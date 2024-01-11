Как избавиться от навязчивых мыслей

Наверное каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с тем, что в голове постоянно крутятся негативные мысли. А все попытки прекратить их простым усилием воли не помогают, а иногда имеют обратный эффект. Мы собрали несколько рекомендаций, которые могут помочь избавиться от навязчивых мыслей самостоятельно.

Состояние, когда в голове крутятся нежелательные мысли, может сильно отравлять нам жизнь. Вы пытаетесь приказать себе: «Не думай об этом», но это не приносит желаемого результата. Они выводят нас из состояния эмоционального равновесия, не дают сосредоточиться на текущих делах. Как же избавиться от навязчивых мыслей?

Природа навязчивых мыслей

Иногда навязчивые мысли могут являться признаком расстройств невротического характера, на профессиональном языке это состояние называют неврозом навязчивых мыслей. Для такого невроза характерно постоянное прокручивание в голове негативных мыслей. Если вы не можете справиться с постоянным потоком негативных рассуждений – это является одним из признаков невроза.

Мифы

Самый распространенный миф – это уверенность в том, что избавиться от нежелательных мыслей поможет простая сила воли и установка «не думать об этом». Однако, это не так, поэтому не нужно ругать себя за то, что у вас не получилось избавиться от навязчивых мыслей таким образом.

Не существует и таблеток для избавления от нежелательных мыслей. Лечебные препараты помогают успокоиться, заснуть, то есть создать временный эффект. Но они не устраняют саму причину такого состояния.

Так можно ли избавиться от навязчивых мыслей?

Как же прекратить поток нежелательных мыслей в своей голове? Этого можно достичь только работая над собой. Есть два способа: начать посещать психотерапевта или попытаться работать над собой самостоятельно. Профессиональный психотерапевт поможет найти причину возникновения невроза и купировать ее.

Для того, чтобы самостоятельно справиться с навязчивым состоянием есть следующие приемы:

1. Осознайте и примите свои мысли.

Не нужно пытаться вытеснить их из головы, а просто смиритесь с тем, что они – это часть вашей жизни. Такое восприятие поможет относится к ним более спокойно, и постепенно они перестанут вас одолевать.

2. Не пытайтесь спрятаться от них.

Если скрывать свои чувства и эмоции, не давая им никакого выхода, рано или поздно наступит перенапряжение, которое может спровоцировать появление навязчивых мыслей. Можно вести дневник, если вам не с кем обсудить то, что беспокоит или вы боитесь быть непонятным. Таким образом вы избавляетесь от негативной энергетики.

3. Поменяйте отношение к тому, о чем вы невольно думаете.

Самое эффективное перестать относится к ним, как к проблеме. Пока вы считаете так, ухудшается настроение, а значит качество жизни. Хоть совет и банальный, тем не менее он может принести пользу: «если не можете повлиять на ситуацию – измените свое отношение к ней». Если не относится к навязчивым мыслям как к проблеме, они скорее покинут вас.

Попробуйте посмотреть на одолевающие вас мысли с юмором. Так вы не только престанете испытывать негативные эмоции, но и создадите новый источник позитива – ведь это так здорово уметь посмеяться над самим собой.

Какая бы задача при работе над собой не стояла перед вами, пытайтесь решать ее с позитивом. Может быть поможет хобби или чтение книги. В любом случае самое главное верить в свои собственные силы, перестать ругать себя и не заниматься самобичеванием. опубликовано econet

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