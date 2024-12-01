Как избавиться от перфекционизма

Перфекционист стремится, чтобы каждая его задача (в любой отрасли жизни - не только на работе) была выполнена на высшем уровне. Каково это - постоянно соответствовать завышенным стандартам? В погоне за совершенством человек получает беспокойство, страхи, бессонницу. Вот как можно избавиться от перфекционизма.

Ничто так не убивает мотивацию что-то сделать, как установка, что ты должен сделать это идеально. На тебя давят чужие и свои ожидания, страх неудачи и осуждения. Это называется паралич перфекциониста - состояние, при котором человек не может приступить к работе из-за страха, что не сможет сделать ее идеально.

Перфекционизм-убийца

Эти страхи обрубают желание начать что-то новое и любой творческий порыв на корню.

Перфекционисты часто бросают начатое, если не видят сразу блестящих результатов. А ещё чаще вообще ничего не могут начать, бесконечно прокрастинируют (откладывают на потом).

Представляете, если бы младенец, который только учится ходить, сразу же ожидал бы от себя идеальных результатов? Каждое падение оставляло бы неприятную горечь и убивало мотивацию. В конце концов он бы, наверно, это забросил, так и не научившись ходить.

Вы сами когда нибудь задумывались о том, а что такое вообще этот идеал? Кто его придумал? Где его критерии, признаки? И как в конце концов понять, что ты его достиг?

Да никак. Идеала нет. Есть ваши ложные установки, и, скорее всего, слишком требовательные родители, которые ждали от вас только достижений, а с похвалой особо не торопились.

Почему перфекционистам тяжело живётся?

Существование некого далёкого идеала как будто обесценивает любой результат их труда.

Ведь ты никогда не будешь удовлетворён, чего бы ты не достиг, если это все равно пока не «идеал».

Перфекционизм может приводить к депрессии, расстройствам пищевого поведения и даже сексуальной дисфункции.

К сожалению, перфекционисты часто остаются так и не реализованными в жизни. Для них лучше не сделать ничего, чем сделать плохо.

Как избавиться от нездорового перфекционизма?

Нужно:

Осознать, что идеала нет. Есть только прогресс . То есть разница между тем, что было, и тем, что стало. Поэтому хвалите себя за любое даже незначительное достижение.

. То есть разница между тем, что было, и тем, что стало. Поэтому хвалите себя за любое даже незначительное достижение. Не принимать успех как должное . Любые изменения в лучшую сторону - это результат вашего труда.

. Любые изменения в лучшую сторону - это результат вашего труда. Не нужно прикладывать для выполнения задачи усилий больше, чем она этого требует.

Простить себе слабину. Ошибка - не катастрофа. 99% ошибок можно исправить.

Ошибка - не катастрофа. 99% ошибок можно исправить. Позволить и другим быть несовершенными.

Научиться видеть жизнь во всех ее оттенках. Избавьтесь от мышления «все или ничего». Оно не продуктивно. Вы действительно считаете, что все то, что меньше 100% равно 0?

Избавьтесь от мышления «все или ничего». Оно не продуктивно. Вы действительно считаете, что все то, что меньше 100% равно 0? Относиться к жизни с юмором. Все диктаторские режимы ненавидели юмор. При Гитлере, например, развлекательные комиксы были строжайше запрещены. Юмор-отличный инструмент, который позволяет нам выходить за рамки жестких фиксированных точек зрения. А перфекционисты часто попросту не видят забавную сторону вещей.

А главное помните, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.опубликовано econet

Автор Филатчева Дарья

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