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Как непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни

Источник: b17.ru 10 октября 2023 6680
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Когда случается что-то травматичное в жизни, мы начинаем искать причины, выходы и облегчение или стараемся забыться. Но боль и травма никуда не уходят, они остаются глубоко внутри нас и препятствуют ощущению полноты жизни и радости.

Как непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни

Недавно, мне пришло письмо от клиента, в котором он называет свои эмоции слабостью. Я задумалась, почему так. Ведь эмоции - это сила, если их не подавлять, а проживать полностью.Что происходит с эмоциями в жизни? Люди боятся переживать боль, недопустима злость в нашем обществе, детей просим громко не смеяться... Всё это приводит к образованию эмоциональных травм, и, как следствие, эмоциональных блоков в теле.

Что происходит с нашими эмоциями в жизни?

Часто в нашей жизни происходит так, что мы бросаем на полпути свои эмоциональные травмы, боясь их переживать.

  • После развода женщины зачастую переключаются на новые отношения или находят отдушину в детях, религии или творчестве. Теряя какие-то жизненные возможности, женщина старается не думать об этом, забыть, перевести свое внимание на что-то другое, утешая себя многочисленными «зато».
  • Потеряв ребенка (выкидыш, аборт, замершая беременность), женщина откидывает все свои эмоции и фокусируется на молитвах и осознаниях причин произошедшего.

Когда случается что-то травматичное в жизни, мы начинаем искать причины, выходы и облегчение или стараемся забыться. Но боль и травма никуда не уходят, они остаются глубоко внутри нас и препятствуют ощущению полноты жизни и радости. А в особенно хмурые дни мы думаем о том, как могло бы быть, если бы не … 

Из-за непрожитых до конца психологических травм, негативные эмоции продолжают нас навещать год за годом, пока мы не научимся жить с этой фоновой болью:«Ну так получилось, это мой крест и мне его нести до конца».

Помимо внутренней неудовлетворенности, депрессии, болезней, непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни. Они ищут возможность воплотиться, наконец, в полной мере, чтобы женщина их прожила и отпустила. И каждое новое бегство от боли возвращает женщину снова на этот круг. 

Как непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни

Моя клиентка потеряла при родах ребенка. Это было ещё в советское время. Плакать и горевать было не принято. Еще долгое время ее держали в роддоме, где она не могла освободиться от своей боли. Она провела пять сумасшедших дней в роддоме, наблюдая за счастливыми мамами, которые кормят своих новорожденных деток. Она просто давила свои эмоции.

Выйдя из роддома, ее ждала жизнь обычная, без утешений и сочувствия, без возможности остаться одной и просто осознать произошедшее. Ей даже не показали ее умершего ребенка. Время помогло спрятать эту боль глубже. И спустя год она забеременела снова. Все 9 месяцев беременности она ходила в диком стрессе, в страхе и предчувствии беды. В итоге родился мальчик, который начал серьезно болеть.

Следующая беременность - опять эмоции ужаса и страха. Родилась дочка, которая едва не умерла в младенчестве. Дети ее сильно болели и были слабы. Все 7-10 лет их взросления мать находилась в страхе. Представляете себе, что это за жизнь?!

Другой случай. Женщина встречается с мужчиной, влюбляется в него, начинает чувствовать его сердцем. И тут он предлагает расстаться и исчезает. Еще не один год она будет ждать и верить, что он вернется. Она не будет строить отношений с мужчинами, с достойными мужчинами, с которыми могла бы создать счастье. Почему? Прошлые отношения еще не прожиты. 

Когда какая-то боль не находит своего конца, остается непрожитой - наше сознание будет прокручивать ее до тех пор, пока она не найдет выход в реальности. 

Вот почему страхи, которые мы тщательно отгоняем от себя, очень часто реализуются. Мы не проживаем их, бежим от них, но наше сознание стремится к гармонии и освобождению от страхов - поэтому они вновь и вновь нас настигают. 

Непрожитые эмоции, как недосмотренный фильм, незаконченный стих. Наше сознание вынуждено возвращаться к нему снова и снова, чтобы завершить начатое и успокоиться. 

И в этом случае для сознания любой финал лучше, чем оборвавшийся (даже на чем-то хорошем) сценарий.

  • Непрожитые эмоции от расставания с мужчиной. Это вечный страх быть брошенной. Причем, он может сработать на пустом месте. 
  • Непрожитые эмоции от потери ребёнка. Будь то аборт или выкидыш - это вечный страх за детей, гиперопека, напряжение, контроль или, наоборот, потакание им во всех слабостях. И то, и другое отрицательно отразится на жизни ребенка.
  • Непрожитые эмоции от потери ценной вещи. Это вечный поиск ее и неспособность жить в настоящем, наслаждаясь каждым мгновением.

Моя мама однажды потеряла очень значимое для нее  хризолитовое кольцо (моё). Прошло 7 лет, но до сих пор, когда она заходит на кухню (она часто оставляла украшения там) и у нее есть свободная минутка, она начинает исследовать шкафы и ящики в поисках этого кольца, причитая и нервничая, в миллион пятьдесят пятый раз спрашивая меня, не видела ли я его. 

  • Непрожитые эмоции от потери животного. Страх перед другими животными, вечная грусть при виде похожей собачки или кошечки, ощущение тоски от вида того, как другие радуются отношениям с животными. 

Пока мы оставили незаконченный сценарий внутри себя - наше спокойствие никогда не будет абсолютным. Всегда будет что-то дергать изнутри и заставлять волноваться на пустом месте. Поэтому есть ключевые моменты в жизни, которые нужно прожить до финала.

Как непрожитые эмоции формируют события в нашей жизни

Какие ситуации важно прожить обязательно?

• развод (расставание);
• смерть мужа;
• аборт;
• выкидыш; 
• потеря ребенка;
• смерть близкого человека;
• смерть любимого животного;
• потеря значимой вещи;
• болезни собственные и близких;
• стыдная ситуация из прошлого;
• неприятие какой-либо ситуации;
• непризнанные эмоции (невыраженная любовь или благодарность);
• не отданный долг (моральный, нравственный или материальный).

Любая потеря любви проживается в полной мере, если человек позволит себе прожить следующие эмоции: злость, скорбь, страх и сожаление от потеряных возможностей.

Мы оставляем за собой «хвосты» не только непрожитой боли, но и непрожитой любви. И тогда нам посылают похожих людей и учат любить нас снова и снова.опубликовано econet

Автор Юлия Базылева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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эмоции потеря любовь страх злость психология

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