Бедные всегда довольствуются малым и считают, что это хорошо. У богатых людей другие базовые потребности, например, несколько раз в месяц питаться в хорошем ресторане, доверить уборку дома домработнице или ежегодно отдыхать за границей. Для увеличения материального уровня необходимо увеличивать потребности и при этом быть уверенным, что достоин этого.

12. Мнения, что скромная жизнь – это хорошо. Бедные люди очень не любят «выскочек», то есть тех, кто выше их уровня. Это особенно прослеживается в тех семьях, где дедушки с бабушками жили скромно и поэтому родители учат своих детей жить по аналогичному сценарию, а дети, даже одаренные, слушают родителей и стараются ничем не отличаться от других детей из их окружения.

От этих привычек нужно избавляться. На самом деле деньги – это энергетический поток со своими правилами. Основное правило – чем больше отдашь, тем больше получишь. Не бойтесь отдавать, ищите новые возможности и получайте от жизни удовольствие. Помните, что у каждого есть 24 часа в сутках и нужно уметь распорядиться ими правильно. Кто-то занимается самобичеванием, а кто-то саморазвитием, поэтому все в ваших руках.опубликовано econet

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