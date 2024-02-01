Как отличить лесть манипулятора от искреннего комплимента?

Часто манипулятивную лесть воспринимают как искренний комплимент, и только природное чутье или неприятный опыт могут подсказать, что от нас желают что-то получить. Такие ловушки расставляют опытные махинаторы, использующие людей в своих корыстных интересах. А личности с заниженной самооценкой принимают приятные слова, как признание своих достижений или похвалу внешности.

Чаще всего в ловушки попадаются люди с зависимостью, неуверенные в себе, те, кто чаще полагается на чужое мнение. Манипуляторы пользуются тем, что таким людям жизненно необходимо, чтобы их хвалили и повышали самооценку.

Какие типичные манипуляции скрываются за лестью?

1. Просьба сразу за комплиментом – вслед за приятными словами вас просят что-то сделать, и уже трудно отказать, ведь тогда получается, что вы не такой уж хороший человек, каким вас представил манипулятор. Если вы отказываете, то испытываете неловкость, чувство вины за неоправданные ожидания.

Чаще всего, этот трюк срабатывает, и люди выполняют то, чего от них ожидают.

2. Желание поддержки сразу за похвалой – иногда махинатору надо, чтобы его оправдали или поддержали в сомнительной ситуации. Он объявляет вас умным, хорошим, все понимающим человеком и сразу интересуется вашим мнением по спорному вопросу.

Естественно, что после комплимента будет очень сложно не принять его точку зрения, даже если в глубине души вы с ним не соглашаетесь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Получить прощение вслед за комплиментом – обычно, таким трюком пользуются опытные ловеласы. Они готовы на любые преувеличения, чтобы загладить свои «провинности», чтобы девушка ощутила себя великодушной королевой, прощающей нерадивого подданного.

Но обманываться не стоит, манипулятор не изменит свое поведение. Он добивается прощения, чтобы получить свою выгоду и дальше продолжать жить так, как считает нужным.

4. Требование доверия за приятными словами – существуют люди, которые для достижения своих целей могут рассыпать безудержные похвалы и комплименты. Но затем используют, чтобы только решить свои проблемы. Не следует поддаваться и слепо доверять всем подряд.

Такие манипуляторы с легкостью наносят душевные раны, которые оставляют глубокий след. А стоит им поддаться, используют в своих интересах и быстро перейдут к другому объекту, который проявит слабость.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet