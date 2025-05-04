Как определить свой психологический возраст

В этой статье вы узнаете упражнения от Елены Шубиной для определения своего психологического возраста и для смены внутреннего имиджа

Из чего формируется субъективное ощущение возраста человека? Почему один и в 90 лет уверен, что у него все впереди, а другой уже в 20 скулит о загубленной жизни? Психологи утверждают, что ощущение возраста напрямую зависит от того, как человек планирует свою жизнь.

Возраст вчера, сегодня, завтра

Упражнение «Сколько мне лет?»

Упражнение «Смена внутреннего имиджа»

Чтобы увидеть это на примере, выполните простое упражнение, которое поможет определить ваш психологический возраст.

Упражнение «Сколько мне лет?»

Возьмите лист бумаги и начертите на нем прямую, которая будет обозначать вашу жизнь от рождения и до того возраста, до которого вам хотелось бы дожить (обратите внимание: долгожительство поощряется!).

Выделите самые значительные и отметьте менее важные.

Подсчитайте, сколько значительных событий пришлось на вашу прожитую жизнь.

Обозначьте на прямой точку сегодняшнего дня в соответствии со своим паспортным возрастом и поделите свою жизнь на «до» и «после». Справились? Двигаемся дальше.

Теперь вспомните все самые важные моменты жизни – положительные и отрицательные – все, которые придут на память. Это могут быть как реальные события, так и повлиявшие на вас прочитанные книги, этапы духовного роста, переживания...

Нанесите их на «схему» жизни, учитывая значимость каждого события.

Теперь проделайте то же самое с предстоящими событиями. Сюда должно войти то, что вы себе запланировали и к чему реально стремитесь.

Словом, все что угодно: восхождение на Эльбрус или свадьба внучки, защита докторской диссертации или курсы кулинарии. Главное, чтобы вы действительно собирались это сделать или этого дождаться. И также подсчитайте количество этих событий.

Если события прошлого по количеству и значимости превышают события будущего, психологически вы старше, чем по паспорту, и чем больше разница, тем значительнее разрыв в субъективной оценке возраста.

Теперь проанализируйте то, что вы написали, и если главные события в жизни уже остались позади, срочно дополните его какими-то приятными событиями и ожиданиями. И вам сразу станет легче и светлее.

Упражнение «Смена внутреннего имиджа»

Наш имидж создают одежда, прическа, макияж, походка, лексика, дело, которым мы занимаемся, предметы и люди, которые нас окружают.

Имидж настолько тесно врастает в нас (или мы в имидж), что даже если мы кардинально поменяем свой гардероб и вместо «Жигулей» приедем на работу на новеньком «Мерседесе», окружающие поначалу воспримут новый имидж как что-то абсолютно противоестественное нам, как бы с чужого плеча.

Бывает, что человек давно пересел на хорошую машину и похудел на 20 кг, а люди вокруг все еще видят в нем бедного толстяка. В чем дело? Человек поменял внешнее, но оставил нетронутым внутреннее ощущение себя.

Чтобы этого не случилось, нужно постараться изменить к лучшему свой внутренний имидж.

Закройте глаза и представьте себя в комнате. Открывается дверь, и входите вы сами. Каким вы видите себя? Что на вас надето, как, и главное, на сколько лет вы выглядите, что держите в руках, каково ваше выражение лица?

Предельно честно оцените этот образ. Он вам нравится? Если нет, то осмотритесь вокруг.

О, так это не просто комната, это гардеробная. В ней полно вещей на любой вкус. Представьте себя стилистом, который подбирает одежду для гостя – вас.

Выберите вещи для более молодого возраста. Признайтесь, вам всегда хотелось хоть раз померить эти порванные на коленях джинсы, нахлобучить ковбойскую шляпу и ремень с пряжкой ковбоя Мальборо.

Так в чем же дело? Одевая себя, следите за Открывается дверь, и входите вы сами. Каким собственными ощущениями. Вам хорошо?

Поменяв имидж воображаемого себя также мысленно сожгите его старые вещи. Они не нужны. Оставьте себя таким, каким вам захотелось быть.

Упражнение закончено. Но не удивляйтесь, если завтра в обеденный перерыв, вместо привычного похода в столовую вы сбежите в магазин и на самом деле купите себе те самые рваные джинсы.опубликовано econet

Елена Шубина, из книги "Смотрю и молодею. Продление молодости"

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