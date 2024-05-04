КАК на языке СТРЕССОВ с человеком говорит его собственная ЖИЗНЬ

Стресс – это невидимая глазу энергетическая связь с плохим. Все, что для данного человека плохо, является для него стрессом. Для другого – это может и не быть стрессом. Стресс – это нереализованная энергия. Что значит нереализованная? Это – энергия, которая не прошла через меня.

Развитие не стоит на месте. Мы все развиваемся, мы все учителя и все ученики. Только разница в том, что кто-то умеет учить, а кто-то умеет учиться. Я всегда говорю своим слушателям: «Не считайте меня великим учителем». Раньше я просто просила об этом. Теперь я говорю требовательно: люди, не преувеличивайте. Я просто учитель языка стрессов. И я не хороший учитель, я просто учитель. Потому что хорошие учителя те, кто очень хорошо учат, но сами из полученных знаний урока не извлекают. А я стараюсь вначале учиться, усваивать, проверять знания, которые через людей получаю и только тогда учить.

Лууле Виилма: У всего хорошего всегда есть другой конец – это плохое

Тот же, кто называет меня хорошим учителем, или самым хорошим, делает мне очень плохой подарок. Этот человек уже начал меня уничтожать. Он не понимает, что делает. Этот человек не учитывает воздействие слова (имени) на окружающую среду.

У всего хорошего всегда есть другой конец – это плохое. У очень хорошего – это очень плохое. Все, что называем слишком хорошим, вызывает противоположную реакцию, вырастет в гордыню. Гордыня не думает, гордыня начинает подавлять самого человека, потому что если кто-то хочет быть лучше, то кто-то другой должен быть хуже. А хуже второй конец гордыни – это стыд. А стыд – энергия смерти. Это говорит язык стрессов. Я постараюсь рассказать вам об этом подробнее, глубже коснуться этой темы и помочь вам отпустить проблему. Каждый сможет лично попробовать эту технику на себе или на других.

Пожалуйста, освободите сейчас свою требовательность. Постарайтесь понять, что чем требовательнее вы ждете чуда, тем меньше вероятность его получить. Я не творец чудес. Мои пациенты, которые вылечили себя от рака, говорят в один голос: в мире чудес нет. Единственное чудо – это каждодневная работа с собой. И счастье, что эта работа никогда не кончается.

Когда я стала понимать, какой глубокий смысл кроется в этих словах, какая идея, я стала всем своим пациентам и слушателям говорить: я желаю вам такого счастья, когда вы можете осознанно заниматься собою каждый день, потому что пока мы живем на подсознательном уровне, мы все-таки это делаем. Никто не может прожить жизнь другого человека. Никакой маг не может сотворить чудо, если человек этого не воспринимает. А если вы готовы к восприятию чуда, тогда чудо и произойдет. И это не заслуга того, кто «чудо творил», а ваша, поскольку это вы его сотворили своим восприятием.

Чтобы воспринимать что-то, нужно быть открытым. Как? Душою. Представьте, что у вас внутри есть закрытое пространство, как камера тюрьмы или клетка. Представьте, как вы широко открываете переднюю стену (как дверь) этой клетки. Готовы ли вы воспринимать все, что вам дадут? Страшно? Или хорошо? А может, я хочу с вами что-то плохое сделать? Доверяете мне?

Знаете, никогда не доверяйте одному человеку абсолютно. Никогда! Вы можете доверять только Богу. Но и тогда проверяйте. Бог ведь что? Бог – любовь. Но если вы попытаетесь выяснить, что такое любовь, если каждый запишет свой ответ на бумаге, а я вслух это прочитаю, то вы согласитесь, что у каждого будет свой ответ, свое понимание любви. Поэтому верьте, но проверяйте. Всегда делайте так.

И чтобы все, что вам дадут духовно, не повредило, представьте, что там за спиной вы открываете вторые двери вашей клетки. И вот теперь все, что я говорю, что вам говорят другие люди, будет проходить через вашу душу без преград. Это значит, что жизнь проходит через вас, вы проходите через жизнь – и никто не страдает. Внутри вас словно какое-то сито, сквозь которое «просеивается» все, что вам встречается в жизни, и остаются «изюмушки» – самое важное, главное, чему вы научились.

Представьте себе, что я учитель, а вы ученики. Я скажу: выпустите все через себя на ветер. Разве вы так поступите? Для чего вы тогда сюда пришли? Как думаете? Вы пришли за чем-то важным, пришли учиться понимать самих себя. Вы пришли учиться тому, что называют духовностью. А духовность – это не собирание знаний, это пропускание знаний через себя. Тогда знания превращаются не в ум, а в мудрость.

Вдумайтесь, пожалуйста, в то, о чем я говорю. Давайте вместе подумаем, прочувствуем, тогда вы получите больше, чем могли даже предположить. Ведь научиться общаться с собою надо не через знания, достаточно чувствовать. Я плохо говорю на русском языке, иногда у меня не хватает слов. Но я говорю медленно и просто, говорю на языке души. И вы понимаете меня, думаете и чувствуете со мною вместе, вы не зацепитесь за слово, не сделаете вывод, который вас разочарует или огорчит. Не подумаете: она сказала, что чего-то не умеет, значит, ничего не умеет, а пришла учить нас. Ведь ни один человек не может уметь всего. Правильно? А если человек признает это, разве это плохо? Это нормально.

Если что-то из того, что я вам говорю, вызывает внутренний протест, спросите себя, что это означает. Сами себя спросите. Потому что у вас ведь возник протест. Сердце даст ответ, дайте только ему время.

Я говорю о языке стрессов. Возможно, это понятие еще не для всех ясно. Стресс является напряженным состоянием организма, возникающим как защитная реакция на негативные раздражители.

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Стресс – это невидимая глазу энергетическая связь с плохим. Все, что для данного человека плохо, является для него стрессом. Для другого – это может и не быть стрессом.

Медицина рассматривает стресс на уровне его физического проявления, то есть возникшей болезни. А болезнь есть не что иное, как суммарно накопившаяся невидимая энергия, которая и вызывает физический недуг. И медицина, и человек обычно понимают стресс как последнее психическое напряжение в веренице стрессов, испытываемых за год или многие десятки лет, за которым непосредственно последовала болезнь. Такое толкование стресса страдает ограниченностью.

На языке стрессов с человеком говорит его собственная жизнь.

Стресс – это нереализованная энергия. Что значит нереализованная? Это – энергия, которая не прошла через меня. Если энергия пришла ко мне, то она часть Бога.

Она – живая, божественная, даже если это ненависть. Эта энергия знает, что она мне нужна. Она приходит, если я уже выросла, созрела и готова к духовному развитию, то есть развитию через духовный уровень. Многие читали духовные книги разных учителей. Каждый учит по-своему. Если какое-то учение вам понятно, нравится, кажется своим, следуйте ему. Воспринимайте это учение, используйте его, проверяйте, годится ли оно для вас. Если вы через это учение находите себя, то все равно, слушаете вы учителя или читаете книги, вы уже не даете оценку знаниям, называете их плохими или хорошими. Вы по крупицам добавляете новые знания (как части мозаики, дополняющие вашу картину мира), вы совершенствуетесь. Это и есть развитие.

Возможно, вы не умеете учиться только через духовный уровень, не готовы еще. Разве это плохо? Разве от этого вы стали хуже? Нет. Просто мы, как растения, выросли, но еще не созрели. Возможно, вы еще не готовы к восприятию учения, вы пока растете.

Но для каждого уровня развития есть что-то, что помогает нам находить самих себя или еще точнее, свой душевный покой. Если душа спокойная и легкая, тогда мы нашли себя. Если мы не умеем развиваться духовно, то нам придется это же выучить через материальный уровень, то есть через материальные препятствия, тяжести, недостатки, страдания, и, конечно, через заболевания. Если мы бегали, суетились, как могли уничтожали препятствия, избавлялись от недостатков, тогда самый последний учитель – это заболевание. От этого уже не отмахнешься.

Если мы понимаем, что наши дела в жизни – зеркальное отражение нашего характера, а заболевание – зеркальное отражение нашего характера и наших поступков, то нам уже есть над чем задуматься. И как эти стрессы, которые с нами говорят через чувства, мысли, слова, поступки, заболевания, как они накапливаются? И как выглядит освобождение, о котором я говорю? Как с помощью прощения освободить свои стрессы?

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте подумаем, кто есть человек? Человек – духовное существо, то есть дух. Бог тоже дух. Кто тогда мы? Бог? Тело – это не я, это мой друг материальный. И он только выражает меня мне и другим. Но когда мы занимаемся собою, мы освобождаем из себя проблемы, которые накопились внутри, тогда мы в какой-то момент просто доходим до такого уровня развития, что каждый раз, когда кто-то произнесет слово «я», я сразу понимаю, кто я есть на самом деле.

Глядя на меня, вы видите моего друга – мое тело. Мой друг всегда честен, он никогда не врет. Если весь мир говорит обо мне одно, а думает другое, то он так не делает. На него всегда можно положиться. Если вы действительно занимались собою и при возникновении проблемы в первую очередь обращались к этому своему другу, тогда вы согласитесь с теми, кто уже осознал, насколько интересна человеческая жизнь и сам человек.

Господи, как часто люди живут неинтересной жизнью потому, что не понимают этого. Знать-то можно, но это не поможет. И лишь когда дойдем до понимания, тогда чувствуем, что это означает. Тогда человек уже не будет тратить время на ненужные эмоции. Он бережет время, делает все не торопясь, но быстро. У него останется все больше и больше времени для самого себя. Это и есть духовное развитие.

Мы свое духовное развитие чаще всего останавливаем, и от этого нам очень плохо. Мы стараемся что-то изменить к лучшему, можем получить то хорошее, к которому стремимся, а можем и не получить, но чувствуем, что нам становится все хуже и хуже.

Почему у нас не получается так, как хочется? А потому что мы сами не позволяем жизни дать нам то, что нужно. Не даем жизни пройти через себя и не идем сами сквозь жизнь. Сегодня вы пойдете домой. На улице хорошая погода, ветер. Представьте себе, что вы дух, вы ветер. Вы идете или вместе с ветром, или навстречу ему. Представьте, как этот ветер проходит через вас и вы проходите через ветер. И оставьте в памяти своей это чувство. Потому что важно запомнить это чувство. Мы можем знать очень много. Но понимать можем только через чувство. Мы можем даже не задумываться над тем, что это означает.

Если наши чувства чисты, если мы понимаем суть дела, то и любая проблема решается. Проблема сама решает себя. Если мы не умеем решить проблему, но дадим ей возможность решиться, то проблема решит себя сама. Как? Кто знает лучше: вы или проблема, что ей нужно? Проблема знает лучше.

Если вы понимаете это, то чувствуете, что проблема, которая у вас есть, дает о себе знать потому, что говорит: милый человек, я в тебе, ты взял меня внутрь. Куда внутрь, если духовное существо – это точка. У духа нет границ. Это источник любви. Бог начинается с точки и кончается в бесконечности. В Боге – все. Все, что существует, есть в Боге. А мы просто похожи на Бога. Мы – дети Бога. Или дети природы, если вам так больше нравится.

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В последнее время разные люди, в том числе и атеисты, стали отождествлять слова «Бог» и «природа». Как вам угодно. Употребляйте слово Бог или природа. Мы из Вселенной ограничиваем себя этакой стеной. Эта стена подобна оболочке воздушного шара. И вот если мы теперь вбираем какой-то стресс и не пропускаем его сквозь себя, то он останется. Мы вбирали в себя стрессы неосознанно.

Первый страх к нам приходит в момент, когда дух материализовался на физическом уровне. Так что можно сказать, что сопротивляться этому нет смысла. Это есть и это надо учитывать. И нужно следить, чтобы эти страхи не выросли слишком большими. Но если выросли, кто в этом виноват? Никто не виноват. Просто мы не умели иначе. Теперь эту ошибку нужно исправлять, раньше или позже этому надо учиться.

Когда густота определенной энергии внутри оболочки шара и снаружи одинаковая, то все нормально. Если густота энергии в пределах нормы, то это не стресс, это просто нормальная жизнь счастливого человека.

Предположим, внутри нашего воздушного шара четыре разных стресса. Их концентрация внутри такая же, как снаружи. Все в порядке. Этот человек как воздушный шар. Всем нравятся воздушные шары. И все прикасаются к ним нежно. Нас тоже трогали бы нежно, если бы мы были бы такие? Женщины, как думаете? И мужчины? Прикасались бы вы к таким женщинам нежно? Конечно, как же иначе! А если бы вы, мужчины, были такими воздушными шарами, как думаете, трогали бы вас тоже нежно? Конечно. Но тогда женщины захотели бы заполучить это. Подумайте, когда есть воздушный шар, и мужчины смотрят на него, как они себя ведут? А когда вы, женщины, видите воздушные шары, как вы себя ведете, какие у вас мысли? Женщины хотят завладеть такой красотой. Правильно?

Видите, как тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной проявляется на этом маленьком примере. Если мы не умеем быть теми, кто мы есть на самом деле, жизнь начинает нас учить. Мы начинаем притягивать к себе учителей, и всегда подобное притягивает к себе подобное. То есть у меня внутри в замкнутом пространстве сконцентрировалась энергия, называемая страхом. Этот страх притягивает себе подобный. И теперь эти два притягивают сколько? Еще двух. Концентрация энергии страха увеличивается. И эти четыре притягивают еще четыре. Так собираются наши стрессы.

Если мы сейчас представим воздушный шар, в котором густота содержимого растет, что случится с воздушным шаром? Он лопнет. А жить-то хочется, и мы все, неосознанно вбирая в себя стрессы, чтобы не лопнуть, утолщаем свою оболочку, и из воздушных шаров превращаемся в футбольные мячи. И что тогда другой человек делает? Какое желание возникает при виде футбольного мяча? Ударить по нему ногой. Вот по нему и бьют без перерыва. Мужчины, вы можете пройти мимо футбольного мяча? Почему вы бьете по нему? Не думая, просто бьете? Что вы чувствуете при этом? Испытываете приятное чувство? Конечно, ударив по мячу, вы выбросили какое-то количество злобы. А если такой мяч – женщина? Что тогда? Вы сами знаете, как приятно порой шлепнуть женщину. Потому что настоящие белые женщины – именно такие футбольные мячи. Кто виноват? Мужчины плохие? Никто не виноват, никто не плохой. Только нужно понимать, что не стоит быть такими мячами.

А если мужчина – такой футбольный мяч? В этом случае он может неожиданно получить удар даже от незнакомой женщины. Ее муж в этот момент тоже почувствует этот же удар. Чем больше злоба на мужа, тем сильнее удар. Если женщины недовольны мужчинами, куда они наносят удар? Конечно, ниже пояса. Удар придется на самые нежные места – половые органы. А если мы, женщины, не умеем быть настоящими женщинами, и мужчины разозлятся на нас как на женщин? Женщины получат удар в грудь, потому что там – начало женщины.

Мы начинаем задумываться над проблемами, когда они возникли. Что делать, если по-другому мы не умеем. Но когда возникают проблемы, мы начинаем думать.

Я всегда говорю, освобождайте проблему до первоначального стресса. Наши первоначальные стрессы – это простой страх, простое чувство вины, простая злоба и простой стыд. Учитывайте, что этот простой стресс – живая энергия – находится в нас, потому что мы взяли его внутрь и не выпустили, когда он пришел. Он знает про вас абсолютно все. Вы, может быть, не понимаете в нем ничего. Но одно вы должны знать точно: вы человек, просто человек, и вам нужно поступить с ним по-человечески, то есть освободить стресс.

Сосредоточьтесь на этом стрессе. Обращайтесь к нему как к себе подобному. Вы признаете, что он понимает вас лучше, чем вы его. Откройте свою душу как камеру тюрьмы. Откройте переднюю дверь камеры. И скажите ему: «Ты свободен. Прости. Я не умела раньше тебя освободить. Прости. Теперь ты свободен». Когда вы это скажете спокойно, из любви, т. е. из себя, потому что вы человек, то есть дух, то есть любовь, и освободите его, тогда он обязательно начинает выходить. Обязательно. Даже если вы сразу не сумеете его представить себе.

Мужчинам вообще тяжело зрительно представлять себе что-то, потому что это не характерно для них. Зато мужчины умеют хорошо чувствовать. У них чище чувства, они менее подвержены эмоциям.

Вы чувствуете, как что-то начинает в душе вашей немножко двигаться и как будто выходить. Как странно. Но начинает. В этот момент нужно обязательно обратиться к себе и простить себе, что не умели освободить себя раньше. От неумения мы пришли сюда, пришли учиться. Когда вы признаетесь, что не умели, действительно не умели, тогда стресс воспринимает это, понимает вас. И тогда обращаемся к другу: «Милый друг тело. Прости, что я не умела раньше тебе помочь. Я даже не предполагала, что ты нуждаешься в моей помощи, что я могу тебе помочь. Только теперь я начинаю тебя понимать». После этих слов проблема начинает выходить. Главное, не делать из освобождения цель.

Большинство из вас, читая книги, не получили ожидаемого результата. Правильно. Недавно одна женщина обратилась ко мне с вопросом: «Я уже три года занимаюсь собою, пытаюсь избавиться от проблем, которые возникли в семье, с детьми, но одна проблема уходит, другая приходит. Спокойного времени совсем нет. Что делать?» Женщина двигала свои энергии в одну или другую сторону, она освобождала их в одном месте и помещала в другое. А проблема у нее такая большая, что не помещается внутри. Если внутри все заполнено, а мы притягиваем стрессы еще и еще, их накапливается огромное количество, они начинают торчать во все стороны, как иглы у ежа.

Если стресс не умещается внутри, он становится чертой характера. В данном случае – чертой характера была принципиальность. Женщина упрямо следует своим принципам, которыми гордится. А принципы – это как опора, за которую держитесь, и с которой трудно расстаться. Получается заколдованный круг. Чтобы освободить этот стресс, следует освободить свою ошибку. Женщина поместила этот стресс внутрь, не освободив его. Он вырос таким большим, что стал чертой характера.

Если человек ищет самого себя и делает ошибки не от знания, не от злонамерения, а по глупости, неумению, то страдания небольшие. Мы ведь учиться пришли. А вот если вы сознательно утверждаете: «Я права. Мой принцип самый хороший. И я не сдамся, не уступлю. Я освобождаю этот проклятый стресс, я хочу избавиться от него, потому что хочу избавиться от проблемы с детьми». Но стресс не уходит, а делается все гуще и гуще. Женщине нужно было признать, что она делает ошибку. Она освобождает стресс, чтобы избавиться от него. А стресс нужно освободить, чтобы исправить свою ошибку. Какая, казалось бы, разница? А разница в том, что освободить стресс: это открыть дверь и сказать проблеме: ты свободна, прости, не умела раньше понимать тебя, не умела раньше освободить.

Прости. И я прощаю себе.

А избавиться от стресса – это выбросить его через закрытую дверь, возможно, в щелочку между дверями.

И он вылетит. Но от этого страдают дверь, стена, целый дом, страдает и сам человек. Чем умнее, тем больше страдает. Потому что, чем больше человеку дано, тем больше с него и спросится. Нам дали знания, образование. Мы это восприняли. Если бы не было этих знаний, мы придумали бы их сами.

И вот сколько нам дано, столько и нужно вернуть, потому что все должно быть уравновешено. А если нам дано много знаний, и мы начинаем этими знаниями доказывать, что мы лучше, чем есть, тогда проблема не уходит, это убивает человека. Потому что внутри в замкнутом пространстве нет воздуха. А воздух – это энергия свободы. И нам нужно заботиться о себе самим, чтобы был воздух. Если на душе много стрессов, то внутри мало воздуха. И нам плохо. Мы больны. Все равно – какое у нас заболевание. У нас в клетках нет столько воздуха, чтобы клетка могла быть здоровой. И вот это следует освободить из себя и быть благодарным за то, что тебе дано. Исправляйте свои ошибки.

Не будьте алчными, жадными. Не гордитесь своими знаниями, лучше освободите из себя знания, гордыню. Представьте себе, что я пообещала сотворить чудо: сделать вас всех здоровыми, счастливыми, нормализовать вашу семейную жизнь. Сделаю некие движения руками. Вы пойдете домой с верой, что вас всех будут любить. Вы мне поверите. Кто виноват? Я? Конечно, я виновата, потому что я знаю, что делаю. Вы пострадаете меньше, но пострадаете.

Если один раз поверите в то, что кто-то может прожить вашу жизнь за вас, это будет ваш первый урок. Это как шишка на голове. Учит хорошо. А вот если мы еще раз этому поверим, тогда страдания будут посильнее. Поэтому я говорю людям, чтобы освободили свою наивность, наивно ведь верить, что кто-то может сделать другого счастливым. Я все больше убеждаюсь в этом. Например, врачи вылечат ваше заболевание, возможно, даже удалят больной орган или нежизненноважную ткань, но стресс останется. И эта энергия перейдет на жизненноважную ткань. Это уже удалить нельзя. Человек умрет. Говорят, что медицина не нужна. Это ошибка. Медицина нужна. Медицина человеку очень нужна, потому что мы очень мало времени уделяем себе, своему здоровью. Медицина помогает нам. Дает нам время, возможность задуматься над тем, как мы живем, и заняться своим здоровьем. Поэтому не отрицайте в мире вообще ничего.опубликовано econet

Лууле Виилма "Начало мужское и женское"

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