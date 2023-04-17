Как мы относимся к своей матери, так мы будем относиться ко всем женщинам

У каждого человека должны быть инструменты, позволяющие разобраться, что происходит прямо сейчас и определить, что управляет его собеседником.

Одним из главных таких инструментов является Главное Диагностическое Правило: Люди живут в проекциях, перекладывая прошлый опыт на настоящее.

Главное Диагностическое Правило

Как мы относимся к своей матери (или к той старшей женщине, которая её замещала в детстве: бабушке, мачехе, тете, старшей сестре), так мы будем относиться ко всем женщинам.

Как мы относимся к своему отцу (или к тому старшему мужчине, который его замещал в детстве: деду, отчиму, дяде, старшему брату), так мы будем относиться ко всем мужчинам.

Как использовать это Правило?

Вам будет легче принять человека, если Вы поймете, что он реагирует не лично на Вас, а бессознательно проецируя свое отношение к родителю Вашего пола в общении с Вами.

Например, Вы - женщина, и коллега на работе при виде Вас начинает чуть-чуть давить интонацией. И если раньше Вам казалось, что она Вас недолюбливает, то используя это Правило, Вы начинаете осознавать, что в ее детском опыте есть травма - ее ранила старшая женщина, а она проецирует на Вас свое отношение к ней (как будто бы видит её в Вас).

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Когда Вы начинаете осознавать, что это ее непроработанный опыт, Вам будет легче принять ее и войти с ней в отношения сотрудничества.

Вы останетесь спокойны и скажете себе: "У этого человека травма от отца (матери), а я лишь помогаю ему осознать эту травму". Так Вы перейдете из протеста к нему в состояние равностности и принятия. Вы не будете тратить энергию ни на осуждение себя за то, что Вы какой-то не такой человек, раз к Вам так относятся, ни на осуждение собеседника. А сохранение энергии позволит Вам видеть новые возможности вокруг себя. опубликовано econet

©Марк Ифраимов

Иллюстрации Joshua Suda

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet