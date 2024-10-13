Как держать удар: ресурсное упражнение

Держать удар - термин в спорте, но в повседневной жизни тоже полезно держать удар, чтобы сохранить себя.

Ситуация 1.

Неожидаемые претензии родных, любимых, друзей, сослуживцев, руководителя.

Внезапно, как "удар под дых" пробивают вас.

Эмоционально больно. Эта боль застревает в теле. Неосознанно удерживая эту боль, тратим энергию.

Вы не оправдали ожидания: опоздали, не сделали как они хотели, нарушили их планы.

Признайте это без оправдания: "Да, да, да!_

Согласитесь с тем, что подвели без умысла.

Учтите причины и примите решение, как действовать, чтобы подобная ошибка не повторилась.

Поинтересуйтесь, как можете исправить эту ситуацию.

Вы равные тем, что взрослые!

Отбиваетесь оправданиями?

Оправдания тоже отбирают энергию.

Ситуация 2.

Обвинения, обидные слова, ярлыки, гневные фразы, оскорбления, которые вы слышите, тоже удар. Этот удар может оставить рану в теле, если его пропустить.

Рана "кровоточит", отбирая у вас энергию.

Зализывание раны тоже требует ваших сил.

Вы пытаетесь доказать, что вы НЕ такой?

Если вы знаете, какой вы на самом деле, то почему пытаетесь доказать собеседнику это, выслушивая раз за разом его оскорбления.

Оставьте его со своими заблуждениями!

Примите решение НЕ быть мишенью.

Тогда в вас никто не будет направлять удар!

Скажите об этом, проинформируйте:

- Достаточно! Мне больно от этих слов, страшно, поэтому достаточно!

Как осознать всем телом этот новый опыт реагирования, чтобы сохранить себя?

Ресурсное упражнение

Выполняется в паре. Пользуюсь этим упражнением на индивидуальном приеме и в группе. Вам понадобятся мягкие мячи.

1. Встаньте напротив клиента. Вы бросаете в него мячи. Клиент делает всё, что посчитает нужным. Сопровождайте каждый мяч словами, которые его ранят( в предварительной беседе он вам их назвал). Говорите напористо, сильно.

Поднимайте и бросайте мячи опять.

Упражнение завершилось.

- Что делали с летящими мячами - словами?

- Отбивал, отклонялся, избегал, отталкивал.

- Это потребовало от вас сил и энергии? Устали?

- Да! Да! Да!

- Что чувствовали в теле?

- Напряжение, страх, ноги дрожали, слезы сдерживал.

2. Беседа на тему компетентности клиента.

3. Повторяем это упражнение.

- Сейчас будут в тебя лететь те же мячи - слова. Почувствуй свою компетентность всем телом и не сопротивляйся. Позволь мячам ударятся о тебя и отлетать. Смотри в будущее. Ты взрослый и самостоятельный.

После завершения упражнения.

- Что чувствовал в теле?

- Было спокойнее. Задорно. Немного напряжения. Непривычно, руки тянулись отбить мячи, - ответы бывают такими.

- Больше или меньше энергии потратили?

- Меньше. Намного меньше. Ничего не потратил.

Ощущения классные! На себе проверила!

Но не всегда этот новый опыт осознаётся с первого раза.

Много пропущенных ударов хранит тело, а с этими залежами и ранами следует разобраться вместе со специалистом.опубликовано econet

Автор Ирина Василакий

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