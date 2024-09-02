Как освободиться от негатива и стать успешнее

Можно ли взять под контроль поток собственных мыслей? Или они существуют независимо от нашей воли? Вот несколько практических советов как научиться управлять своим внутренним диалогом.

Прекратите лелеять собственные неудачи, жалеть себя, жаловаться и страшиться будущего. Чтобы изменить что-то в жизни, нужно сначала научиться брать под контроль поток собственных мыслей. Вы скажете, что это невозможно? Что мысли не поддаются контролю? Вот как можно научиться прокачивать свой внутренний диалог. Предлагаем несколько практических рекомендаций.

Как прокачать внутренний диалог

Что из себя представляет внутренний диалог

У каждого человека в голове постоянно крутится нечто наподобие фильма по сценарию его жизни. Сюжеты воспоминаний перемешаны с кадрами предполагаемого будущего. Фрагменты мелодий мешаются с обрывками разговоров и надоедливой рекламы. Психологи именуют это явление внутренним диалогом (разговором с самим собой, если вам так больше нравится).

Предположительная скорость внутреннего диалога составляет 4 000 слов в минуту. Это где-то в 20 раз быстрее нашей устной речи. Да, очень быстро.

Вообразите себе включённый для звукового фона обычный телевизор. За будничными делами можно и не заметить, что кино уже давно кончилось, и с экрана без остановки транслируются новости о глобальных мировых проблемах и катастрофах. С внутренним диалогом происходит примерно то же самое. Если оставить его без контроля, в самое ближайшее время можно поймать себя на неприятных воспоминаниях или страхах, которые «накрывают» вас буквально с головой.

Подобные мысли с течением времени деформируют эмоции, влияют на наши действия и привычки. Получается какой-то замкнутый круг, наполненный негативом. И мы ходим по этому кругу и не знаем, как найти выход из него.

Зачем контролировать внутренний диалог

Сосредоточенность человека на негативных мыслях провоцирует выброс гормона стресса кортизола. Последний разрушает нейроны в области мозга, отвечающей за формирование наших свежих воспоминаний. Таким образом человек невольно застревает в прошлых ситуациях и «прокручивает» их раз за разом. Даже когда этого совсем не хочет.

Негативные мысли - это в прямом смысле предшественники отрицательных эмоций: грусти, тревоги, страха. Учёные установили, что вполне возможно научиться переключать эмоции целенаправленно. Для этого сначала нужно потренироваться управлять мыслями. А потом вы будете без труда «настраивать» беседу с самим собой.

Контроль мыслей безусловно не обещает мгновенного и большого счастья, но является существенным сдвигом в нужном направлении.

Мощь позитивного мышления — реально работающее явление. Ученые давно об этом знают. Блокировка негативных мыслей провоцирует снижение активности в миндалине. Эта область мозга отвечает за такие «невеселые» эмоции, как печаль и тревога. А позитивные мысли способствуют повышению активности в лобной коре, которая отвечает за эмоциональную регуляцию.

Освобождение разума от ненужных и лишних мыслей позволяет делать выбор испытываемых эмоций в пользу позитива. Таким образом человек обретает душевное равновесие. А это – ключ к новому жизненному старту, решение многих проблем и дополнительные жизненные силы.

Как превратить внутренний диалог в позитивный

1. Сократить поток информации, поступающей в мозг

Когда человек читает и смотрит по телевизору больше, чем его мозг в состоянии усвоить, в уме перемешивается каша из разных обрывочных фактов. Отпишитесь от ненужных вам новостных рассылок, перестаньте постоянно бездумно листать ленты соцсетей. Замените интернет-сёрфинг любой двигательной деятельностью. Подойдет все, что угодно: спорт, уборка, даже простая прогулка на свежем воздухе. Это поможет вам переключиться на «здесь и сейчас». И вы перестанете думать о том, чего не существует и вызывать ненужные воспоминания.

2. Использовать технику DES

Иногда человек не отдаёт себе отчёта в работе его внутреннего диалога. Таким образом невозможно им управлять. Так называемая DES (Descriptive Experience Sampling) — это методика сосредоточения внимания на собственных мыслях.

Вот как она работает. Установите на своем телефоне по 3–4 будильника, и пусть они звучат в течение дня. Сигналы должны быть бессистемными, в разное время на протяжении недели. Идея в том, чтобы вы их не ждали: это может исказить ход ваших мыслей. Как только прозвучит сигнал, сразу запишите то, о чём думали в именно этот момент. Через время, когда записи накопятся, перечитайте их и проанализируйте содержание своих мыслей. Вывод у каждого будет свой.

3. Записывать по утрам

Ежедневно по утрам пишите от руки на трех листах А4. Пишите все, что хотите, не задумываясь о грамматике и пунктуации. На первый взгляд написанный текст может показаться каким-то бредом. Но поверьте, это очень полезное упражнение.

Подобные «страницы по утрам» выполнят функции канализации для вашего мозга. Мысленный мусор, отправленный на бумагу, не будет докучать в течение дня.

Через пару недель перечитайте то, что написали. Вы обратите внимание, что мысли катаются как трамвайчики по одним рельсам.

4. Менять негативные формулировки на вызовы

Когда вы поймаете себя на негативной мысли, даже мимолетной, остановите себя. Перестройте фразу и сделайте из нее вызов. Вместо того чтобы думать: «Меня злит работа в паре с этим тупым недоумком», задайте себе вопрос: «Каким образом я могу сотрудничать с этим субъектом для более эффективного результата?». Вы ведь контролируете то, что произносите другим! Научитесь «фильтровать» реплики, обращённые внутрь себя.

Первые результаты не заставят себя долго ждать. Уже через месяц вы ощутите существенный сдвиг восприятия в позитивную сторону.

5. Выработать рефлекс

Наденьте на свое запястье обычную резинку для денег или браслет из резины (или что-то похожее). Каждый раз, когда обратите внимание, что вас посетили какие-то негативные (или просто ненужные) мысли, потяните резинку и резко отпустите. Ой! Неприятно? Испытали болезненное ощущение? Зато вы наглядно увидели, насколько часто думаете о ненужном, о том, что вам мешает работать, отдыхать и вообще находиться в состоянии душевного равновесия. Но через пару недель вам будет намного комфортней наедине со своими думами. Правда, в первый день на руке может остаться след от того, что вы довольно часто оттягивали и отпускали резинку. Но это не страшно.

6. Действовать без фанатизма

Фанатичная погоня за позитивом ничего кроме боли в итоге не принесет. Нельзя быть искусственно счастливым. Посетили вас печальные мысли — не стоит из-за этого заниматься самобичеванием. Позвольте себе не волноваться каждый раз из-за того, что вам грустно (одиноко, печально) в данный момент времени. Это вполне нормально для каждого из нас. А негативный внутренний диалог начнёт незаметно исчезать со временем, если следовать выше описанным рекомендациям.

Наши мысли создают общее состояние, настроение и мотивацию действовать. Помогают или, наоборот, препятствуют движению к намеченной цели. Станьте управляющим своего внутреннего диалога. В противном случае им станут руководить средства массовой информации и разные торговцы. Сведите к минимуму постороннее влияние на ход ваших мыслей. Научитесь не концентрировать внимание на том, что вам неинтересно, не нужно или на том, что плохо влияет на ваше общее состояние. Абстрагируйтесь от чужого негатива.

Итак:

Постарайтесь очистить свою голову от деструктивных мыслей. Перестаньте думать о том, что вас огорчает, раздражает, обескураживает, сердит. Взяв под контроль собственное мышление (или хотя бы его часть), вы поймете, что многое в жизни вам подвластно. Что можно быть хозяином ситуации. Это придаст вам сил для новых свершений. И вы увидите, что позитивные перемены непременно настанут. Помните, что научиться контролировать свои мысли – это ваша большая победа!опубликовано econet

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