Как хвалить ребенка, чтобы это пошло ему во благо

Часто ли вы хвалите своих детей? И как хвалить ребенка правильно? Есть ли разница между тем, как хвалить мальчиков и девочек? Давайте разбираться вместе.

Как правильно воспитывать детей? Наверное, каждый родитель когда-нибудь задавал себе такой вопрос. Однако на него нет и никогда не будет однозначного и правильного ответа. Мы растим и воспитываем детей, чтобы они стали продолжением нас самих, но именно от родителей зависит то, каким будет ребенок во взрослой жизни. Важно не упустить нужные моменты в воспитании, где-то остановить, а где-то похвалить! Попробуем разобраться, как же хвалить ребенка, чтобы это пошло ему на пользу.

Почему важно хвалить детей

Родительский пример – это ключ к познанию мира ребенком. Он становится взрослым, впитывая, как губка, нравственный пример близких. Хорошо, когда они мудро и последовательно выстраивают линию воспитания своего ребенка. Главное здесь – соблюдать баланс между наказанием и поощрением.

Самооценка ребенка, да и любого человека вообще, напрямую зависит от похвалы. Если любого из нас только ругать, наказывать, упрекать, то самооценка будет очень и очень низкая. Однако неправильно думать, что если постоянно хвалить, то она вдруг взлетит до небес. Не взлетит. Только вырастет чрезмерное чувство собственного достоинства, граничащее с высокомерностью. Что же делать? Как найти баланс, приводящий к положительным результатам? Как хвалить ребенка эффективно?

Ответ прост. Хвалить и поощрять ребенка необходимо. Но хвалить лучше или за конкретное дело, или за достойные результаты, за удавшиеся дела, когда ребенок проявил свои хорошие и сильные качества. Когда он сам может собой гордиться.

Ласковые слова поощрения, такие как «молодец», «умница», «горжусь тобой», играют не только роль похвалы. Они формируют у ребенка уверенность в себе. Это очень важное качество для человека. Многие взрослые страдают от неуверенности в себе, даже посещают всевозможные психологические тренинги, чтобы ее обрести. Важно, что в родительских руках – воспитать уверенного в себе человека.

Мне очень нравится пример такого воспитания из американского фильма «Прислуга». Героиня фильма – прислуга, няня, всю проработавшая в разных семьях с детьми. О себе она говорила, что у нее получается воспитывать в детях уверенность в себе, самоценность. Как она это делала? В фильме приводился простой пример: изо дня в день героиня говорила свой воспитаннице, что она добрая, умная, бесценная. Кто знает, может, эти простые три слова помогут какому-то ребенку почувствовать себя хорошим. А знать, что ты – хороший, это не менее важно, чем быть уверенным!

Разница между мальчиками и девочками

Многие задаются вопросом, есть ли разница в том, как хвалить мальчика, а как – девочку. Попробуем разобраться.

Для девочки очень важно, чтобы заметили ее старание, а не конечный результат. То есть, гораздо приятнее ей будет услышать, что она «настоящая художница», как «ты старалась», а не «у тебя получился красивый рисунок». Важно хвалить девочку за проявленные качества, ведь когда она вырастет и станет взрослой женщиной, она будет уверена в своих внутренних силах, таланте, уже за это ее можно любить.

Для мальчика, наоборот, главнее – чтобы заметили его результат, оценили его деятельность. Это также напрямую связано с воспитанием мужчины. Во взрослой жизни его будут оценивать за действия, а не за качества и богатый внутренний мир, как в случае с девочкой.

Как же правильно хвалить своего ребенка? Как подобрать слова?

Существует два варианта поощрения:

Первый - когда делают комплимент ребенку, называют его ласковыми словами, в этом случае он чувствует себя хорошим, гордится собой.

Второй вариант – когда родитель хвалит при помощи личного местоимения «я»: «я очень рада, что ты сделал такую красивую поделку», или «я люблю то, как ты рисуешь». В этом случае ребенок чувствует не только то, что у него хорошо получается, его хвалят, но и то, что это очень дорого родителям, они ценят его.

Несколько советов неравнодушным родителям:

обязательно хвалите ребенка пусть даже за небольшое достижение, но ведь все значительное всегда начинается с малого;

тщательно подбирайте слова и, конечно, интонацию. Она должна выражать ваши настоящие чувства, ведь, как известно, дети очень тонко чувствуют фальшь и неискренность. Если похвала завышена, или вам это не особо интересно – ребенок это сразу почувствует, а это неминуемо приведет к разочарованию в своем успехе и в вас, хотя цель похвалы была другая;

не перехвалите ребенка, стараясь «как лучше»! Самое главное – относиться к нему уважительно и ответственно, ведь наши дети – это наше будущее! опубликовано econet

Фото: Instagram.com/assel_kamila

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