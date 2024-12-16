Как научиться принимать недостатки партнера

Любовь это, безусловно, хорошо, но когда действие опьяняющих химических веществ проходит, мы начинаем замечать все недостатки партнера. Вне зависимости от того, насколько люди совместимы, всегда есть одна либо несколько вещей, которые им не нравятся друг в друге. У каждого из нас есть свои привычки и «причуды», которыми мы можем раздражать окружающих. Из статьи вы узнаете, как научиться мириться с недостатками партнера.

Если люди любят друг друга, их отношения продолжаются, но периодически могут возникать конфликты. Причины таких конфликтов разные, но зачастую один партнер хочет изменить поведение другого. И обычно происходит так, что даже если человек и соглашается следить за своим поведением, то ему это не удается, и взаимные претензии продолжаются.

Такая ситуация может вызвать у обоих партнеров разочарование. Наверняка вы не раз слышали фразу: «если бы он любил меня, он бы изменился». Необходимо понимать, что глубоко укоренившиеся привычки человека изменить практически нереально. Если вы недовольны своим партнерам, спросите у самих себя – легко ли вы можете изменить какую-либо черту вашего характера. Вряд ли. Согласно исследованиям, проведенным специалистами по семейным отношениям, практически 70% пар живут с вечно неразрешенными проблемами.

Как принимать особенности близкого вам человека

Выход из таких ситуаций один – нужно признать, что изменить партнера невозможно. Старайтесь принимать особенности близкого вам человека и не раздувать конфликт на ровном месте. Но на практике получается это не у всех, даже если есть желание примириться с недостатками партнера, иногда это не выходит.

В этом случае поработайте над собой, измените свое собственное мышление и оцените недостатки близкого вам человека. Мы привыкли думать, что сильные и слабые стороны наших близких – это две разные вещи. На самом же деле они связаны неразрывно, как две стороны одной медали.

Рассмотрим это на простых примерах:

жене нравится ее муж, поскольку он сильный и смелый мужчина, вызывающий у нее чувство безопасности. Но при этом ей кажется, что он недостаточно нежен с ней. Если посмотреть вглубь вопроса, то энергия, питающая его сильную сторону, подавляет его чуткость;

муж обожает свою жену, поскольку она интересная и творческая личность, но ему не нравится, что она не строит никаких планов на будущее. Это происходит потому, что энергия, питающая ее творческую сторону, одновременно делает ее ум рассеянным, а действия спонтанными;

мужу не нравится, что его жена не пунктуальная, она обожает делать все в последний момент и иногда это его сильно раздражает. Муж – человек пунктуальный, он предпочтет приехать в аэропорт задолго до отправления рейса, поскольку так он будет чувствовать себя спокойно. Чтобы исключить конфликты между парой мужу достаточно не принимать близко к сердцу спонтанность жены, поскольку благодаря именно этому качеству их семейная жизнь наполнена интересными приключениями;

жене не нравится, что ее муж меланхолик и у него часто меняется настроение. Разумеется, их отношения казались проще, если бы у мужа каждый день было хорошее настроение. Но мудрая жена всегда увидит преимущества этой черты характера – благодаря меланхолии ее муж более чуткий, совестливый и никогда не совершит легкомысленного поступка.

То есть другими словами, энергия, создающая одну сторону личности, отвечает за энергию той стороны, которая сводит человека с ума. Нельзя тосковать по невозможному сценарию, вы не можете оставить в своей жизни только лучшие моменты и вырезать худшие, как и невозможно взять один конец палки, не держа при этом в руках другой ее конец. Достоинства и недостатки человека – это все единая энергия, просто примите это.

Это вовсе не означает, что нужно терпеть все недостатки человека, иногда негативная сторона личности действительно мешает нормальным отношениям. Но стараться изменить человека и ожидать, что он сможет подавить в себе все отрицательные качества – тоже не правильно. Находите компромиссы, чтобы сглаживать все «острые углы». Эти знания помогут вам принять своего партнера таким, каким он является на самом деле. опубликовано econet

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