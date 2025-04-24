Как научиться управлять своим сознанием

Люди не осознают, в чем не дают себе отчета. Наиболее значимые из них, с точки зрения массового влияния – это установки и стереотипы. Чтобы научиться взаимодействовать со своим сознанием, предлагаю вам разобраться в принципах работы вашего подсознания.

Установка – это состояние внутренней готовности человека думать о чем-либо определенным образом. В этом случае реакция человека на ситуацию обусловлена не столько ею самой, сколько внутренней предрасположенностью реагировать определенным образом. Большинство установок приобретаются человеком в готовом виде из опыта других людей и культуры. Так, часть американцев продолжает считать оккупацию Ирака американскими войсками «освободительной миссией» – это установка. Особенно прочное положение занимают расовые, этнические установки.

Установки и стереотипы

Стереотипы и установки тесно связаны

Стереотипы и установки, когда они не осознаны, будут управлять вашим поведением

Функция установок – это функция барьера. Сформировавшаяся в сознании человека установка не допускает к осознанию и анализу новую информацию, которая противоречит установке.

Положительная установка по отношению к любимому человеку заставляет подсознательно не замечать и не запоминать информацию противоположного характера (не случайно народная мудрость говорит, что любовь слепа). Точно так же система установок, существующая в сознании убежденного коммуниста, не позволяет ему воспринимать информацию об ошибках или предательстве со стороны руководства своей партии.

Негативная установка не позволяет видеть в субъекте ничего положительного, направляет личностное или массовое внимание лишь на одну сторону, осуществляет своеобразный отбор информации. Из-за того, что установка выполняет роль барьера, она обладает особой устойчивостью, делая бесполезными попытки переубедить человека, принимающего решение на основе установки. Он в лучшем случае не услышит контраргументов, в худшем – у него сформируется негативная установка по отношению к говорящему и к источнику информации.

А что же такое стереотип? В переводе с греческого это слово означает «твердый отпечаток чего-либо».

Стереотип – это модель поведения в типовой ситуации, которую человек берет из прошлого опыта аналогичных ситуаций. В этом смысле стереотип напоминает привычку поведения, в который человек не включает навыки восприятия, анализа и принятия решения, действуя механически. Стереотип очень часто далек от собственного опыта. В современном обществе основным источником стереотипов все чаще становятся соответствующим образом подобранные сообщения СМИ.

Стереотипы и установки тесно связаны.

Установка защищает стереотип от возможного влияния «неправильной» информации, а стереотип доказывает «правильность» установки. Например: «я знал, что так и будет…», «это не сработает, потому что это не должно сработать…». Но стереотип – это не всегда плохо.

Поведенческий стереотип – это автоматическое реагирование на ситуацию, которое играет очень важную роль в нашей жизни, давая нам возможность экономить усилия, время и способности. Преимущество стереотипного поведения – его эффективность и «экономичность»: реагируя на черту, несущую основную информацию («спусковой крючок»), человек сохраняет свое время, энергию и умственный потенциал.

Недостатком такого реагирования является возможность совершения глупых ошибок, которые могут дорого обойтись. Реагируя только на отдельный элемент доступной информации (например, «поджатые губы – признак злости»), человек с большей вероятностью совершит ошибку, особенно если реагирует автоматически, без размышлений. Вероятность совершения ошибки возрастает еще больше, когда другие люди стремятся извлечь для себя выгоду, организуя дело таким образом, чтобы можно было совершить желательные для них поступки в неподходящее время.

Пример: в условиях кризиса одни компании продолжают использовать старые модели работы с клиентами, которые раньше приносили доход. А другие ищут новые варианты работы, выходят на новые рынки и продолжают работать со старыми клиентами.

1. Мы их не осознаем, а если ситуация заставляет осознавать – не соглашаемся, не принимаем.

Хотите проверить?

Давайте сейчас это сделаем вместе. Что заставляет человека курить? Ну, конечно же, установки типа: «только взрослые мальчики могут курить», или «кто курит – тот крутой», или «буду больным – мои близкие будут уделять мне больше внимания», или «с сигаретой легче общаться» и пр. Что касается стереотипов, то тут все вообще просто: запах дыма вызывает сосательный рефлекс, или теплый дым во рту вызывает позитивное состояние младенца при кормлении грудью, или сигарета в руках – это как соломинка, за которую можно ухватиться.

2. На сознательном уровне стереотип подкрепляется установкой – неким «жизненным принципом», «правилом», «законом», которого придерживается человек и который в ситуациях недостаточности результата играет роль оправдания.

Интересен механизм создания таких «законов». Допустим, Маша не любит осень, потому что осенью становится холодно и на улице идет дождь. Маша не любит осень настолько, что даже от мысли об осени у нее портится настроение. И когда в августе мама предлагает Маше поехать в магазин, чтобы купить осенние туфли, та просит маму не напрягать ее и не портить ей настроение. Но август закончился и наступил сентябрь. И пошел холодный дождь. А Маше нужно идти на работу, только вот проблема – у нее нет туфель, а есть только босоножки! И когда вечером продрогшая и промокшая Маша зайдет домой, то, скорее всего, ее словами будут: «Вот за что я осень не люблю – обязательно простудишься!»

Стереотипы и установки, когда они не осознаны, будут управлять вашим поведением.

И этим могут воспользоваться другие люди в своих целях. Чем больше среди людей стереотипного поведения, которое делит всех и все на черное и белое, тем легче нас настроить друг против друга. Ведь в зависимости от того, какой стереотип в нас заложили родители или общество по отношению к семье, работе, другим национальностям, мы выбираем соответствующее поведение. Пример: как вы ведете себя, когда рядом с вами находятся цыгане? Как вы будете оценивать человека, если я скажу, что он очень важный?

Примеры наиболее устойчивых социальных стереотипов, влияющих на восприятие человеком человека:

женщины – слабый пол;

предназначение женщины – быть матерью и женой;

женщины глупее мужчин, или даже «все бабы – дуры»;

женщина не может быть руководителем;

все женщины хотят одного – выйти замуж;

умная женщина не может быть счастлива в личной жизни;

мужчины – сильный пол;

мужчины не плачут;

мужчины умнее женщин;

все мужья изменяют женам;

мужчины должны руководить;

мужчины имеют право на то, на что не имеют права женщины.

Возрастные стереотипы:

все дети – чисты душой;

все подростки – «трудные»;

молодые люди страдают легкомысленностью («молодо-зелено»);

сорокалетние мужчины пребывают в кризисе;

пожилые люди – консерваторы;

старики – ворчуны.

Этнические стереотипы:

прибалты – медлительны;

англичане – консервативны;

японцы– трудолюбивы;

французы – любвеобильны.

Предлагаю вам поработать над осознанием установок, по которым вы живете, начнете с самого простого — бытовых мелочей, и постепенно дойдите до сферы взаимоотношений, работы, самореализации. Осознание ваших программ (установок) даст вам направление вашего роста, развития и работы над собою.опубликовано econet

Автор Игорь Иванилов

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