Как из ребенка вырастить Жертву. Инструкция для желающих

Хотите вырастить удобного для всех человека, который не умеет выстраивать личные границы и постоянно бывает жертвой в отношениях? Тогда прислушайтесь к этим "вредным" советам для родителей. А вообще, лучше всё сделать с точностью до наоборот.

Этот текст, хоть и написан в духе вредных советов, тем не менее, содержит в себе опыт исследования причинно-следственных связей, основанный на наблюдении множества примеров, которые были в моей практике.

Вот что нужно сделать, если вы хотите вырастить жертву из своего ребенка

Подгружайте ребенка избыточной ответственностью. Перекладывайте на него ответственность за взрослых людей, и говорите ему, что, на самом деле, это его ответственность.

Например, вы можете говорить, что он своим поведением расстраивает взрослых.

Говорите, что он должен потерпеть, даже когда он не может терпеть - что бы то ни было. От голода - до выполнения домашних заданий. От спортивных тренировок и музыкальных занятий - до любых требований взрослых, которые не адекватны его силам и возможностям.

Не позволяйте ему хотеть больше, чем вы сами себе позволили. Вы же терпите, в конце концов? А он что - барин?

Говорите, что он не должен обращать внимания на то, что его обижают другие дети или взрослые. Надо быть выше этого!

Напоминайте ему о том, что вам было (или есть) еще хуже, чем ему. Вина - надежный спутник жертвы.

Напоминайте ему, что он должен быть благодарен, что вы его кормите, купили ему телефон, или разрешили ему выбрать нечто по собственной воле. Пусть знает свое место!

Позволяйте в его адрес насилие, и напоминайте, что взрослые правы (или любят его), а он должен подстроиться под них.

Всучите ему ответственность за других своих детей. Он в ответе за них перед вами!

Не доверяйте своему ребенку. Контролируйте каждый его шаг: кто позвонил, что сказал, сделал ли уроки, пусть покажет, пусть докажет, что делом занимался, а не ерундой!

Вы можете думать, что так вы вырастите ответственного человека. На самом деле вы вырастите запуганного, удобного человека, который не будет верить себе, а будет слушать и слушаться других - в том, как жить, как растить своих детей, во что верить, во что вкладывать свои силы.

Жертва может выглядеть вполне ответственным человеком, но внутри это разрушенный человек, который не может радоваться тому, чем занимается, который чувствует тревогу, все ли он проконтролировал, и который мало кому верит.

Впрочем, таким человеком легко манипулировать, продавливать его границы, ведь он не понимает, кто и за что отвечает. Это удобная мишень для эмоционального (и не только эмоционального) насилия.

Одна женщина рассказала мне историю, как её уговаривала бабушка. Девочка пришла к ней в слезах и рассказала, что соседские мальчишки её дразнили и бабушка ей сказала: "Ты же взрослая! Не обращай на них внимания". Так она учила девочку брать всю ответственность за происходящее на себя.

Достаточно было сказать, что когда тебя дразнят - это обидно. Так бабушка бы дала понять, что другие люди тоже за что-то отвечают.

Другая женщина рассказала, что ее родители постоянно ругали ее за младшего брата, приговаривая: "Ты старшая, с тебя больше спрос". Этим родителям стоило задуматься, почему им удобно было подгрузить старшего ребенка, и перераспределить ответственность, которая была, на самом деле, их ответственностью. Можно было просить старшего ребенка помочь в чем-то незначительном. Тогда у их дочери возникло бы более реалистичное представление об ответственности.

Еще одна женщина рассказывала, как мама требовала быть благодарной. Именно в тот момент требовала, когда девочка не хотела покупать то платье, которое выбрала мама, или не хотела ехать в совместную поездку. Так, с помощью вины (то есть переложенной ответственности за свою нетерпимость), она управляла дочерью. Теперь уже другие люди вторгаются в ее границы, если им удается надавить на вину.

Все это приводит к тому, что есть люди, которые, как будто, должны больше, чем остальные.

Это и есть те самые жертвы, выросшие из детей, которых подгрузили чужой ответственностью.

Они научились спасать других, контролировать других людей, но в глубине души так и остались детьми, которые не могут опереться на свои права, подавляют свои желания, и делают свой вклад в то, чтобы вырастить новых жертв, или поддержать мифологию насилия и безответственности.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

фото Ruadh DeLone

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