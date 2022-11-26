Как кастрюлька супа и котлеты могут принести счастье и избавить от одиночества

Кулинария заключает в себе глубинный смысл. Это не просто способ удовлетворить насущные протребности человека в пище. Приготовление еды можно превратить в священнодействие, процесс, который удивительным образом направит нашу жизнь в новое, благоприятное русло.

Кулинария – это магия, так раньше считалось. Это священное древнее занятие, полное скрытого смысла. Кулинария сделала человека человеком, отделила его от животных, изменила даже пищеварение – оно для приготовленной пищи. Готовить еду – это священнодействие, дозволенное немногим, связанное с запретами и тайными правилами.

Кулинария – это магия

Было сырое. Стало «вареное», приготовленное. И человек стал человеком. Так писал Леви-Стросс. Мы забыли о тайном смысле приготовления пищи, но по-прежнему этот процесс влияет на нас. Кулинария успокаивает, поддерживает, придает сил, даже лечит… И процесс кулинарной обработки, так сказать, отвечает еще и за социальные связи.

Вы заметили, что для себя одного готовить не очень-то хочется? Нет настроения. Нет энергии. Не хочется тратить время и силы. И не так вкусно есть одному, неинтересно. Потому что готовили испокон веков для других. И ели вместе с другими.

Вот одна девушка жила одна. Мечтала о встрече, конечно, о любви. Но ничего не получалось, не завязывались длительные отношения. И ела девушка в кафе обычно. Или домой приносила что-нибудь готовое. Жаль времени и сил на приготовление блюд, - да и в одиночку есть неинтересно. Вполне можно удовольствоваться готовым салатиком и пирожком. Вкусно, быстро, посуду мыть не надо…

Я посоветовала девушке начать готовить. Просто готовить простые блюда: суп сварить. Мясо прокрутить на мясорубке и котлеты сделать. Рыбу с овощами потушить. Просто попробуйте, - это дело интересное. Нетрудное. Отвлекает от забот и от работы. Да и полезна домашняя еда.

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Ну, и есть тайный смысл в кулинарии. Не очень-то хорошо отказываться от древнего занятия. Тем более, мама девушки отлично готовила и помногу! Хорошая, крепкая семья, работящий и добрый отец, пятеро детей. Они остались в маленьком городе, а девушка работала в столице.

И через некоторое время девушка с удивлением рассказала: ей стало лучше. Спокойнее как-то. Энергии больше стало. Настроение поднялось. И она познакомилась с приятным молодым человеком, с коллегой-экономистом. Причем, что интересно, разговорились они как раз на тему кулинарии. Про борщ оживленно стали беседовать, а потом она борщом угостила коллегу-то.

Да. Самые приятные и безопасные разговоры, самые мирные и объединяющие – про еду. Про приготовление еды. Исследования это подтверждают. И самые хорошие, мирные, объединяющие занятия – это приготовление пищи. И совместная трапеза. Сразу же другой человек кажется нам более приятным и симпатичным, когда мы с ним говорим про еду, готовим вместе еду и вместе едим. Это древние-древние законы жизни и общества.

Готовить полезно. Даже если плоховато себя чувствуете, если одиноко, грустно, если лень для себя одного готовить – вы все же приготовьте немудреное и вкусное блюдо. Для себя. Если пока не с кем трапезу разделить. Угостите себя самого, постарайтесь для себя, - это и есть уважение к себе и любовь. А может, какие-то невидимые процессы начнутся.

Компания OnePoll проводила опрос среди 2 тыс. американцев. "В ходе исследования две трети респондентов согласились, что с большей вероятностью пойдут на первое свидание, если узнают, что потенциальный партнер умеет готовить.

А четверо из пяти охотнее продолжат общение, если во время встречи им будут говорить о своей любви к кулинарии. 81% респондентов, состоящих в браке или в отношениях, по-прежнему впечатлены, что их партнер умеет готовить.", - это недавнее исследование.

"Более половины опрошенных (73%) признались, что одно из их любимых занятий — это готовить еду вместе со своим партнером."

Благотворное влияние кулинарии изменит ситуацию и вашу жизнь к лучшему? Почему бы и нет? Мы же повторяем священнодействие, которому даже не тысячи, - десятки тысяч лет. Делаем то, что делали люди на заре цивилизации. То, благодаря чему они и стали людьми…

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Отношения на работе тоже улучшились у этой девушки. Смягчились, успокоились, вошли в колею. Словно ее приняли в племя. А все началось с кастрюльки супа и четырех котлеток. Ну, и о своей семье, о маме и папе она думала чаще, когда готовила. Запахи и вкусы еды возвращали ее домой, к своим… И это тоже защищало, успокаивало, давало силы.

Так что с философской точки зрения, готовить полезно. Это укрепляет семью, улучшает отношения, успокаивает. И это полезно, - ведь для себя и для своих мы стараемся, выбираем лучшие продукты, пусть и простые, подаем свежие, только что приготовленные блюда… А если человек одинок, приготовление пищи для себя – это уважение к себе и забота о себе. Правильная любовь к себе, - вот что такое кулинария для себя.

Иногда это может и дать толчок к позитивным переменам в жизни. К счастью, достатку, к любви… Вот такие хорошие последствия могут быть у маленькой кастрюльки с горячим супом. И у четырех котлеток с поджаристой румяной корочкой…опубликовано econet.ru.

Автор Кирьянова Анна

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