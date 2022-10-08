Как не позволить собой манипулировать: 6 рекомендаций психологов

Человек, живущий в социуме, постоянно сталкивается с давлением и влиянием окружающих членов семьи или коллег. Одни умеют устоять под натиском, другие молча выполняют указания, тратят собственное время на решение чужих проблем. Чтобы не поддаваться манипуляциям, изучите основные советы психологов, опробованные на многочисленных тренингах.

Психологи утверждают, что соблюдение перечисленных рекомендаций научит противостоять манипуляторам. Они учитывают воздействие нейролингвистических установок, которые используются для воздействия на психику человека, подавляют волю и желание противоречить.

Как не позволять манипулировать собой

В основе манипуляций другим человеком стоит волшебное слово «надо». Годами у многих людей вырабатывалась привычка правильно реагировать на него подчинением. Его активно используют при воспитании детей, при организации работы в коллективе. Не позволять манипулировать собой помогают следующие советы:

Опасность слова «надо»

Борьбу с манипуляциями окружающих начните с анализа ситуации, когда действительно «надо» реагировать или помогать. Зачастую слово связано с обязанностями, играет на чувстве долга. Поэтому каждый раз останавливайтесь и спрашивайте себя: «А кому действительно нужна моя работа? Что получу я в конечном результате?»

В большинстве случаев окажется, что вами просто манипулируют во благо интересов родственников или коллег. Игра на чувстве долга – это стереотипы, навязанные для подавления воли. Отказывайтесь выполнять поручения, не имеющие отношения к вашим потребностям и планам.

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Сила обещаний

Иногда мы необдуманно даем обещания, которые заведомо не можем выполнить, невольно предоставляя повод для манипуляции. Научитесь не говорить «обещаю» под давлением других людей, опасаясь не оправдать ожидания родных или друзей. Заменяйте на более обтекаемые «посмотрим», «подумаю», «может быть».

Инициатива наказуема

Научитесь не предлагать помощь, если вас не просят напрямую. Некоторые манипуляторы старательно разыгрывают ситуации, давят на слабость характера, понимая, что вы сами предложите занять в долг или посидеть с детьми. Будьте немного эгоистичны: сначала удостоверьтесь, что поддержка действительно необходима и другого варианта развития событий не существует.

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Просите об ответной помощи

Любые просьбы подразумевают под собой возвратную благодарность. Большинство манипуляторов раздают обещания о помощи, зная, что их не придется выполнять: вы просто не попросите в силу мягкого характера или природного стеснения. Чтобы избавиться от подобных людей, начните напоминать об ответной поддержке или услуге каждый раз, когда к вам обращаются.

Живите настоящим

Один из видов манипуляций – фраза «раньше ты был не таким». Психологи напоминают, что для счастья и удовлетворения собой нужно наслаждаться сегодняшним днем, не ждать выполнения обещаний манипуляторов через несколько лет. Меняйтесь и работайте над собой, не реагируйте на сравнения с прошлым. Если вам обещают неземные блага в необозримом будущем, прервите речь вопросов: «А что я получу сейчас?»

Магические фразы

Не бойтесь противостоять манипуляторам, давать отпор. Вам не нужно вступать в рукопашный бой: достаточно научиться отказывать, приглушая в себе чувство ложного стыда и врожденное «надо». Запомните и регулярно применяйте на практике фразы: «Отстаньте, пожалуйста», «Не мешайте мне», «Не согласна, не хочу, не буду». Это гораздо легче, чем вам кажется.

Не ругайте себя за ошибки

В жизни каждого человека бывают периоды неудач и падений. Любые трудности воспринимайте как повод для саморазвития, ссоры с манипуляторами – возможность для личного роста, выработки качеств лидера. Если вам напоминают о прошлых ошибках, улыбнитесь и спокойно отреагируйте: это даст понять, что вы переросли слово «надо» и возможность управлять вами потеряна.

Чтобы избавиться от манипуляторов, перестаньте искать одобрения у окружающих, работайте над самоуверенностью, любите и уважайте себя. Не соглашайтесь на дела, которые идут вразрез с вашими принципами и планами. Не давая нарушать собственные границы даже родственникам, вы сможете обрести внутреннюю гармонию, наладите личную жизнь.опубликовано econet.ru

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