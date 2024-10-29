Изобилие: 6 шагов к созданию

Материальное благополучие делает жизнь спокойной и комфортной. Но деньги и прочие ценности - это далеко не основа жизни. Гораздо важнее развивать в себе способости и качества, которые помогут вам самим создать изобилие и ни в чем не нуждаться.

Неправильный разрыв между изобилием природы и своим недостатком мы сегодня ощущаем в жизни. «У меня мало времени», «денег не хватает» - и вот уже вы оказались в данном промежутке, ведь время бесконечно и богатство можно копить бесконечно.

Формируем собственное изобилие

Глобальный кризис, тревожность из-за потери дохода пришли на смену ощущению изобилия и довольства. Кроме того, отсутствуют эмоциональное удовлетворение любовь, творческие решения.

Важно верить в удачу. И не пассивно ждать, выигрыша в лотерею жизни, а изменить игру в свою пользу. Как это сделать? Вот 6 шагов.

№1. Трансформировать негатив в положительное действие

Берем сегодня одну вещь, к которой относимся негативно. До конца дня предпринимаем одно положительное действие, снижающее негатив. Это:

Постоим за себя.

Говорим правду.

Исправляем то, что возможно.

Просим о помощи.

Слушаем мудрый совет.

Уходим от того, что невозможно исправить.

Контролируем стресс.

№2. Здоровая точка зрения

В негативных ситуациях мы замыкаемся в себе. «Это моя проблема». Но такая стратегия ведет к изоляции, что еще хуже. Вам поможет общение с человеком, который вас понимает и сочувствует.

№3. Не позволять себе бесполезность

Я тут бессилен. Ничего не изменится. Так мы повторяем каждый раз. Если потворствовать этому голосу тщетности, вы опуститесь до его уровня. Не принимайте пораженческую точку зрения. Мягко, но неуклонно отвергайте подальше от себя голос тщетности. И случится что-то хорошее, пусть и маленькое.

№4. Расширить осведомленность

Враг изобилия - сокращение. Попадая в тупиковую ситуацию, мы понимаем, что выхода нет. И очень трудно думать о новых решениях. Расширение же - друг изобилия. Это свет, это новые возможности. В расслабленном состоянии сознание расширяет границы возможного.

Ежедневно выделяем время для тишины и покоя. Учимся расслабляться, «обнуляться».

Что поможет расширить жизнь

Открытость для возможностей.

Отказ от стереотипов, предрассудков.

Отрицание отрицания.

Изучение других точек зрения.

Работа над психоблоками стыда и вины.

Отказ от секретов - они формируют темные облсти в душе.

Отсутствие сожалений о прошлом и страха перед будущим.

№5. Взять на себя ответственность

Отказываемся от позиции жертвы, перекладывая вину на всех и вся. Вместо этого произносим: это моя жизнь. Мы восстанавливаем право собственности на свою жизнь, если возлагаем ответственность на свои плечи.

№6. Развивать высокое видение своей жизни

Материальное изобилие само по себе не несет удовлетворения. Исполнение идет из сбывающегося видения. Выше видение - больше исполнение. Видение можно сравнить со спусковым крючком изобилия. Оно включает скрытые процессы. Поэтому полезно мечтать, представлять хорошее и жить светлыми эмоциями.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet