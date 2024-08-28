Как научиться отказывать: 9 шагов к отстаиванию личных границ

Есть люди, которые ✅не умеют отказывать другим. Даже если это наносит ущерб их собственным интересам. Можно ли научиться правильно отказывать и как выработать свой алгоритм твердого отказа?

Бывали ли у вас такие ситуации, когда чужие просьбы вас тяготили, но отказать вы не смогли или не сумели. В результате чего предпочли чужие интересы своим. И как результат, вы имеете мало времени, которое могли бы посвятить своим делам, отдыху, близким. Этим нарушаете свой личный комфорт, а порой и комфорт собственной семьи.

Как научиться отказывать: 9 правил

Чтобы решить данную проблему, вам помогут следующие 9 правил:

Нужно найти причину своей безотказности.

Среди них могут быть:

Страх ранить чужие чувства

Отсутствие уверенности в себе

Желание чувствовать себя значимым, нужным

Потребность в принятии и одобрении

Желание браться за все проекты, в надежде больше заработать

Боязнь отказать, так как вам придется когда-нибудь обратиться с просьбой

Неудачный опыт защитить себя, из которого ничего хорошего в последствие не вышло

И другие причины

Разберитесь со своими желаниями и приоритетами

Трудно разобраться, от чего отказываться и на что соглашаться, если не знаешь, чего хочешь.

Определитесь со своими желаниями и целями. Если цели, как таковой нет, можно просто подумать, чтó вам нравится делать, а что нет.

Определите свою позицию в разговорах

В процессе общения, при соответствующих обстоятельствах заранее обозначайте ваши позиции относительно важных для вас ситуациях. К примеру, в беседе со знакомыми на тему денег, вы говорите, что занимаете и берете в долг только в исключительных случаях. В этом случае к вам вряд ли будут обращаться за такой помощью и вам не придется лишний раз отказывать.

Снимите с себя ответственность за ожидания других людей

Вы не должны возлагать на себя ответственность за чувства окружающих. Вы не поступаете плохо, если отказываетесь соответствовать чьим-то ожиданиям. Когда человек что-то предлагает, он морально должен быть готов к отказу. Если кто-то на это обижается, ярко демонстрирует огорчение – не поддавайтесь на такие манипуляции, так как его реакция - это его проблема, а не ваша. Не принимайте на себя ответственность за чужие чувства.

Берите время на размышление

Умение отказывать часто связаны с возможностью иметь время, силы и желания на чужие просьбы. Кроме того, не всегда можно сразу продумать, как именно лучше выразить свой отказ и подобрать нужные слова. Для этого хорошим решением будет взять паузу на размышление.

Спокойно объясняйте причины отказа

Если вы хотите сделать отказ менее неприятным и не обидеть собеседника резкостью, можно кратко объяснить причину вашего отказа, хотя вы не обязаны ничего объяснять. А если предложение в целом вам покажется интересным, но нет времени, говорите, что будете готовы вернуться к обсуждению, когда закончите с текущими приоритетными делами.

Не оправдывайтесь

Объяснять причины отказа и оправдываться – это разные вещи. Когда человек оправдывается, создается впечатление, что он считает себя обязанным выполнить чужую просьбу, и вынужден придумывать обстоятельства. Долгие оправдания отнимают у вас силы и дают собеседнику простор для манипуляций. Манипулятор легко найдет способ эти оправдания оспорить и принудить человека делать то, что тот не хочет.

Учитесь распознавать манипуляции

Манипулятор может попытаться давить на жалость, вызывать у вас чувства вины, ответственности, манипулировать дружбой и старым знакомством. Простой совет: придумать несколько шаблонных фраз, которые помогут твердо пресечь манипуляцию и закончить разговор. Если вы не умеете отказывать и теряетесь в ситуации, готовые шаблоны помогут вам не вдаваться в размышления и обрести контроль.

Старайтесь реже лгать

Бывают ситуации, когда ложь бывает необходимой защитой, но делать это постоянно – плохое решение. Особенно когда принимаешь большое количество просьб и предложений. Можете и сами запутаться, и тогда вежливый отказ будет звучать куда благороднее, чем, сказав: «Я очень занят» - вас увидят на фото, отдыхающим в компании друзей.

Просто начните

Постепенно вы выработаете свой алгоритм твердого отказа, и поймете, что у вовремя сказанного «Нет», много позитивных последствий.опубликовано econet

Автор: Лариса Губина

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