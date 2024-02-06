Как изменить прошлое: методика Мэри и Роберта Гулдингов "Расширение перспектив"

Говорят, что прошлое не изменить. Создатели школы Перерешения Мэри и Роберт Гулдинги так не думают. Прошлое может измениться, если Вы этого захотите. Секрет в Вашем восприятии. А раскрыть его поможет методика "Расширение перспектив", ставшая классикой Транзактного Анализа (ТА). Она также с успехом применяется в Символдраме, Гештальте и Психодраме.

Эта методика позволяет вернуться в конфликтную ситуацию прошлого, в которой Вас, например, несправедливо обвинили, обидели, наказали, оговорили, либо вы сами взяли чью-то вещь, зло подшутили над кем-то, причинив страдания другому человеку. Основной признак, объединяющий эти "незначительные" ситуации из детства — появляющиеся раздражение и дискомфорт, а также гнев, печаль, страх, вина — когда бы Вы о них ни вспоминали.

Методика, которая поможет изменить прошлое

Помощь психотерапевта здесь не потребуется. Это упражнение вполне можно выполнять самостоятельно. Главное, отнеситесь к нему серьёзно, проработайте каждую деталь из своего прошлого и отпустите. Пусть на освободившееся место придёт новое радостное, счастливое, ресурсное воспоминание. Готовы? Тогда начнём.

Инструкция.

Уединитесь. Подготовьте ручку или карандаш и листок бумаги.

Часть 1. Фиаско.

Вспомните ситуацию, когда Вам довелось пережить такое, что Гулдинги называют "пустячно-ужасная травма". На Ваш дом не упала бомба, Ваша мать не угрожала покончить с собой, Вас никто не избил. Но чувствовали Вы себя тогда просто ужасно, и воспоминание об этом "кошмаре" живёт в Вас до сих пор.

Вот примеры:

На концерте Вы забыли конец исполняемой вами фортепьянной пьесы;

Вы намочили штаны в детском саду;

Вас поймали за игрой "в больницу";

Соседский мальчик соорудил шалаш на дереве и позвал туда играть всех, кроме Вас;

Читая на уроке вслух, Вы сбились, и все стали смеяться над вами;

Ваша учительница назвала Вас олухом.

Вспомните подобную ситуацию, которая произошла с Вами. Можно закрыть глаза или оставить их открытыми. Представьте себя в ней и снова проживите её, как тогда. Не торопитесь. Вспомните все детали. Побудьте в этом.

Что Вы чувствуете, вновь переживая эту ситуацию?

Какими словами Вы думаете о себе и других?

Если хотите, напишите такие фразы:

1. Я чувствую _______________ (Вставьте сюда только одно слово. Например, гнев, печаль, страх, стыд, зависть).

2. Одним-двумя предложениями опишите, что Вы в той ситуации по секрету думаете о себе, и о других людях, и о жизни вообще:

Он/она/они — ____________________.

Я-______________________.

Жизнь — это ________________________.

Те, кто решаются на этот опыт, замечают, что им пришлось пережить то же смятение чувств, неясную угрозу, которые часто доводилось испытывать в далёком детстве. То, что Вы говорите о себе, других и о жизни, может быть тем самым решением, которое Вы приняли в то давнее время. И Вы все ещё продолжаете жить им. Может, пришла пора пересмотреть решения принятые в шестилетнем или восьмилетнем возрасте?

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Часть 2. Победа.

Теперь, если хотите, Вы можете вновь пережить эту ситуацию, но уже по-новому. Выйти из неё победителем. В ней не надо изменять других. Если учительница была тогда жестокой, пусть она такой и остаётся. Если тогда Ваша мать вела себя глупо, такой её себе и представляйте.

Мы часто не можем выйти из болезненной ситуации, только потому, что ждём, когда изменятся другие. Мы хотим, чтобы люди в той ужасной для нас ситуации вели себя по-другому. Именно из-за неё мы не можем отпустить прошлое. И если тогда Вы намочили штанишки, то Вы намочили их. Если вы украли кусочек мела — Вы украли его.

Что же тут можно изменить? Сейчас Вы можете изменить то, что чувствуете и думаете об этой ситуации, пересмотреть Ваши установки и восприятие прошлого. Вы также можете изменить свои слова и поступки после этой "пустячно-ужасной" ситуации, когда-то нанёсшей Вам травму.

И на этот раз Вы победите! Готовы?

Мысленно выберите себе идеального союзника, друга, на которого Вы сможете полностью положиться. В этом качестве Вы можете представить себе кого захотите — Папу Римского, Президента, известного актёра, образ супермена или совершенной женщины. Выберите того, кто сможет помочь Вам выйти победителем из Вашей ситуации. Выбрав такого партнёра, возьмите его с собой в тот момент Вашей жизни. Пусть он поможет Вам победить!

Можно попробовать найти что-то смешное в Вашей ситуации. Смех — прекрасный способ все изменить!

Вы победили? Довольны ли Вы тем, что Вам удалось сделать? Если да — замечательно! Если же нет, то, может быть, Вы всё ещё ждёте перемен в других? Или Вы неправильно выбрали себе союзника? Выберите другого помощника, начните заново. И побеждайте!

Часть 3. Помощник — это Вы.

Проанализируйте, какими качествами Вы наделили своего помощника, и попытайтесь придать эти свойства себе. Вернитесь в свою ситуацию уже без помощника, но с его качествами. Станьте сами себе другом и опорой! Возвращайтесь в прошлое, и пусть теперь именно Вы окажетесь Победителем. Это и будет Вашим новым решением!

Приветствую Победителей! Как Вам новый опыт?

Сейчас, когда Вы посмотрели на ситуацию глазами взрослого человека, вы сможете принять тот факт, что упражнения, методики, техники и реальный опыт — это разные вещи.

В каких-то случаях Вы можете сами стать для себя терапевтом, обратиться к своему воображению, вернувшись с его помощью в прошлое и принять в нем новое решение. Однако ситуации из прошлого могут быть как незначительными, так и на самом деле травмирующими. И в этом случае возвращаться в прошлое лучше вместе с квалифицированным психотерапевтом.опубликовано econet

В публикации использованы материалы из книги Мэри Гулдинг, Роберт Гулдинг "Психотерапия нового решения"

Автор Мария Горбаченко

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