Как наша речь сообщает о болезни

Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан сделал интересное открытие. Он обнаружил, а потом научился обезвреживать слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.
Слова — это одежда наших мыслей, и энергия слов имеет еще более плотную структуру, и эта энергия в разы быстрее (по сравнению с энергией мысли) формирует материю. Доказательств этому приведено уже достаточно много. И появилось еще одно, настолько серьезное, что безоговорочно признано открытием, способным исцелять самые опасные болезни.
Это открытие сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. Он обнаружил, а потом научился обезвреживать, слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.
Понимаете? Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые:
Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название «органическая речь» — это слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.
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Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.
Вот смотрите:
Ну и так далее. Правда же, отличная маскировка? Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет.
…Свои выводы по влиянию органической речи на здоровье человека доктор Пезешкиан опубликовал не так давно, но эти выводы уже успели проверить.
Особенно тщательно изучали вопрос: органическая речь создает болезнь или сообщает о ней? Оказалось, что именно создает.
Другими словами, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека после возникновения болезни — мол, так бессознательное, которое управляет всеми физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако, нет, не подтвердилось предположение.
И теперь можно убежденно говорить, что картина такая: сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь (закладывает программу конкретной болезни), и только потом возникает болезнь. И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена.
И вот еще что важно: создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи, и совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать).
Задача слов-разрушителей совсем другая — поддержать болезнь, дать ей возможность «жить и процветать». Это понятно: органическая речь — это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия: поддерживать то, что создано.
Ниже приведены обобщенные данные подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Конечно, набор слов по болезням значительно богаче, чем в приведенном списке, но если вы зададитесь целью установить в собственной речи слова, которые разрушают ваше здоровье, то приведенные иллюстрации помогут вам в этой работе. И будьте уверены: как только вы обнаружите в своем обиходе слова-разрушители, ваша речь от них быстро очистится.
И механизм тут простой и понятный: обнаружен — значит разоблачен. Разоблачен — значит обезоружен. Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни?
Это масштабно доказал метод доктора Пезешкиана.
Эти слова и выражения создают и поддерживают болезнь:
Важно!
Нет никакой разницы в том, к кому или чему применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает, а потом поддерживает программу болезни.
Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей — это без специальной подготовки может оказаться невозможным. Попрактикуйтесь — понаблюдайте за тем, каяие слова-разрушители присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте «проповедовать».
Будьте, пожалуйста, деликатны: людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления. Просто поделитесь информацией. Например, дайте почитать эту статью и предоставьте вашим близким возможность сделать самостоятельные выводы. И принять самостоятельные решения. И помните: индивидуальная речь — это то, во что категорически нельзя грубо вмешиваться!опубликовано econet
Иллюстрации Igor Morski
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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