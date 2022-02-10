Как избавиться от болезненных желаний «быть первым» и «самым лучшим»?

Мы заблуждаемся, думая, что нас любят за ум, характер, внешность. Мы стремимся достичь некоего идеала, стать во всем "первыми". Нас подгоняет страх, что мы недостаточно хороши. Картина нашего существования насыщнена невротичными оттенками.

Нам необходимо осознать, что, когда мы стремимся к своему идеалу, мы самолично расписываемся в том, что таких, какие мы есть, нас любить, по нашему мнению, не будут, а это безумие. Проще говоря, перед нами одна-единственная проблема — страх, если мы не будем соответствовать некому идеалу, если мы не будем "первыми" и "лучшими".

Страх не соответствия некому идеалу

Как же быть? Как избавиться от патологической привычки вечно чувствовать себя неудовлетворённым; от болезненного желания быть лучше, чем мы есть на самом деле; казаться, а не быть, достигать, а не делать?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Это и просто, и сложно.

Во-первых, нужно понять, что мы бросились в погоню за фиктивным идеалом, которого нет и, главное, не может быть в действительности.

Во-вторых, мы должны признаться себе в том, что, даже если мы достигнем своего идеала, нас не будут любить больше, чем нас любят теперь.

И наконец, в-третьих, нам необходимо осознать, что, когда мы стремимся к своему идеалу, мы самолично расписываемся в том, что таких, какие мы есть, нас любить, по нашему мнению, не будут, а это безумие.

И как это всегда происходит со страхом, он ретируется только в тот момент, когда мы перестаём от него бегать и соглашаемся на то, чего мы пытаемся таким образом избежать.

Иными словами, нам надо решиться и позволить себе не быть идеальными, не быть "первыми" и "лучшими". Нам надо разрешить себе быть самими собой.

Кажется, что такое разрешение — это чистой воды нелепость. Как можно разрешить себе то, что и так уже есть, ведь мы — это мы, и мы такие, какие мы есть. Что тут разрешать?! Но не будем торопиться с выводами.

Всякая невротическая конструкция алогична, поэтому и разрешение невротического конфликта не может быть построено на аристотелевской логике, оно может быть только такой вот "бессмыслицей".

В данном случае эта "бессмыслица", способная обезоружить невроз, выглядит следующим образом: откажитесь от того, чтобы быть "первыми" и "лучшими", разрешите себе быть такими, какие вы на самом деле.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Просто выйдите из игры, снимите требования, которые вы предъявляете к себе, и получите удовольствие от сознания того, кем вы являетесь, что вы делаете, что вам интересно и по-настоящему нужно.

И тогда вечно голодный иерархический инстинкт, до сих пор пивший вашу кровь, отступит, а вы получите возможность чувствовать себя счастливым человеком.

Научитесь любить себя так, как вы бы хотели, чтобы вас любили ваши родители, и вы получите возможность чувствовать себя счастливым человеком.опубликовано econet.ru.

Автор Курпатов Андрей (из книги «Исправь своё детство. Универсальные правила»)

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet