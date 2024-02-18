Как найти "своего истинного человека"

Чтобы вас полюбил кто-то, необходимо, прежде всего, полюбить саму себя. И речь идет не об эгоизме. Женщина, которая любит себя, всесторонне заботится о себе, привлекает окружающих внешней и внутренней красотой. И она обязательно обретет свою любовь.

Ради одних женщин делают все, когда другие ищут способы "покорить" мужчину... Почему так? С чем это связано? Ответ очень ясен и очевиден, если просто посмотреть на ту женщину, за которой ухаживают, которая любит и любима и если посмотреть на женщину, озабоченную отношениями, поиском партнера. В 1 случае ориентир идёт на себя, во втором - на партнера.

Сила женщины в любви. Как это?

Женщина, которая любит и любима

Знает себя настоящую

Любит себя.

Понимает, что мужчина любит своё состояние рядом с ней.

Принимает себя

Знает и отражает свою сущность

Чувствует свою истинную природу

Управляет своим состоянием и своими эмоциями

Ухаживает за своей душой, телом и мыслями…

В случае женщины, которая не может полюбить, есть:

Страх одиночества

Страх обесценивания себя ( я боюсь открыть сердце, меня могут бросить, обидеть)

Желание привязать партнера

Борьба за партнера и отношения

Непонимание себя и своего состояния

Нелюбовь к себе

Отсутсвие понимания: "кто я, что я хочу"

Обвинение партнера

Страх брать ответственность за отношения, за себя, своё состояние.

Любовь, настоящая, приходит:

Когда вы научитесь получать наслаждение от своего же общества.

Когда вы познаете истинную природу свою, свою сущность, свою истинную натуру.

Когда вам станет все равно в отношениях вы или нет

Когда вы поймёте, что все, что вам нужно в вас же самих уже есть

Когда у тебя появится страсть ( твоё предназначение, которое будет давать тебе возможность делиться и улучшать окружающее)

Когда ты поймёшь, зачем ты пришла в этот мир

Когда ты начнёшь наслаждаться своей жизнью и собой

И появится в твоей жизни место настоящей любви. Без борьбы и самообмана. С мужчиной, чей путь схож с твоим, где вы будете оба целостны. Оба любить и любимы. Это невероятные энергии и сила. Да, таких пар мало, но такие пары счастливы и способны менять мир! В такой паре есть место лишь наслаждению, развитию. В таких семьях все можно преодолеть, там любовь не гаснет, она живет вечно, ибо она настоящая! Там партнер с каждым днем и годом лучше, с каждым моментов выше и изобильнее.

Почему это важно? Почему нельзя просто со всем набором страхов и травм строить отношения или встретить любимого?

Я хочу поделиться опытом тысяч клиенток, опытом, который я вижу в глазах мужчин и женщин каждый день.

Когда мы не нашли себя настоящих, мы не можем быть со своим истинным (настоящим) партнёром. Когда мы делаем выбор в сторону партнера ради партнера, то находимся в вечном напряжении. Ведь в любой момент партнёр может найти "своего истинного человека"! Мы начинаем ревновать, нам сложно доверять, женщина начинает контролировать мужчину. Души людей, если не полюбили- ВСЕГДА ИЩУТ! Я вижу это по глазам многих мужчин, которые в браке, у которых есть дети- они глазами все равно ищут свою настоящую любовь!

Ко мне приходит очень много женщин, вышедших замуж за нелюбимых мужчин. Притянувших мужчин на страх одиночества, на тревогу, отсутсвие безопасности, по причине денежной безопасности... А потом, когда потребность удовлетворилась- все чувства прошли. Задумайся сейчас, на какие эмоции ты притягивала своего мужчину?

Большинство женщин, притянувших мужчин на эти страхи и травмы поэтапно разрушают свою жизнь

1. Она начинает "запускать" себя. Мы можем цвести, только когда любим, хотя бы себя.

2. Она перестаёт желать тело нелюбимого человека. Отказаться просто от секса в браке нельзя, поэтому появляются полнота, головные боли, отсутсвие ухода за собой, чтобы выключить бессознательно желание быть желанной.

3. Появляется страх измены. Абсолютно обоснованно. Ибо мужчина, которого не удовлетворяют будет искать ласки на стороне. Бессознательно женщиной не осознается чаще, что она сама отказалась от себя, вступив в отношения с нелюбимым человеком.

4. Начинаются различные заболевания, сигнализирующие о проживании не своей жизни с несводим человеком. Но женщина может упорно пытаться эти заболевания просто лечить таблетками и на это чаще уходят 10 лет...

5. Дети, рождённые в таких семьях продолжают карму своих родителей. Нерешенные задачи мамы и папы встают перед детьми.

6. Союз между такой женщиной и мужчиной уже сложно назвать семьёй, ибо там идёт отработка задач, осознание уроков по познанию себя.

У каждого из нас в любом случае стоит задача познать себя, друзья мои! В отношениях или без. Только когда вы в отношениях, когда есть брак, ответственность, чувства детей- сделать это сложнее в 2 раза. Всю молодость мы бегаем от себя, действуя из страхов, а в осознанном возрасте беремся за себя. Вы знаете, что истинную любовь люди находят на сегодня после 40 лет в среднем. Потому что только к 40 набираемся сил познать себя все же настоящих! И лишь когда мы добрались до настоящих себя мы встретим СВОЕГО человека. Поэтому познавайте себя, любите и забудьте о развитии ради кого то! Все, что вы делаете, вы можете делать лишь для себя.

Удивительное в том, что выбор у каждой из нас есть. Мы сами в праве и силах выбрать как именно мы хотим идти.

У нас у всех есть выбор: познать себя и быть с любимым или же ждать партнера, надеясь, что он поменяет нас и сделает счастливыми!опубликовано econet

Автор Зина Шамоян

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