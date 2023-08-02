Как ложь может разрушить здоровье

В жизни Эдгара Кейси произошел удивительный случай. После этого многие поверили в то, что лживость действительно является причиной различных болезней.

Эдгар Кейси был американским мистиком, ясновидящим и медиумом. Также его признавали и как целителя. Как-то в его жизни произошел удивительный случай. В суде разбиралось дело Кейси, касающееся законности его контракта с партнерами. Поначалу судья предоставил ясновидящему письменное заключение о том, что контракт является законным, и сделал предложение выкупить таковой у партнеров за конкретную сумму.

Лживость - причина болезней

Но позже этот же судья вынес постановление, что указанный контракт является незаконным. Эдгар Кейси поделился своими воспоминаниями относительно того случая.

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Вот что он произнес в ответ на наглую ложь судьи: "Какая-то сила внутри меня заставила подняться и спросить того судью, могу ли я высказаться, не подвергшись обвинению в неуважении к суду. Он сказал, что я могу высказаться.

И снова что-то внутри меня заставило сказать следующие слова: "За то ложное постановление, которое вы вынесли сегодня, черви, обитающие в вашем теле, съедят вас до смерти!"

Прошло менее двух лет с того дня. И предсказание сбылось. Два года судья существовал, терзаясь небывалыми мучениями. Можно, конечно, сказать, что это всего лишь совпадение. Но не исключено, что все так случилось потому, что судья играл с огнем".

Случай действительно невероятный. Как объяснить тот факт, что лживость стала причиной страшного недуга судьи?

Ученые выдвигали оригинальную гипотезу, что лживость может выступать причиной недуга соматического происхождения. К примеру, психологи Дж.Пеннбейкер и К.Чью из Америки работали над предположением, что у обманщика, скрывающего факт обмана, существует дополнительный расход жизненной энергии. В ходе специального эксперимента добровольцам предложили выбрать конкретное слово из пяти; далее их просили на вопрос модератора, выбрали ли они какое-то слово, всегда давать отрицательный ответ, при этом роли не играло, угадал руководитель выбранное слово или нет.

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Результаты гласили, что, когда участник эксперимента давал заведомо ложный ответ, число движений мимики и глаз в разы уменьшалось, параллельно снижалось электрическое сопротивление кожи, что выступает сигналом активации вегетативной нервной системы. Организаторы эксперимента сделали предположение, что прекращение природной мимики при обмане предполагает дополнительные усилия, реализующиеся в вегетативной активации и, что если подобная активация продолжается значительный период времени, она может выступить фактором возникновения и прогресса соматического недуга.

Науки энергетическая философия и психология говорят, что в тонкоэнергетическом мире работают энергии наших мыслей, желаний, стремлений. Их можно условно разделить на 2 вида - энергии созидательные и разрушительные. Первые благоприятствуют росту, улучшению, созиданию. Как это проявляется в жизни? Созидательные энергии помогают укрепить здоровье, улучшить работу внутренних органов и систем; разрушительные энергии провоцируют боли, недуги, тяжелые состояния.

Такие черты характера как правдивость, искренность, честность, отвечают природе человека, и имеют связь с созидательными энергиями, то есть благоприятствуют укреплению здоровья.

Хитрость, коварство, лицемерие, лживость, двуличие черты так называемой низшей природы. Когда они вступают в действие, взаимоотношения и имеет место аккумуляция разрушительных энергий, ведущих к физическим страданиям: болям, недугам, травмам, несчастным случаям.

Таким образом, с точки зрения энергетического мировосприятия, наглядно объясняется, почему ложь - это зло, наносящее в первую очередь вред своему обладателю.опубликовано econet.ru.

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