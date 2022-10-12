Как научить ребенка вежливости

Все родители мечтают, чтобы их отпрыски были вежливыми и хорошо воспитанными. Но почему дети порой упрямятся и не хотят по нашему желанию говорить "спасибо", "пожалуйста"? Или они попросту стесняются? Давайте разберемся, в чем причина такого поведения.
Родители фанатично, напористо прививают своим маленьким отпрыскам элементарные правила поведения. Особенно дело касается «волшебных» слов (таких как «спасибо» и «пожалуйста»). Иногда даже они перегибают палку. Ведь заставить ребенка произнести необходимое слово можно. Но главное, чтобы малыш понимал, зачем и в каких ситуациях употребляются вежливые слова.
Привычная ситуация. Мама с малышом прогуливается в парке. И тут на одной из аллей встречает своих подруг. Те окружили ребенка и радостно восхищаются его внешностью. А мама, в свою очередь, пытается заставить малыша громко поздороваться.
Тот исподлобья смотрит на троих чужих теть, которые без умолку щебечут и треплют его по макушке. Ребенок так и не проронил ни слова…
- Что надо сказать тете Оле?
- Поблагодари бабушку!
- Что нужно говорить, когда тебя угощают?
Ребенок, которого терзают подобными вопросами, пробубнит ожидаемое «спасибо» или «пожалуйста». Но в очередной подобной ситуации маме снова пригодится напоминать ему о том, что следует сказать «волшебное» слово.
Когда малыш сам, без понуканий произносит «спасибо»/ «пожалуйста»/ «до свидания», родители находятся на седьмом небе от счастья. Они горды, что их чадо воспитано как надо.
Но в реальности, когда дети не хотят произносить «спасибо» или «пожалуйста», они совсем не хотят прослыть невежливыми.
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Родители, без устали твердящие своим детям о вежливом поведении, попусту растрачивают время. На самом деле малыша следует приучить в вежливости не как инструменту манипуляции, а как к норме поведения.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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