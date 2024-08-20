Как "чужие" успехи рушат отношения женщины с мужчиной

Женщины с радостью принимаются за процесс становления себя «успешной». При этом совершенно не обращая внимания на тот факт, что успешность и СЧАСТЬЕ - это вещи разные. И тут появляются тревожность и чувство внутреннней неуверенности.

В нашем изменчивом мире довольно сложно все время оставаться спокойным и не о чем не беспокоиться. Событий, которые происходят с нами за день, великое множество. И, естественно, наш мозг реагирует на большинство из них, не привлекая к этому сознание, как говорится, на автомате. Но, между тем, информация все равно усваивается. При этом она бывает очень разной и противоречивой.

Модная успешность и счастье

Отдельной темой можно выделить все то, что условно можно отнести к, так называемой, модной успешности. По большей части это шаблоны о том какой или каким надо быть, чтобы стать успешным.

Женщины, которые в жизни по каким-то причинам считают себя несчастными, начинают примерять эти шаблоны на себя. Где-то такая выкройка совпадает, а где-то нет. Но для таких женщин совпадение, пусть и минимальное, становится определяющим фактором. И они с радостью принимаются за процесс становления себя «успешной». Совершенно не обращая внимания на тот факт, что успешность и счастье - это вещи разные.

Плюс к этому чужие рецепты, пусть и красиво преподнесенные, далеко не всегда годятся для всеобщего употребления. Причем у женщины, как правило, нет целостной картинки не о том, как это все вместе будет выглядеть, не, что важно, откуда это вдруг, в одночасье возьмется. Чаще всего в этот момент женщины больше фокусируются именно на внешних проявлениях: деньги, машины, элитный отдых, машины. И естественно пытаются копировать именно эти атрибуты успешности, однако это получается далеко не у всех и не всегда. И вот тут-то женщина становится несчастна потому, что у неё нет именно этих вещей (нет ощутимого и быстрого результата). Эта несчастность, чаще всего, превращается в чувство внутренней неуверенности, в том, что женщина достойна лучшей жизни, а там, где неуверенность, там и тревожность.

Стоит отметить, что тревожность часто не осознается человеком, он скорее склонен классифицировать ее как невнятное внутренне предчувствие. Состояние, очень тягостное, если представить, что оно длится продолжительное время. Именно оно чаще всего провоцирует женщину высказывать претензии в адрес своего мужчины. Скопившийся негатив ищет выхода, а самый привычный путь для этого - конфликт и ссора с тем, кто рядом. Причем женщины нередко выводят мужчин на конфликт не осознанно и уж точно не нарочно, для них это лишь возможность слить негатив. Представить себе поведение и позицию мужчины в такой ситуации не сложно. Он не понимает истинной причины, и, скорее всего, его реакции будут агрессивны, а это причинит женщине еще большее страдание. Как итог: ухудшение отношений.

Крайне полезно, перед тем как ставить себе какую-то цель, а потом страдать из-за того, что её невозможно достичь, разобраться с некоторыми деталями. Первостепенным, по моему мнению, является определиться действительно ли желаемое нужно человеку, как оно будет на него влиять в будущем, родное ли это, или, лишь исходит из желания подражать другим. Немаловажным будет и трезвая оценка своих реальных возможностей, поскольку их переоценка впоследствии может привести к большим разочарованиям и падению самооценки.

По большому счету, главная цель человека в этом мире - счастливо проживать свою жизнь. А счастье, оно ведь у всех свое, личное. И копировать, причем, не вникая в детали, чужие успехи совершенно излишне.опубликовано econet

Автор: Антон Черных

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