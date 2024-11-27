К себе по-любви. 7 практических рекомендаций

Суровое отношение к себе, самокритика и перфекционизм могут незаметно привести к внутреннему выгоранию. Пришло время позаботиться о себе. Но как это сделать? Предлагаем полезные рекомендации, которые изменят ваше отношение к себе в лучшую сторону.

Сколько раз мы сталкиваемся с неоправданными ожиданиями? Мы, почему-то, считаем, что нам кто-то что-то непременно должен. Часто мы виним окружающих, что они как-то не так к нам относятся, мало уделяют внимания, не любят или дополните список сами. Всё это вытекает на фоне эмоционального голода, как ни странно, который возможно заполнить только через любовь к себе.

С чего начать менять отношение к себе?

Дать себе достаточно - это наша ответственность. Окружение всего лишь «зеркалит» наше отношение к себе и ведут себя соответственно. Этот факт нужно принять. Грустно? Бывает. Зато поправимо. Нужно лишь взять эту ответственность на себя.

Давайте перейдем от слов к рекомендациям.

С чего же начать?

Хвалите себя за то, что делаете. Долой перфекционизм, учитываем сам факт: сдали вовремя отчёт — «Я молодец!», приготовили вкусный ужин - "Я умница";

Долой перфекционизм, учитываем сам факт: сдали вовремя отчёт — «Я молодец!», приготовили вкусный ужин - "Я умница"; Научитесь говорить «Нет!». Да, представьте, вы тоже можете устать, не уметь или не захотеть что-то сделать. Вы имеете на это право.

Да, представьте, вы тоже можете устать, не уметь или не захотеть что-то сделать. Вы имеете на это право. Составьте список своих достоинств, который называется "Я и так достаточно хорош/хороша, потому что...", это поможет найти в себе те качества, о которых вы напрочь забыли, и перечитывайте их каждую неделю, дополняя новыми;

это поможет найти в себе те качества, о которых вы напрочь забыли, и перечитывайте их каждую неделю, дополняя новыми; Определите свой источник пополнения энергии, пропишите те вещи, которые вас наполняют и помогают о себе заботиться. Найдите для себя дела, восполняющие ваш ресурс;

Станьте фанатом самого себя — поддерживайте себя в любых начинаниях, подмечайте успехи, а лучше вносите их в специальный дневник;

Задумайтесь об окружении — избавьтесь от токсичных людей, несущих негатив, старайтесь общаться с теми, кто вас вдохновляет и принимает. Скажи мне, кто твой друг... помните?

Исполняйте свои желания — джинов нет, станьте им сами. Я понимаю, что ребёнку/супругу/родителям/коллегам надо, но ваши нужды тоже важны. Я не призываю покупать себе яхту и показывать всем вокруг, как вы себя любите, но есть же что-то, что в дальнем ящике души? Достаньте и воплотите. Хотите что-то изменить — начните с изменения отношения к себе.опубликовано econet

Автор Чахалян Арман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet