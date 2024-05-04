Как найти себя и свой путь?

Есть вопросы, ответы на которые мы можем отыскать только в себе самих. Нет таких книжек, в которых бы было написано, как стать счастливым конкретному человеку. И ни один эксперт вам не скажет, в каком направлении двигаться по жизни. Вся ответственность лежит на нас.

Чужой совет может помочь. Может даже спасти жизнь. Как выгодно вложить деньги расскажет брокер, а как исцелиться подскажет врач. Их мнение — полезная информация в конкретных делах. А что если твой вопрос касается не узкой сферы, а жизни вообще? На ком жениться? На кого учиться? Где работать? Во что верить? Как жить?

Мнение экспертов не поможет вам быть счастливым

В таких глобальных вопросах проколоться еще страшней. И мы по привычке ищем ответы извне. Полагаемся на мнение экспертов. Но в чем конкретно здесь должен разбираться советчик? В жизни вообще?

Вы сами проживаете свою жизнь

Когда спрашиваешь у человека, как тебе жить, то по сути объявляешь его профессионалом конкретно по своей личной жизни. Он должен за тебя знать, что для тебя лучше.

Но кто живет эту жизнь? Кто все эти годы смотрит на нее из твоих глаз? Кто обдумывает ее твоим умом? Главный профессионал по вопросу твоей жизни — это ты.

Недоверие к себе бывает парадоксальным. Так, вроде бы взрослый человек может считать, что все про жизнь понял, и вообще от нее устал. Но когда сталкивается с серьезным выбором, вдруг становится беспомощным, как ребенок. Начинает искать ответы у тех, кого принимает за старших.

Словно бывают такие люди-профессионалы по жизни вообще. Может, они знакомы с Богом, знают его личный номер, поэтому они в курсе, куда сворачивать и что делать. Эдакие мудрецы. У них в карманах лежат справочники с рекомендациями, по которым можно прожить твою личную жизнь.

Если спрашиваешь совета, что делать со своей жизнью, предполагается, будто советчик, знает за тебя, что ты будешь чувствовать день за днем, час за часом. Будто он может посмотреть на жизнь твоими глазами, почувствовать ее твоей душой.

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Не бывает гарантированного счастья на конкретном пути. Каким бы правильным он ни казался. Один счастлив — работать бухгалтером в маленьком заснеженном сибирском городке. Другому такая жизнь смерти подобна. Ему по душе быть художником, или странствующим по индийским пляжам йогом.

Когда не знаешь, что делать и как жить, возникает искушение спросить совета у старшего товарища, или у мамы. Но именно в такие минуты, когда накрывают сомнения, появляется шанс прислушаться к голосу своей души.

Тебя окружает гул критиков и советчиков. Они уверенно указывают, куда идти и что делать. Вот только никто из них не будет проживать твою жизнь за тебя.

Посреди этого белого шума оценок и мнений звучит тихий голос твоей души.

Никто не знает, как проживать твою жизнь с радостью. Кроме тебя. Только твой внутренний компас укажет это направление. Это голос тихой светлой радости в сердце. Она и есть твоя личная миссия. Она указывает на твой путь в этой жизни, твое счастье.

Что делать с чужим мнением?

Представьте, что суеверному человеку перебежала дорогу черная кошка. Настроение испортилось — он углядел дурной знак. Будто его предупредили об ошибке.

А что если черная кошка — твой талисман? Что если именно для тебя — она символизирует удачу? Словно судьба так подмигивает.

Только тебе решать, как интерпретировать внешние символы, мнения, сигналы, цифры.

Когда тебя критикуют и отговаривают, возможно — это и есть тот самый знак, что ты все делаешь правильно. Чужое неодобрение может означать, что ты нащупал свой путь.

Как бы уверенно тебя ни принуждали к «правильной жизни», она может оказаться тупиковой. Тысячи последователей, поверивших своим вождям, упорно шли за поводырем в яму – история мира знает примеры.

Когда просишь чужого совета, оглянись на себя и задайся вопросом: для чего? Чтобы чему-то научиться? Или чтобы скинуть ответственность за свою жизнь на других?

Проповедник расскажет, как тебе жить, но не будет проживать твою жизнь за тебя. Последствия выбора придется расхлебывать самому.

Среди психологов раздача советов числится особо дурным тоном. Психолог помогает клиенту разложить все по полочкам и увидеть общую картину. А дальше, прислушиваясь к голосу своей души, человек делает собственный выбор.

Когда в минуты сомнений принимаешь самостоятельные решения, воспитываешь свой внутренний стержень. Так развивается тонкий душевный слух — обучаешься слышать самого себя. Так уходит зависимость от чужого мнения — теперь ты сам знаешь за себя, кто ты и на каком пути.опубликовано econet

Автор Саторин Игорь

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