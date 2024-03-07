Как не срываться на ребенке

При сильном перенапряжении или усталости всего один неправильный поступок или каприз ребенка приводят к нервному срыву родителей. Для взрослого человека ситуация незначительная, быстро забывается в череде ежедневных проблем. Но для детей гневные крики могут стать основой для психологической травмы, зародить страхи и комплексы.

Терпение родителей имеет определенный предел. Многие дети имеют привычку испытывать его частыми истериками без причины, непослушанием или отказами от полезного завтрака. Даже терпеливая и любящая мама может сорваться на ребенка, сказать несколько лишних слов, нанести малышу сильнейшую обиду

Почему опасно срываться на ребенке

Усталость и личные проблемы подтачивают изнутри, приводят к нервному срыву. Рано или поздно хорошие родители сталкиваются с ощущением злости в адрес любимого малыша. Психологи считают это естественным результатом переутомления, перегрузки на работе или частых ночных подъемов к детской кроватке. Но специалисты предлагают взрослым учиться контролировать ситуацию и гнев.

Часто нервный срыв на фоне сильной злости имеет разрушительную силу. Детская психика устроена феноменально: до 6−7 лет малыш не может испытывать две эмоции и чувства одновременно. Поэтому когда мама сильно кричит, он продолжает искренне ее любить, но не понимает, как правильно выйти из ситуации.

Психологи выделяют несколько признаков нервного срыва:

ощущение полного бессилия и морального истощения;

неожиданная вспышка агрессии;

выброс негатива в сторону близкого человека;

полная потеря контроля над негативной ситуацией.

Если часто срываться на ребенке, у малыша возникает стойкая взаимосвязь между любовью и криками. Он понимает, что любимый человек может ругаться и проявлять гнев. Со временем он повторяет ситуацию в отношениях с противоположным полом, выражает агрессию к собственным детям и партнерам.

Как вести себя, если сорвались на ребенка

Если ситуация произошла, вы чувствуете вину и хотите правильно решить проблему, запомните несколько простых советов от психологов:

Обязательно извинитесь перед малышом за оскорбление, делайте это искренне, не старайтесь оправдаться. Объясните, что проблема в конфликте на работе, тяжелом дне, но не в ребенке.

делайте это искренне, не старайтесь оправдаться. Объясните, что проблема в конфликте на работе, тяжелом дне, но не в ребенке. Скажите, что вас разозлил не малыш, а его поступок. Объясните, что ваша любовь к нему не зависит от его поведения: оно вас огорчает, но ваше отношение не меняется.

Объясните, что ваша любовь к нему не зависит от его поведения: оно вас огорчает, но ваше отношение не меняется. Попытайтесь наладить отношения. Начните диалог, в котором объясните, почему поступок вызвал нервный срыв. Это даст возможность крохе извиниться и пойти навстречу взрослым.

Начните диалог, в котором объясните, почему поступок вызвал нервный срыв. Это даст возможность крохе извиниться и пойти навстречу взрослым. Если не можете сдерживать эмоции, выйдите из комнаты, выпейте воды или чая, успокойтесь. Начинайте беседу только, когда накал страстей полностью спадет. Это поможет избежать повтора негативной ситуации.

выпейте воды или чая, успокойтесь. Начинайте беседу только, когда накал страстей полностью спадет. Это поможет избежать повтора негативной ситуации. При разговоре обязательно говорите от себя «Я расстроена», «Я увидела». Это показывает связь между вашими эмоциями и словами. Не говорите от имени всех членов семьи.

Интересный способ разрядить ситуацию – поиграть в игру «плохой или хороший». Если вы сорвались на ребенке, успокойтесь, и произнесите «Это была плохая и вредная мама, а теперь я покажу тебе добрую». В спокойном тоне объясните проблему и причину срыва, обязательно закончите разговор теплыми объятиями и поцелуями.

Как не срываться на детях

Интенсивный ритм жизни, эмоциональные перегрузки на работе и в семье неминуемо приводят к нервным срывам. Настроение мамы сказывается на отношениях в семье. Чтобы не срываться на детях, попробуйте следующее:

Регулярно занимайтесь спортом. Он снижает уровень гормона стресса, становится отличным способом разрядки.

Он снижает уровень гормона стресса, становится отличным способом разрядки. Рисуйте негативные эмоции на бумаге, пригласите ребенка вам помочь. Нарисованную на листе злость можно порвать на клочки или сжечь, символически избавляясь от напряжения.

Нарисованную на листе злость можно порвать на клочки или сжечь, символически избавляясь от напряжения. Ведите дневник, куда записывайте проблемы, переживания. Чаще встречайтесь с задушевной подругой, чтобы выговориться и расслабиться.

Психологи заметили, что нервные срывы на детей чаще возникают у матери, которая недовольна работой, личной жизнью, финансовым статусом. Занимайтесь решением собственных проблем, развивайтесь и работайте над собой. Счастливая и довольная жизнью женщина будет излучать позитивную энергию, перестанет срываться и проявлять гнев. опубликовано econet

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