Как любить женщину, которая побывала в аду и вернулась обратно 

Она всегда будет любить вас с осторожностью, с одной ногой за порогом. Ибо она не понимает любви без условий, любви, которая достаточно сильна, чтобы устоять в трудные времена. Она не может позволить себе полностью довериться вашей любви, и она будет оставлять части своего сердца скрытыми - те части, что пострадали более всего, те части, которые она не может рисковать поранить снова. Снова, после того, как она столько усилий потратила на то, чтобы сшить их вместе обратно.

Женщину, которая побывала в аду и вернулась, любить нелегко. Многие пытались. Большинство потерпели неудачу. Слабым не нужно даже пытаться. Это потребует больше сил, чем вы когда-либо предполагали что имеете; больше терпения, больше упорства, больше стойкости, больше решимости. Это требует неустанной любви, решительной и не терпящей поражений.

Женщину любить нелегко

Ибо женщина, которая побывала в аду и вернулась обратно, будет отталкивать вас прочь. Она будет проверять вас, желая узнать, из чего вы сделаны, имеете ли вы то, что нужно, чтобы выдерживать ее шторм. Потому что она непредсказуема - иногда ураганная сила, которая несется на ярости ее страдания; в другое время - легкий дождь, спокойный, бесшумный и мирный.

Когда она - легкий дождь, который падает с ее молчаливыми слезами, любите ее.

Когда она - гром, и молнии, и яростные ветра, сеющие хаос, любите ее еще больше.

Она - противоречие, маятник, который всегда будет метаться между страхом задохнуться от близости и страхом быть брошенной, и даже она сама не будет знать, как найти баланс между ними двумя. Сегодня, хотя она никогда и не скажет вслух, она будет чувствовать себя незащищенной. Она захочет, чтобы вы были рядом, поправили ее прядь над ушком, поцеловали в лоб и окружили силой своих рук. Но завтра она будет страстно желать своей независимости, своего пространства, своего уединения.

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Ибо пока вы спали, она бодрствовала, не в силах замедлить свои мысли, следила за стрелками часов и сражалась с временем, пыталась собрать воедино разбитые кусочки, чтобы понять смысл всего этого. Она воюет со своими демонами и убивает своих драконов, боясь, что если она уснет, они возьмут верх над ней, боясь, что если она уснет, она потеряет над ними контроль. Назавтра она будет уставшей, и ваше присутствие будет подавлять ее. Ей будет нужна только она сама.

Когда она тянется к вам, любите ее.

Когда она отталкивает вас прочь, любите ее еще больше.

Новые ситуации, места, люди и переживания тревожат ее. Она будет яростно независимой, страстно желающей преодолеть свои страхи, одновременно так же напуганная как одинокий маленький ребенок в большом мире. Иногда ей понадобится быть храброй, чтобы доказать себе, что она справится сама. В другое время, ей понадобится, чтобы вы взяли ее руку в свою и держали крепко. Иногда она сама может не понимать, что ей нужно, и вам придется читать ее, как книгу с потертыми страницами и рваным корешком и становиться тем, что ей нужно, даже когда она сама не знает, что это.

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Когда она храбра и ступает в мир сама по себе, любите ее.

Когда она напугана, но отказывается взять вашу руку, любите ее еще больше.

Она будет жить в страхе, что ее или слишком много или слишком мало - бесконечная борьба в попытке найти золотую середину. Стыдясь, что она впадет в ту или иную крайность, стыдясь быть собой, ибо никто никогда не любил обе ее стороны - и ничтожную, и колоссальную.

Когда она считает себя королевой, любите ее.

Когда она считает себя никем, любите ее еще больше.

Иногда ее боль отступает, ее глаза лучатся светом, ее смех радует редкой и драгоценной мелодией. Но иногда ей будет так больно из-за того, что травма все еще в ней; она будет страдать, она будет мучиться. Свет потускнеет и музыка угаснет.

Когда она - свет, любите ее.

Когда она - сумрак, любите ее еще больше.

Она всегда будет любить вас с осторожностью, с одной ногой за порогом. Ибо она не понимает любви без условий, любви, которая достаточно сильна, чтобы устоять в трудные времена. Она не может позволить себе полностью довериться вашей любви, и она будет оставлять части своего сердца скрытыми - те части, что пострадали более всего, те части, которые она не может рисковать поранить снова. Снова, после того, как она столько усилий потратила на то, чтобы сшить их вместе обратно.

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Она всегда будет наблюдать, ждать и предполагать, что вы покинете ее первым. И хотя вы этого не делаете, на ее сердце написана истина, в которой сказано, что вы это сделаете, это лишь вопрос времени, поскольку все, кто любил ее, покидали ее. И потому она будет искать способы сопротивляться взаимоотношениям; она будет искать способы разрушить их, она будет искать способы покинуть вас первой, она будет искать способы причинить вам боль до того, как вы причините боль ей. Так она управляет ситуацией, так она выживает, так она гарантирует себе, что не будет ранена опять.

Когда она хочет любить вас, любите ее.

Когда она хочет причинить вам боль, любите ее еще больше.

Потеря контроля пугает ее. Никогда не давайте ей почувствовать себя бессильной, пойманной в ловушку, лишенной свободы. Ей нужно танцевать босиком под безбрежным голубым небом, чувствуя песок под ногами, бежать с волками, пока ветер наполняет магией ее распущенные волосы - ибо в этом и будет ее исцеление. Никогда не обрезайте ей крылья, потому что если у неё будет свобода летать, она всегда будет возвращаться к вам.

Любите ее, когда это легко, и любите ее еще больше, когда это трудно.

Любите ее так, чтобы опровергнуть все, что она раньше знала про любовь.

Любите ее, потому что вы понимаете всей душой цену ее любви. Понимаете, что ей стоило предложить вам ее израненное сердце.

Она не нуждается в вас. Она вас выбрала.

Потому что вы способны выжить в ее шторме.

Потому что даже когда она не знает, как любить, вы знаете, как любить ее еще больше. опубликовано econet

Автор: Kathy Parker

Перевод: Илья Правский

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