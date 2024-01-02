Как быть благодарным, даже когда в жизни черная полоса

Уметь быть благодарным судьбе в самые сложные моменты своей жизни - ценный дар. Это помогает легче переживать сложные периоды жизни и делает вас более счастливыми. Как научиться этому мы расскажем в статье.

Бывают моменты в жизни, когда все идет не так, как нам бы хотелось, все валится из рук. Планы срываются. Но даже в такие моменты, все равно нужно быть благодарными за то, что вы имеете. В нашем материале мы поможем вам научиться этому.

В вашей жизни всегда есть то, за что вы должны быть благодарны

Одна писательница поделилась со своими читателями записью из дневника своей бабушки, которая описывает свой день в преддверии ожидания операции по удалению груди. В своем дневнике бабушка говорит: «Несмотря на то, что мне предстоит тяжелая операция, мне кажется, что мне очень повезло. Ведь я прожила 70 лет своей жизни без каких-то серьезных заболеваний. Я нахожусь рядом с педиатрическим отделением. В ожидании, я наблюдаю, как много больных онкологией детей в инвалидных креслах».

Эта запись раз за разом напоминает, что у нас всегда есть то, за что благодарить нашу жизнь. Неважно испытываем мы радость и счастье или нам плохо, нужно постараться быть благодарными своей жизни, потому что в это же время, кому-то еще хуже. Оглянитесь на свою жизнь, найдите в ней те моменты, за которые вы можете благодарить ее.

Конечно, в суете повседневных дел, особенно когда что-то идет наперекосяк, достаточно непросто найти что-то, за что можно искренне благодарить судьбу. Несмотря на то, что каждому человеку в течение своей жизни приходится переживать сложности в 95% люди склонны устраивать «бурю в стакане воды».

Вместо того, чтобы извлекать опыт из ситуаций, когда что-то идет не так как планировалось, мы впадаем в излишнее уныние, начинаем жалеть себя, все глубже и глубже погружаясь в негативные эмоции. Желание получить все и сразу – основная причина жизненных неудач, многие просто не хотят идти к цели длинным путем, разбив его на этапы. Попробуйте, хотя бы сейчас, не поддаться власти негативных эмоций из-за того, что происходит то, чем вы не можете управлять. Постарайтесь понять вот что:

как именно мы реагируем на происходящее зависит от того каков наш «угол нашего зрения»;

жизнь не делится на черное и белое, в ней намного больше красок;

даже в самой трудной жизни много моментов, которые делают ее позитивной и счастливой;

чаще цените свою жизнь, отказавшись от нереалистичных мечтаний о том, какой вы хотели бы ее видеть.

Жизнь любого человека напоминает горный рельеф, с вершинами и впадинами. Счастливые события и неприятные ситуации, которые происходят делают нас тем, кто мы есть. Ничего в жизни не случается напрасно, в ней важно все. Научитесь улыбаться, когда грустно, признайтесь себе, что чего-то боитесь, просите помощи, если она действительно нужна и не отказывайтесь от нее. Благодарите свою судьбу за то, что эту помощь вам предлагают.

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Как найти в себе чувство благодарности, когда приходится иметь дело с неприятными людьми

Когда нам предстоит общаться с людьми, мы думаем, что их поведение будет соответствовать нашим ожиданиям: ждем от них доброты, искренности и уважения. Однако поведение некоторых из них в реальности оказывается не соответствующим нашим представлениям. Вы вполне можете нарваться на хамство или ложь, хотя для такого поведения нет объективной причины. Нужно просто принять это, ведь на такие ситуации мы не можем повлиять.

Мы не призываем вас снижать собственные требования, нужно лишь помнить, что чем меньше ожидаете от других людей, особенно от тех, с кем не получилось наладить общение, тем меньше разочарований это принесет.

Когда вы вынуждены общаться с неприятным человеком, будьте благодарны за то, что таких людей мало в вашей жизни. А из общения с ними извлекайте полезный опыт: учитесь выдержке и терпению. Их модель поведения будет являться ярким примером того, как не нужно себя вести.

Как найти в себе чувство благодарности, когда вы понимаете, что постоянно жалуетесь на жизнь

Подумайте, часто ли вы жалуетесь на жизнь? Порой, это настолько входит в привычку, что мы начинаем жаловаться и раздражаться от любой мелочи: от внезапно испортившейся погоды до опоздания на маршрутку. Когда наша повседневная жизнь становится немного сложнее, чем обычно, мы начинаем убеждать себя, что весь мир ополчился против нас. Такие мысли – одна из причин того, что мы недовольны своей жизнью, даже если не говорим этого в слух. Лучшее лекарство от этой «болезни» - благодарность. В очередной раз, когда ваши мысли заставляют считать, что жизнь не удалась, помните - это только от того, что ваши представления о совершенной жизни отличаются от реальности. Не позволяйте негативным мыслям и чувствам управлять вами, а лучше задумайтесь:

что делает вас счастливыми, за что вы можете поблагодарить свою судьбу?

за что вы можете благодарить свою жизнь именно сейчас?

найдите хотя бы одну причину, которая делает ваш день счастливым;

помните, что у вас всегда есть хотя бы одна причина благодарить вашу жизнь.

Как найти в себе чувство благодарности, когда на вас наваливается слишком много всего

Ежедневные дела и обязанности, работа, учеба, дети. Порой на нас наваливается так много, что кажется мы утонем в огромном количестве повседневных дел. Мы воспринимаем каждодневную суету, как должное и перестаем среди нее замечать счастливые моменты.

Счастливые личные отношения или какое-то радостное событие становятся незаметными, как только мы воспринимаем их, как должное. Восприятие, как само собой разумеющегося того, за что должны быть благодарны, мешает находить радость в жизни.

Попробуйте иначе относится к самым загруженным дням, ведь это говорит о том, что ваша жизнь насыщена и вы востребованы обществом, очень нужны своим близким. Будьте благодарны за это. Попробуйте заменить «меня это раздражает» на «мне это нравится». Вот несколько примеров:

Вместо «меня раздражает поход за продуктами и ежедневна готовка» скажите: «мне это нравится!».

«На моей электронной почте большое количество писем от потенциальных заказчиков – мне это нравится!».

Таким простым приемом вы можете изменить свое отношение к жизни, посмотрев на происходящее по другим углом.

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Как найти в себе силы на благодарность после увольнения с работы

Каждый взрослый человек хотя бы в раз жизни оказывался без работы. Приятного, с одной стороны мало. Но это только на первый взгляд. Ведь оставшись на какое-то время без нее у вас открываются новые возможности. Вы можете благодарить жизнь за эту ситуацию потому что:

у вас есть время сделать какие-то вещи, которые вы откладывали в долгий ящик из-за отсутствия свободного времени;

вы можете чуточку передохнуть;

перед вами открываются неограниченные возможности и вы можете выбрать работу лучше прежней;

может быть это время для того, чтобы начать свое дело или сменить сферу деятельности?

Это лишь малая часть моментов, за которые вы можете быть благодарны в данной ситуации.

Как найти благодарность даже когда у вас проблемы со здоровьем

Мало кто любит болеть. И казалось бы, когда вас настигают проблемы со здоровьем, благодарным быть уж точно не за что. Но это только кажется.

Во-первых, вы можете позволить себе весь день проваляться в постели, не испытывая при этом чувства вины;

во-вторых, помните, сейчас уровень медицины и эффективность лекарственных препаратов находится на достаточно высоком уровне. Это поможет вам быстро встать на ноги;

в-третьих испытывают боль, только живые люди.

Помните, что у вас впереди целая жизнь, полная открытий и достижений, радости и счастья. А болезнь воспринимайте, как возможность сделать передышку в череде бесконечных дел.

Как найти в себе чувство благодарности, когда приходится справляться со смертью близкого человека

К сожалению, все мы смертны. Каждый из нас когда-нибудь столкнется с уходом из жизни близкого человека. Пережив такую утрату, потеряв маму, отца или супруга, мы навсегда становимся другими, меняется и наша жизнь. Как найти в себе силы найти то, за что можно благодарить судьбу в такой момент? И хотя горечь и боль утраты сильны, вы можете быть благодарны за то, что этот человек был в вашей жизни. У вас есть память о тех счастливых моментах, которые связаны с ним.

Конечность жизни – это то напоминание, которое делает ее особенно ценной. Старайтесь находить в себе силы быть благодарным за жизнь даже тогда, когда вы сталкиваетесь в большим количеством неприятных ситуаций и разочарований. Это поможет вам открыть огромные возможности для личностного роста, извлекая опыт из любой ситуации.

В свою очередь, мы благодарны вам за то, что вы потратили свое время и прочитали эту статью. опубликовано econet

Иллюстрации ©Giselle Vitali

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