Как низкая самооценка заставляет нас неправильно есть или Все зеркала врут

Погоня за идеальным весом без адекватной самооценки грозит превратиться в вечную гонку за недостижимым результатом. Если наше восприятие мира и самого себя гармонично, если мы знаем, чего хотим, понимаем свою самоценность, внешность перестает быть главным критерием оценки самого себя. И тогда мы начинаем любить себя такими, какие мы есть.
Все зеркала врут. Особенно тем, кто смотрит через призму комплексов, установок, ложных представлений и неуверенности. Так, на девушку с нормальным весом, но неприятием себя в отражении хмурится страшная жируха. А полноватой красотке в адеквате подмигивает богиня.
Если бы давали медали за самокритику, они точно стали бы платиновыми финалистками вне конкурса.
Почему так?
Потому что между весом и нашей ценностью для мира не должно быть знака равенства.
Наше ощущение себя по-хорошему должно складываться из трезвой оценки навыков и умений, жизненных принципов и своей значимости. При этом не важны такие характеристики, как цвет глаз, рост или вес.
Человек, который знает себе цену, способен объективно воспринимать внешний и внутренний мир. Он строит свободные отношения с окружением, растет в профессии и знает, чего хочет от личной жизни. И, конечно, принимает свое тело таким, какое оно есть. А от того, прибавил он пару кило или нет, его таланты не уменьшаются.
Позовите Вия!
Те же из нас, кто испытывает дефицит самоценности, попадают в порочный круг. Чтобы нас любили, нужно быть худыми. Чтобы быть худыми, нужно грызть диету, похлеще, чем орел клюет печень Прометея. А значит, постоянно испытывать стресс. Стресс срывает с диеты, портит нервы и кожу, лишает сна и нормального обмена веществ. Мы снова набираем вес – и ненавидим себя за это. А от этого еще яростнее срываемся и заедаем неприятности вредной калорийной пищей вне всяких графиков. Круг замкнулся.
И чтобы найти из него выход, нужно позвать Вия. Того самого, который увидит истинную причину нашей нелюбви к себе. Именно неприятие себя таким-как-есть заставляет жить в своем маленьком аду. Видеть в зеркале не то отражение (какое видят все остальные). Замечать и преувеличивать изъяны, которые вполне могут оказаться нашим внутренним изюмом. Стремиться к идеалу, навязанному обществом потребления/мужем/ родителями/инстаграмом. И забывать быть счастливыми просто сейчас.
Еда не сделает вас самодостаточными. Особенно в ситуации, когда нарушается пищевое поведение. Если вы не нравитесь себе, отказ от куска мяса тем более не добавит красоты. Вряд ли кто-то влюбится в ваши грустные голодные глаза с поволокой жертвенного служения богу худобы. Как и напротив, всепожирающий огонь ваших набегов на кухню по ночам мало кому понравится.опубликовано econet
Автор Запара Александр
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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