Как нельзя вести себя во время ссоры с любимым человеком?

Пожалуй, самый радикальный уровень дистанцирования, который наиболее опасен для отношений, когда партнер превращается в камень - молчаливый и невосприимчивый к попыткам до него достучаться. Одно из правил привязанности: любая реакция лучше, чем никакая.

Профессор клинической психологии Сью Джонсон помогла восстановить отношения многим парам. И вот что она заметила: в конфликтах есть две наиболее разрушительные силы. Две самых неудачных модели поведения. Когда мы выбираем их, то движемся прямиком к расставанию. Подробности нашли в книге «Чувство любви».

Две наиболее разрушительные силы в конфликтах

Едкая критика

«Конструктивной критики не существует, — утверждает профессор психологии Джон Готтман. — Любая критика причиняет боль». Кажется, он прав. Никому не нравится слышать, что с ним «что-то не так» или что-то нужно изменить, особенно если это говорит любимый человек.

Психолог Джилл Хули из Гарварда измерила влияние критичных, недружелюбных комментариев, сделанных матерями, и показала, насколько пагубным может быть пренебрежение со стороны тех, в чьи безусловные принятие и поддержку мы верим. Такая критика может привести даже к рецидиву психоэмоциональных расстройств, например депрессии.

Но едкие замечания партнера еще более разрушительны. Почему? Потому что обратная связь исходит от самого близкого человека. Когда он сообщает, что разочарован, мы слышим сигнал пожарной тревоги. Любые другие комментарии по сравнению с этим — не громче велосипедного звонка. Мозг сообщает, что нужно срочно вернуть одобрение человека, от которого зависит базовое ощущение близости и безопасности. Любовь всегда делает нас чувствительными и уязвимыми.

Критика — практически гарантия того, что всепоглощающий страх не даст партнеру услышать, что вы хотите донести, заставит защищаться или бежать «в укрытие».

А залогом сохранения здоровых отношений является качество безусловной поддержки — убеждение партнера в том, что его любят и ценят, что он способен взять в свои руки управление своей жизнью.

Ядовитое молчание

Ядовитое молчание — вторая разрушительная сила. Все мы дистанцируемся, когда нам причиняют боль или обижают нас, когда мы чувствуем себя неуверенно или беспокоимся, что сказали что-то не то. Мы словно берем паузу в диалоге, чтобы собраться с мыслями, вернуть равновесие. Но дистанцирование разрушительно, когда становится привычным ответом на упреки партнера.

Отношения похожи на танец. Если запутавшись, вы берете паузу, чтобы восстановить равновесие и потом продолжить, все нормально. Но если пауза затягивается, партнеру кажется, что вы вообще не собираетесь продолжать танцевать с ним. Это вызывает тревогу и гнев, побуждает к протесту. Как следствие, возникает конфликт.

Что может быть хуже?

Есть еще один уровень дистанцирования, который смертельно опасен для отношений: когда партнер превращается в камень — молчащий и совершенно невосприимчивый к попыткам до него достучаться. Это полный обрыв эмоциональной связи, отсутствие вовлеченности в отношения. Одно из правил привязанности таково: любая реакция лучше, чем никакая.

Каменное молчание — самая экстремальная версия дистанцирования и неотзывчивости. Мы используем его, чтобы обрубить эмоции, замереть, оцепенеть. Но если один из партнеров покидает танцплощадку, танец больше не может продолжаться. Оставшийся партнер низвергается в невыносимое ощущение своей незначимости и ненужности.

Каменное молчание приводит к эмоциональному кризису, который обычно выливается в жгучую ярость или глубочайшую печаль.

Старое правило этикета «Не можешь сказать что-то хорошее — не говори ничего» — один из самых вредных советов в контексте любовных отношений. Главное слово здесь — «ничего». Именно «ничего» мы оставляем партнеру, если постоянно отстраняемся, заставляем его или ее замолчать и не отвечаем.

Как взрослые становятся беззащитными детьми

Много лет назад психолог Эд Троник из Массачусетского университета продемонстрировал эффект каменного молчания в серии знаковых экспериментов с матерями и младенцами. Мать смотрит на ребенка, разговаривает и играет с ним. Затем по сигналу ученого она замолкает и замирает в неподвижности, ее лицо становится пустым, ничего не выражающим. Как правило, младенец быстро улавливает отсутствие эмоций и начинает пытаться расшевелить мать: широко открывает глаза, тянет к ней руки, касается ее. Если мать продолжает хранить молчание, ребенок приходит в сильное возбуждение, требуя внимания. Если и это не приносит результата, он отворачивается от матери, а через пару минут разражается отчаянным плачем. На это невозможно смотреть.

Оказываясь в такой кошмарнейшей ситуации, и семимесячный ребенок, и пятидесятилетний взрослый реагируют одинаково.

Джон Готтман и другие ученые отмечают, что реакцию каменного молчания мужчины выбирают чаще, чем женщины. Это может быть связано с тем, что мужчины меньше способны справляться с сильными эмоциями привязанности и медленнее восстанавливаются от стресса. Некоторые ученые также отмечают, что мужчинам больше свойственно избегание, а молчание — крайнее проявление этого типа поведения в отношениях.

Стресс партнера усиливается из-за парадокса: его или ее любимый человек физически рядом, а эмоционально где-то далеко. Это несоответствие уничтожает всякую надежду на то, что связь можно восстановить.

Если цикл агрессивной критики и упрямого молчания начинает повторяться чаще, он пускает корни и становится определяющим в отношениях. Такие эпизоды настолько вредны и разрушительны, что любые положительные моменты и поступки перестают учитываться и теряют значение. Помните о разрушительных силах и не впускайте их в свой уголок тепла, доверия и спокойствия.опубликовано econet

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